90 דק' לגורפינקל בצ'נגדו, לביא שותף בניצחון

הפגרה תמה לה בסופ”ש והקבוצות ממשיכות לשחק, כאשר ליגת האלופות תמשיך היום (שלישי). חוץ מזה הערב גם הישראלים שלנו מעבר לים מנסים להמשיך לעשות חיל ולתרום את החלק שלהם, כשחלק מהם שיחקו במסגרת הצ’מפיונס של אסיה.

# נטע לביא לא פתח בהרכב של מצ’ידה זלביה, כאשר הוא ראה את קבוצתו כובשת שלושה שערים כבר במחצית השנייה, כשהישראלי נכנס רק בדקה ה-90 והוא וחבריו השלימו ניצחון 1:3 על גאנגוון וכעת הם עם 8 נקודות.

# חוץ מלביא, ישראלי נוסף שמשחק במפעל של אסיה הוא יהב גרופינקל, שלעומת חברו כן פתח בהרכב ואף השלים 90 דקות מלאות, אך לא הצליח לסייע לקבוצתו לנצח וצ’נגדו רונצ’נג סיימה ב-1:1 נגד הירושמה.