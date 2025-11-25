יום שלישי, 25.11.2025 שעה 16:42
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות של אסיה
ליגת האלופות של אסיה 25-26
94-84ויסל קובה1
95-65מלבורן סיטי2
84-75פ.צ. סיאול3
84-75מצ'ידה זלביה4
83-55הירושימה 5
75-65ג'והור דארול6
73-44אולסן7
66-54בוריראם8
69-75גאנגוון9
55-35צ'נגדו רונגצ'נג10
46-54שנגחאי שנואה11
111-25שנגחאי פורט12

90 דק' לגורפינקל בצ'נגדו, לביא שותף בניצחון

המגן פתח בהרכב של קבוצתו, השלים משחק מלא והוא וחבריו סיימו ב-1:1 עם הירושמה בליגת האלופות של אסיה. הקשר עלה בדקה 90 ב-1:3 של מצ'ידה זלבה

|
יהב גורפינקל במדי צ'אנגדו (IMAGO)
יהב גורפינקל במדי צ'אנגדו (IMAGO)

הפגרה תמה לה בסופ”ש והקבוצות ממשיכות לשחק, כאשר ליגת האלופות תמשיך היום (שלישי). חוץ מזה הערב גם הישראלים שלנו מעבר לים מנסים להמשיך לעשות חיל ולתרום את החלק שלהם, כשחלק מהם שיחקו במסגרת הצ’מפיונס של אסיה.

נטע לביא לא פתח בהרכב של מצ’ידה זלביה, כאשר הוא ראה את קבוצתו כובשת שלושה שערים כבר במחצית השנייה, כשהישראלי נכנס רק בדקה ה-90 והוא וחבריו השלימו ניצחון 1:3 על גאנגוון וכעת הם עם 8 נקודות.

# חוץ מלביא, ישראלי נוסף שמשחק במפעל של אסיה הוא יהב גרופינקל, שלעומת חברו כן פתח בהרכב ואף השלים 90 דקות מלאות, אך לא הצליח לסייע לקבוצתו לנצח וצ’נגדו רונצ’נג סיימה ב-1:1 נגד הירושמה. 

