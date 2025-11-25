הארי קיין טרק את הדלת למעבר אפשרי לברצלונה

אחד השחקנים הטובים בעולם, שפתח את עונת 2025/26 בצורה פנומנלית, הוא הארי קיין, חלוצה של באיירן מינכן. הרעש בזמן האחרון סביב התעניינות לכאורה של ברצלונה בקפטן נבחרת אנגליה, נתקל בתגובה נחרצת מצד החלוץ עצמו.

בעקבות דיווחים שהציבו אותו כיעד מועדף עבור המועדון הקטלוני להחליף את רוברט לבנדובסקי, קיין שם קץ לספקולציות: “לא היה לי קשר עם אף אחד. אני מרגיש מאוד בנוח במצב הנוכחי, למרות שעדיין לא דיברנו עם באיירן על המצב שלי”, אמר מלך השערים של הבווארים.

קיין התעקש שהוא ניגש לעתידו ברוגע: “אין שום לחץ. אני ממש שמח במינכן. אפשר לראות את זה באופן שבו אני משחק, אבל אני לא חושב עדיין על העונה הבאה. קודם כל יש מונדיאל בקיץ וסביר מאוד שהמצב לא ישתנה אחרי העונה הזאת”, הדגיש. וכשנשאל אם אוהדי באיירן צריכים לדאוג, הוא היה אפילו יותר ישיר: “לא, אני לא חושב כך”.

הארי קיין חוגג (IMAGO)

קפטן נבחרת אנגליה רמז כי המשא ומתן בנוגע לעתידו יתקיים בהמשך: “השיחות לא יהיו בחודש הבא, אולי בשנה הבאה. אחר כך נדון בזה. אנחנו במצב טוב, אני מרגיש טוב. אנחנו לא עצבניים. לא אני, ואני לא חושב שגם המועדון”, סיכם. צריך לזכור שקיין יכול לעזוב את באיירן בקיץ תמורת סעיף שחרור של 65 מיליון אירו, שיהיה צורך להפעילו לפני ה-31 בינואר 2026.