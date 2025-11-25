דקה 60: דורטמונד - ויאריאל 0:3

בעוד שהקבוצות של אוסקר גלוך וענאן חלאילי שיחקו במשחקים המוקדמים של הערב, בשעה זו ויאריאל של מנור סולומון מתארחת אצל בורוסיה דורטמונד במסגרת המחזור החמישי של ליגת האלופות. במקביל, מנצ’סטר סיטי מארחת את לברקוזן, נאפולי פוגשת בביתה את קרבאח ויובנטוס מתארחת אצל בודה גלימט.

בורוסיה דורטמונד – ויאריאל 0:1

החבורה של ניקו קובאץ’ מגיעה להתמודדות אחרי שלושה משחקים רצופים ללא ניצחון, כשבמחזור הקודם במפעל, הגרמנים הפסידו 4:1 למנצ’סטר סיטי והם במאזן של שבע נקודות מתוך 12 אפשריות. מנגד, הצוללת הצהובה ומנור סולומון עדיין לא ניצחו במפעל הבכיר באירופה כשלזכותם נקודה אחת בלבד, לעומת זאת במסגרת הלה ליגה, מרסלינו וחניכיו נמצאים בכושר נהדר והם במקום השלישי מרחק שלוש נקודות בלבד מריאל מדריד המוליכה.

דקה 45+2: שער! דורטמונד עלתה ל-0:1: סהרו גיראסי עלה לכדור שקיפץ בתוך הרחבה ומקרוב נגח פנימה את שער היתרון של השוורצגלבן.

השער של גיראסי (IMAGO)

גיראסי חוגג עם שחקני דורטמונד (IMAGO)

מנצ’סטר סיטי – לברקוזן 2:0

פפ גוארדיולה וחניכיו מגיעים להתמודדות לאחר ההפסד 2:1 לניוקאסל במסגרת הפרמיירליג, בעוד שבמחזור הקודם במפעל הבכיר באירופה, הסיטיזנס חגגו 1:4 על דורטמונד כשהם עדיין ללא הפסד ובמאזנם עשר נקודות מתוך 12 אפשריות. מנגד, הקבוצה מהמקום השלישי בגרמניה באה בכושר טוב לאחר שלושה ניצחונות רצופים בכל המסגרות.

דקה 23: שער! לברקוזן עלתה ל-0:1! כריסטיאן קופאנה השאיר כדור רך לאלכס גרימלדו, שמתוך הרחבה שחרר וולה נהדר לפינה הרחוקה!

אלכס גרימאלדו חוגג (IMAGO)

אלכס גרימאלדו חוגג (IMAGO)

דקה 54: שער! לברקוזן עלתה ל-0:2! איברהים מאזה הגביה כדור נפלא לרחבה, פטריק שיק עלה גבוה ונגח פנימה את השני של הגרמנים!

נאפולי – קרבאח 0:1

אלופת איטליה באה למשחק לאחר ניצחון הליגה 1:3 על אטאלנטה כשבמסגרת האירופית היא רשמה בשני המחזורים האחרונים תיקו מאופס מול פרנקפורט ותבוסה מהדהדת 6:2 לפ.ס.וו איינדהובן. לעומתה, אלופת אזרבייג’ן נחשבת להפתעה הגדולה במפעל עד כה, כשהיא מחזיקה בשבע נקודות לאחר שעשתה תיקו עם צ’לסי וניצחה את קופנהאגן ובנפיקה.

דקה 56: ג’ובאני די לורנצו הוכשל ברחבה, רסמוס הוילון פספס מהנקודה הלבנה כשסחט הצלה ממתאוש קוצ’לסקי.

בודה גלימט – יובנטוס 1:1

אלופת נורבגיה מגיעה להתמודדות לאחר שני ניצחונות רצופים במסגרת המקומית, אך בליגת האלופות היא עדיין לא רשמה לעצמה זכייה בשלוש נקודות. מנגד, הגברת הזקנה באה למשחק לאחר שלוש תוצאות תיקו ברצף בכל המסגרות ולרשותם שלוש נקודות בלבד במפעל הבכיר של אירופה, שהגיעו משלוש תוצאות תיקו והפסד.

דקה 27: שער! בודה גלימט עלתה ל-0:1! אולה בלומברג נכנס מצוין לכדור קרן ומקרוב דחק בקלילות את שער היתרון של הנורבגים.

שחקני בודה גלימט חוגגים (IMAGO)

הנורבגים בטירוף (IMAGO)

דקה 48: שער! יובנטוס השוותה ל-1:1! לואיס אופנדה עט על כדור שטייל ברחבה הנורבגית ובקלות הפציץ פנימה את שער השוויון.