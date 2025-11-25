יום שלישי, 25.11.2025 שעה 23:24
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
123-144באיירן מינכן1
120-114ארסנל2
121-114אינטר3
103-104מנצ'סטר סיטי4
95-144פאריס סן-ז'רמן5
92-104ניוקאסל6
92-84ריאל מדריד7
94-94ליברפול8
97-85גלאטסראיי9
82-74טוטנהאם10
77-124ברצלונה11
76-94צ'לסי12
75-84ספורטינג ליסבון13
711-134בורוסיה דורטמונד14
77-84קרבאח אגדם15
75-34אטאלנטה16
69-104אתלטיקו מדריד17
612-55אוניון סט. ז'ילואז18
57-94פ.ס.וו. איינדהובן19
56-44מונאקו20
55-24פאפוס21
510-64באייר לברקוזן22
410-84קלאב ברוז'23
411-74איינטרכט פרנקפורט24
49-44נאפולי25
35-64מארסיי26
38-74יובנטוס27
38-45בנפיקה ליסבון28
39-44אתלטיק בילבאו29
28-54בודה גלימט30
28-24סלביה פראג31
29-24אולימפיאקוס32
16-24ויאריאל33
112-44פ.צ. קופנהאגן34
111-24קייראט35
016-15אייאקס36

דקה 60: דורטמונד - ויאריאל 0:3

ליגת האלופות, מחזור 5: סולומון בספסל, סהרו גיראסי נתן לשוורצגלבן את היתרון בנגיחה על סף הירידה למחצית. במקביל: מנצ'סטר סיטי - לברקוזן 2:0

|
ארון אנסלמינו במאבק עם טיון ביוקאנן (IMAGO)
ארון אנסלמינו במאבק עם טיון ביוקאנן (IMAGO)

בעוד שהקבוצות של אוסקר גלוך וענאן חלאילי שיחקו במשחקים המוקדמים של הערב, בשעה זו ויאריאל של מנור סולומון מתארחת אצל בורוסיה דורטמונד במסגרת המחזור החמישי של ליגת האלופות. במקביל, מנצ’סטר סיטי מארחת את לברקוזן, נאפולי פוגשת בביתה את קרבאח ויובנטוס מתארחת אצל בודה גלימט.   

בורוסיה דורטמונד – ויאריאל 0:1

החבורה של ניקו קובאץ’ מגיעה להתמודדות אחרי שלושה משחקים רצופים ללא ניצחון, כשבמחזור הקודם במפעל, הגרמנים הפסידו 4:1 למנצ’סטר סיטי והם במאזן של שבע נקודות מתוך 12 אפשריות. מנגד, הצוללת הצהובה ומנור סולומון עדיין לא ניצחו במפעל הבכיר באירופה כשלזכותם נקודה אחת בלבד, לעומת זאת במסגרת הלה ליגה, מרסלינו וחניכיו נמצאים בכושר נהדר והם במקום השלישי מרחק שלוש נקודות בלבד מריאל מדריד המוליכה.  

דקה 45+2: שער! דורטמונד עלתה ל-0:1: סהרו גיראסי עלה לכדור שקיפץ בתוך הרחבה ומקרוב נגח פנימה את שער היתרון של השוורצגלבן.

השער של גיראסי (IMAGO)השער של גיראסי (IMAGO)
גיראסי חוגג עם שחקני דורטמונד (IMAGO)גיראסי חוגג עם שחקני דורטמונד (IMAGO)

מנצ’סטר סיטי – לברקוזן 2:0

פפ גוארדיולה וחניכיו מגיעים להתמודדות לאחר ההפסד 2:1 לניוקאסל במסגרת הפרמיירליג, בעוד שבמחזור הקודם במפעל הבכיר באירופה, הסיטיזנס חגגו 1:4 על דורטמונד כשהם עדיין ללא הפסד ובמאזנם עשר נקודות מתוך 12 אפשריות. מנגד, הקבוצה מהמקום השלישי בגרמניה באה בכושר טוב לאחר שלושה ניצחונות רצופים בכל המסגרות.

דקה 23: שער! לברקוזן עלתה ל-0:1! כריסטיאן קופאנה השאיר כדור רך לאלכס גרימלדו, שמתוך הרחבה שחרר וולה נהדר לפינה הרחוקה!

אלכס גרימאלדו חוגג (IMAGO)אלכס גרימאלדו חוגג (IMAGO)
אלכס גרימאלדו חוגג (IMAGO)אלכס גרימאלדו חוגג (IMAGO)

דקה 54: שער! לברקוזן עלתה ל-0:2! איברהים מאזה הגביה כדור נפלא לרחבה, פטריק שיק עלה גבוה ונגח פנימה את השני של הגרמנים!

נאפולי – קרבאח 0:1     

אלופת איטליה באה למשחק לאחר ניצחון הליגה 1:3 על אטאלנטה כשבמסגרת האירופית היא רשמה בשני המחזורים האחרונים תיקו מאופס מול פרנקפורט ותבוסה מהדהדת 6:2 לפ.ס.וו איינדהובן. לעומתה, אלופת אזרבייג’ן נחשבת להפתעה הגדולה במפעל עד כה, כשהיא מחזיקה בשבע נקודות לאחר שעשתה תיקו עם צ’לסי וניצחה את קופנהאגן ובנפיקה. 

דקה 56: ג’ובאני די לורנצו הוכשל ברחבה, רסמוס הוילון פספס מהנקודה הלבנה כשסחט הצלה ממתאוש קוצ’לסקי.

בודה גלימט – יובנטוס 1:1 

אלופת נורבגיה מגיעה להתמודדות לאחר שני ניצחונות רצופים במסגרת המקומית, אך בליגת האלופות היא עדיין לא רשמה לעצמה זכייה בשלוש נקודות. מנגד, הגברת הזקנה באה למשחק לאחר שלוש תוצאות תיקו ברצף בכל המסגרות ולרשותם שלוש נקודות בלבד במפעל הבכיר של אירופה, שהגיעו משלוש תוצאות תיקו והפסד.

דקה 27: שער! בודה גלימט עלתה ל-0:1! אולה בלומברג נכנס מצוין לכדור קרן ומקרוב דחק בקלילות את שער היתרון של הנורבגים.

שחקני בודה גלימט חוגגים (IMAGO)שחקני בודה גלימט חוגגים (IMAGO)
הנורבגים בטירוף (IMAGO)הנורבגים בטירוף (IMAGO)

דקה 48: שער! יובנטוס השוותה ל-1:1! לואיס אופנדה עט על כדור שטייל ברחבה הנורבגית ובקלות הפציץ פנימה את שער השוויון.

