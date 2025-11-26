ליברפול ויונייטד "דופקות על הדלת של ויניסיוס"

לפלורנטינו פרס יש בעיה עם אחת מהכוכבים המוגנים ביותר שלו. נשיא ריאל מדריד הוא מעריץ גדול של ויניסיוס, אך מגלה שהמאמן החדש שלו, צ’אבי אלונסו, לא מעניק לברזילאי את המעמד הבלתי מעורער שלדעתו הוא ראוי לו.

המצב המתוח הזה גרם לענקיות הפרמייר ליג להתחיל להציץ ולבדוק אם אפשר לדוג במים הסוערים של ריאל מדריד. לפי ה’מירור’, ליברפול ומנצ'סטר יונייטד עוקבות מקרוב אחר מצבו כדי לבדוק אפשרות לבצע את ההעברה בסוף העונה.

ויניסיוס ג’וניור מסיים חוזה בריאל מדריד ביוני 2027, וכרגע השיחות על חידוש החוזה תקועות. הברזילאי דורש 30 מיליון אירו נטו לעונה, 10 מיליון יותר ממה שהוא מרוויח כיום, והוא מותח את החבל כשהוא רואה שמעמדו המקצועי לא תואם את ערכו העולמי.

נפלה אצל העולה: 2:2 קצבי בין ריאל ואלצ'ה

הרצון של פלורנטינו

פלורנטינו פרס רוצה לחדש את חוזהו של ויניסיוס. הנשיא הופתע גם הוא מהספסולים התכופים של הברזילאי, ולמשל גם לא אהב את חילופו בקלאסיקו. פרס שומר על שתיקה פומבית בנושא עתידו של השחקן, אך בקומות הגבוהות של המועדון לא מרוצים מההתנהלות מולו.

הנשיא לקח הימור עם צ’אבי אלונסו וחתם איתו על חוזה ל-3 עונות. בקושי עברו כמה חודשים של תחרות, וכבר מתחילות לצוף מחלוקות. אלונסו ניסה להטמיע את שיטתו בחדר ההלבשה, לשנות את סגנון העבודה של קרלו אנצ’לוטי לאחד קפדני יותר, והמהלך לא מצליח. “הכוכבים מרגישים שאלונסו מתערב מדי, ופלורנטינו מתחיל להעדיף את דעת השחקנים”, מנתחים בספרד.

המשחק באלצ’ה היה עוד סימן לחוסר התאמה בין העבודה הטקטית של צ’אבי אלונסו לבין מה שהשחקנים מבצעים על הדשא. היעדרו של ויניסיוס מההרכב הייתה נקודת מחלוקת נוספת, גם אם אלונסו ניסה להסביר שהדבר הוסכם עם השחקן.

ויניסיוס ואלונסו (IMAGO)

בינתיים, במדריד שוררת תחושת “מתח רגוע”. מבחינת תוצאות, המועדון מוביל את הליגה ונמצא בצמרת בליגת האלופות בדרך לכניסה לטופ 8, אך התחושה הכללית רחוקה מלהיות טובה.

שבוע מכריע

ללבנים מחכה כעת שבוע בעל חשיבות עצומה: המשחק מול אולימפיאקוס באתונה, ולאחר מכן ביקור במוניטליבי ביום ראשון למשחק מול ג'ירונה. ריאל איבדה יתרון של 5 נקודות על ברצלונה, וגם ויאריאל ואתלטיקו מדריד מתקרבות בטבלה.

צ’אבי אלונסו נמצא כעת בנקודה שבה או שייכנע לרצונות השחקנים, או שהביקורות עלולות לשטוף אותו. האולטימטום של ויניסיוס בחידוש חוזהו מקבל כוח נוסף בעקבות העניין של ליברפול ויונייטד בשירותיו.

אם ויניסיוס יעמוד על שלו בקיץ ויבקש לעזוב, המחיר יעלה על 100 מיליון אירו עבור שחקן שתישאר לו רק שנה אחת בחוזה. סכום מפתה, אך פלורנטינו פרס עדיין לא שוקל את האפשרות, בתקווה שהמאמן יגיב וישנה את יחסו לשחקן.