יום שישי, 28.11.2025 שעה 11:43
ליגה ספרדית 25-26
3212-2813ריאל מדריד1
3115-3613ברצלונה2
2911-2613ויאריאל3
2811-2513אתלטיקו מדריד4
2114-2013בטיס5
2116-1713אספניול6
1715-1213חטאפה7
1717-1213אתלטיק בילבאו8
1618-1713ריאל סוסיאדד9
1616-1513אלצ'ה10
1621-1913סביליה11
1618-1613סלטה ויגו12
1614-1213ראיו וייקאנו13
1512-1113אלאבס14
1321-1213ולנסיה15
1220-1313מיורקה16
1116-1013אוססונה17
1125-1213ג'ירונה18
924-1613לבאנטה 19
920-713אוביידו20

"אם הוא לא יכול, הוא יוצא": הייאוש של אמבפה

המצלמות תפסו שיחה בין הצרפתי לבין ג’וד בלינגהאם כאשר ריאל מדריד לא הצליחה למצוא פתרונות מול אלצ'ה. הכוכב כעס על בזבוזי הזמן של איניאקי פנייה

|
קיליאן אמבפה (IMAGO)
קיליאן אמבפה (IMAGO)

יש מבטים שאומרים הכל. מול אלצ’ה, עם לוח תוצאות תקוע ותסכול רב, קיליאן אמבפה שבר את השתיקה בלחישה שהייתה כמעט צעקה: "אנחנו צריכים ללחוץ גבוה". זו לא הייתה רק הוראה טקטית, אלא זעקה של מנהיג שהרגיש שהמשחק בורח לו בין האצבעות. ג’וד בלינגהאם הקשיב וענה לתחינתו של חברו, אך העדיף לכסות את פיו.

מצלמות הטלוויזיה בספרד תיעדו את הסצנה, אבל מה שלא רואים הוא הרעד הבלתי נראה שמופיע כשקבוצה מחפשת תשובות ולא מוצאת. לילה קשה לאמבפה, לריאל מדריד בכלל וגם לצ’אבי אלונסו, שלא הצליח למצוא את הפתרון באצטדיון מרטינס ואלרו: "בחוץ אולי כי אם יש לנו אחד באגף, שינסה לעשות את זה", התווכח המאמן עם הצוות שלו בניסיון לגרום לקבוצה להתאושש מהתוצאה.

הייאוש של מספר 10 הצרפתי החל כבר במחצית הראשונה. ריאל מדריד יצאה להתקפה, התמקמה היטב על הדשא ושיחקה בעוצמה שאפשרה לה לחטוף מספר כדורים באזורים שמסוכנים ליריבה. לכן אמבפה לא הבין למה הקבוצה שקעה במאמץ: "השוער המשיך, אז..." סיכם לגבי השער השנוי במחלוקת שקבע 2:2 והתחיל במפגש בין ויניסיוס לאיניאקי פנייה. "יאללה ויני, צריך לכבוש שער", אמר זמן קצר לפני שהתפוצץ מהתסכול על בזבוזי הזמן.

נפלה אצל העולה: 2:2 קצבי בין ריאל ואלצ'ה

"זהו, עבר המון זמן. אם הוא לא יכול, הוא יוצא", הבהיר מספר 10. עם שריקת הסיום אמבפה הלך ישירות לשופט כשלא הבין מדוע לא הוסיף עוד זמן. "תסביר לי, תסביר לי", צעק לפני שקיבל כרטיס צהוב.

וזו לא הייתה התקרית היחידה שתפסו המצלמות. הייתה גם השיחה בין אסנסיו לוואלוורדה אחרי השער השני של אלצ’ה. הספרדי הסתכל על קפטן ריאל מדריד וזרק לעברו שאלה שלא קיבלה תשובה: "למה טיבו קורטואה סופג את זה?".

