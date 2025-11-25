יום שלישי, 25.11.2025 שעה 23:24
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
123-144באיירן מינכן1
120-114ארסנל2
121-114אינטר3
103-104מנצ'סטר סיטי4
95-144פאריס סן-ז'רמן5
92-104ניוקאסל6
92-84ריאל מדריד7
94-94ליברפול8
97-85גלאטסראיי9
82-74טוטנהאם10
77-124ברצלונה11
76-94צ'לסי12
75-84ספורטינג ליסבון13
711-134בורוסיה דורטמונד14
77-84קרבאח אגדם15
75-34אטאלנטה16
69-104אתלטיקו מדריד17
612-55אוניון סט. ז'ילואז18
57-94פ.ס.וו. איינדהובן19
56-44מונאקו20
55-24פאפוס21
510-64באייר לברקוזן22
410-84קלאב ברוז'23
411-74איינטרכט פרנקפורט24
49-44נאפולי25
35-64מארסיי26
38-74יובנטוס27
38-45בנפיקה ליסבון28
39-44אתלטיק בילבאו29
28-54בודה גלימט30
28-24סלביה פראג31
29-24אולימפיאקוס32
16-24ויאריאל33
112-44פ.צ. קופנהאגן34
111-24קייראט35
016-15אייאקס36

דקה 65: צ'לסי - ברצלונה 0:2

ליגת האלופות, מחזור 5: הבלוז בטירוף. עצמי אומלל של קונדה נתן יתרון, אסטבאו הכפיל אחרי מהלך אדיר. אראוחו הורחק. במקביל: מארסיי - ניוקאסל 1:2

|
ווסלי פופאנה ופראן טורס במאבק (IMAGO)
ווסלי פופאנה ופראן טורס במאבק (IMAGO)

בעוד שבזירה המקומית צ’לסי וברצלונה נמצאות במקום השני בטבלה כשהן מחזיקות ברצף חיובי של שני ניצחונות כל אחת, בליגת האלופות לא כך הדבר כששתיהן הופתעו במחזור הקודם מול יריבות נחותות מהן. בשעה זו שתי הקבוצות הגדולות הללו נפגשות לקרב מותח וחשוב במסגרת המחזור החמישי של ליגת האלופות. עוד כעת: מארסיי מארחת את ניוקאסל ואתלטיק בילאו מתארחת אצל סלביה פראג.

צ’לסי – ברצלונה 0:2

שתי הקבוצות מגיעות להתמודדות כשהן צמודות בטבלת המפעל עם שבע נקודות מתוך 12 אפשריות. הלונדונים נמצאים במקום השני בפרמייר ליג והם בכושר טוב בזירה המקומית עם שני ניצחונות רצופים, אך במחזור האחרון בזירה האירופית, החבורה של אנזו מארסקה נפרדה מקרבאח ב-2:2 מאכזב. מנגד, פליק וחניכיו נמצאים במצב דומה מאוד לזה של האנגלים, מספר נקודות זהה במפעל, שתיהן במקום השני בליגות המקומיות, מגיעות אחרי שני ניצחונות רצופים ואילו בליגת האלופות הקטלונים נפרדו ב-3:3 מאכזב מול ברוז’.

לאמין ימאל (IMAGO)לאמין ימאל (IMAGO)

דקה 4 – אנסו פרננדס כבש מקרוב, אך השער נפסל אחרי שפופאנה נגע בידו בתחילת המהלך.

אנסו פרננדס כובש את השער שנפסל (IMAGO)אנסו פרננדס כובש את השער שנפסל (IMAGO)

דקה 6 – איזו החמצת ענק של ברצלונה. פראן טורס קיבל כדור נפלא ונשאר לגמרי לבד מול סאנצ׳ס, שכבר זינק והשאיר חצי שער פתוח, אך טורס בעט החוצה.

אריק גארסיה בהלם אחרי ההחמצה של פראן טורס (IMAGO)אריק גארסיה בהלם אחרי ההחמצה של פראן טורס (IMAGO)

דקה 24 – עוד שער של אנסו פרננדס נפסל, אחרי שהפעם צ׳אלובה היה בנבדל, ולמרות שלא נגע בכדור, השפיע על המהלך.

מויסס קאייסדו מול פרמין לופס (IMAGO)מויסס קאייסדו מול פרמין לופס (IMAGO)

דקה 25 – כדור עומק אדיר של אסטבאו השאיר את פדרו נטו לבד ברחבה, האחרון לא השתלט טוב ובעט גבוה מעל השער.

פרנקי דה יונג וריס ג׳יימס (IMAGO)פרנקי דה יונג וריס ג׳יימס (IMAGO)

דקה 27, שער! צ׳לסי עלתה ל-0:1: הפעם זה חוקי. תרגיל יפה בקרן השאיר את קוקורייה באגף לבד, האחרון הוציא רוחב חזק לרחבה, נטו בעט עם העקב, אך נעצר על ידי קונדה שהסתבך עם הרחקה ודחק לשערו הוא.

שחקני צ׳לסי בטירוף (IMAGO)שחקני צ׳לסי בטירוף (IMAGO)
שחקני צ׳לסי חוגגים (IMAGO)שחקני צ׳לסי חוגגים (IMAGO)

דקה 30 – ריס ג׳יימס בעט בנגיעה מחוץ לרחבה, כדור שחלף ליד העמוד.

לאמין ימאל ומויסס קאייסדו במאבק (IMAGO)לאמין ימאל ומויסס קאייסדו במאבק (IMAGO)

דקה 43 – כרטיס אדום, ברצלונה נשארה בעשרה שחקנים: רונאלד אראוחו ביצע עבירה גסה על קוקורייה וספג צהוב שני. הבלם סיבך את קבוצתו עוד יותר עם חיסרון מספרי לקראת החצי השני. 

רונאלד אראוחו מורחק (IMAGO)רונאלד אראוחו מורחק (IMAGO)

דקה 47 – שוב שער של צ׳לסי נפסל, בפעם השלישית, ושוב בצדק. אסטבאו כבש, אך גרנאצ׳ו היה בנבדל.

דקה 55, שער! צ׳לסי הכפילה את היתרון בדרך ל-0:2: איזה שער אדיר! אסטבאו קיבל כדור ברחבה, עבר שני שחקנים ושלח מזווית קשה פצצה לרשת העליונה. 

מארסיי – ניוקאסל 1:2

החבורה של רוברטו דה זרבי נמצאת במקום השני בליגה המקומית לאחר שחגגה עם 1:5 על ניס, אך בליגת האלופות הדברים לא הולכים בקלות לצרפתים, כשהם נמצאים במקום ה-25 ובמאזנם שלוש נקודות בלבד מתוך 12 אפשריות. לעומתם, המגפייז, שניצחו את מנצ’סטר סיטי במחזור האחרון של הפרמייר ליג, מצליחים יותר דווקא בזירה האירופית, כשהם במקום השישי עם מאזן של שלושה ניצחונות בארבעת המחזורים הראשונים, בעוד שבליגה המקומית החבורה של אדי האו נמצאת במקום ה-14. 

דקה 6, שער! ניוקאסל עלתה ל-0:1: טונאלי העביר רוחב חזק לרחבה, הגנת מארסיי הסתבכה עם ההרחקה והארווי בארנס היה שם כדי לבעוט מקרוב לרשת. 

שחקני ניוקאסל חוגגים (IMAGO)שחקני ניוקאסל חוגגים (IMAGO)

דקה 46, שער! מארסיי איזנה ל-1:1: כדור ארוך נשלח אל אובמיאנג, שניצל יציאה רעה של פופו, עבר אותו, ומזווית קשה שלח כדור מסובב לרשת. 

דקה 50, שער! מארסיי הפכה ל-1:2: זה היה מהיר. כדור רוחב הוגבה לרחבה, אובמיאנג שלח רגל ארוכה והשלים צמד נהדר תוך ארבע דקות בדרך למהפך.

סלביה פראג – אתלטיק בילבאו 0:0

הקבוצה מבירת צ’כיה מגיעה להתמודדות כשהיא בפסגת הליגה המקומית, אך עדיין ללא ניצחון בזירה האירופית. מנגד, הבאסקים של ארנסטו ואלוורדה באים להתמודדות מהמקום השמיני בלה ליגה, לאחר התבוסה 4:0 מול ברצלונה, כשהם צברו עד כה שלוש נקודות בלבד בליגת האלופות.      

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרתנגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */