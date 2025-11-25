דקה 65: צ'לסי - ברצלונה 0:2

בעוד שבזירה המקומית צ’לסי וברצלונה נמצאות במקום השני בטבלה כשהן מחזיקות ברצף חיובי של שני ניצחונות כל אחת, בליגת האלופות לא כך הדבר כששתיהן הופתעו במחזור הקודם מול יריבות נחותות מהן. בשעה זו שתי הקבוצות הגדולות הללו נפגשות לקרב מותח וחשוב במסגרת המחזור החמישי של ליגת האלופות. עוד כעת: מארסיי מארחת את ניוקאסל ואתלטיק בילאו מתארחת אצל סלביה פראג.

צ’לסי – ברצלונה 0:2

שתי הקבוצות מגיעות להתמודדות כשהן צמודות בטבלת המפעל עם שבע נקודות מתוך 12 אפשריות. הלונדונים נמצאים במקום השני בפרמייר ליג והם בכושר טוב בזירה המקומית עם שני ניצחונות רצופים, אך במחזור האחרון בזירה האירופית, החבורה של אנזו מארסקה נפרדה מקרבאח ב-2:2 מאכזב. מנגד, פליק וחניכיו נמצאים במצב דומה מאוד לזה של האנגלים, מספר נקודות זהה במפעל, שתיהן במקום השני בליגות המקומיות, מגיעות אחרי שני ניצחונות רצופים ואילו בליגת האלופות הקטלונים נפרדו ב-3:3 מאכזב מול ברוז’.

לאמין ימאל (IMAGO)

דקה 4 – אנסו פרננדס כבש מקרוב, אך השער נפסל אחרי שפופאנה נגע בידו בתחילת המהלך.

אנסו פרננדס כובש את השער שנפסל (IMAGO)

דקה 6 – איזו החמצת ענק של ברצלונה. פראן טורס קיבל כדור נפלא ונשאר לגמרי לבד מול סאנצ׳ס, שכבר זינק והשאיר חצי שער פתוח, אך טורס בעט החוצה.

אריק גארסיה בהלם אחרי ההחמצה של פראן טורס (IMAGO)

דקה 24 – עוד שער של אנסו פרננדס נפסל, אחרי שהפעם צ׳אלובה היה בנבדל, ולמרות שלא נגע בכדור, השפיע על המהלך.

מויסס קאייסדו מול פרמין לופס (IMAGO)

דקה 25 – כדור עומק אדיר של אסטבאו השאיר את פדרו נטו לבד ברחבה, האחרון לא השתלט טוב ובעט גבוה מעל השער.

פרנקי דה יונג וריס ג׳יימס (IMAGO)

דקה 27, שער! צ׳לסי עלתה ל-0:1: הפעם זה חוקי. תרגיל יפה בקרן השאיר את קוקורייה באגף לבד, האחרון הוציא רוחב חזק לרחבה, נטו בעט עם העקב, אך נעצר על ידי קונדה שהסתבך עם הרחקה ודחק לשערו הוא.

שחקני צ׳לסי בטירוף (IMAGO)

שחקני צ׳לסי חוגגים (IMAGO)

דקה 30 – ריס ג׳יימס בעט בנגיעה מחוץ לרחבה, כדור שחלף ליד העמוד.

לאמין ימאל ומויסס קאייסדו במאבק (IMAGO)

דקה 43 – כרטיס אדום, ברצלונה נשארה בעשרה שחקנים: רונאלד אראוחו ביצע עבירה גסה על קוקורייה וספג צהוב שני. הבלם סיבך את קבוצתו עוד יותר עם חיסרון מספרי לקראת החצי השני.

רונאלד אראוחו מורחק (IMAGO)

דקה 47 – שוב שער של צ׳לסי נפסל, בפעם השלישית, ושוב בצדק. אסטבאו כבש, אך גרנאצ׳ו היה בנבדל.

דקה 55, שער! צ׳לסי הכפילה את היתרון בדרך ל-0:2: איזה שער אדיר! אסטבאו קיבל כדור ברחבה, עבר שני שחקנים ושלח מזווית קשה פצצה לרשת העליונה.

מארסיי – ניוקאסל 1:2

החבורה של רוברטו דה זרבי נמצאת במקום השני בליגה המקומית לאחר שחגגה עם 1:5 על ניס, אך בליגת האלופות הדברים לא הולכים בקלות לצרפתים, כשהם נמצאים במקום ה-25 ובמאזנם שלוש נקודות בלבד מתוך 12 אפשריות. לעומתם, המגפייז, שניצחו את מנצ’סטר סיטי במחזור האחרון של הפרמייר ליג, מצליחים יותר דווקא בזירה האירופית, כשהם במקום השישי עם מאזן של שלושה ניצחונות בארבעת המחזורים הראשונים, בעוד שבליגה המקומית החבורה של אדי האו נמצאת במקום ה-14.

דקה 6, שער! ניוקאסל עלתה ל-0:1: טונאלי העביר רוחב חזק לרחבה, הגנת מארסיי הסתבכה עם ההרחקה והארווי בארנס היה שם כדי לבעוט מקרוב לרשת.

שחקני ניוקאסל חוגגים (IMAGO)

דקה 46, שער! מארסיי איזנה ל-1:1: כדור ארוך נשלח אל אובמיאנג, שניצל יציאה רעה של פופו, עבר אותו, ומזווית קשה שלח כדור מסובב לרשת.

דקה 50, שער! מארסיי הפכה ל-1:2: זה היה מהיר. כדור רוחב הוגבה לרחבה, אובמיאנג שלח רגל ארוכה והשלים צמד נהדר תוך ארבע דקות בדרך למהפך.

סלביה פראג – אתלטיק בילבאו 0:0

הקבוצה מבירת צ’כיה מגיעה להתמודדות כשהיא בפסגת הליגה המקומית, אך עדיין ללא ניצחון בזירה האירופית. מנגד, הבאסקים של ארנסטו ואלוורדה באים להתמודדות מהמקום השמיני בלה ליגה, לאחר התבוסה 4:0 מול ברצלונה, כשהם צברו עד כה שלוש נקודות בלבד בליגת האלופות.