ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

עופרי ארד מחפש יעד חדש בחו"ל ולא יחזור לארץ

לאחר ששיחק בליגת האלופות במדי קייראט, הקשר הישראלי מסיים חוזה בקזחסטן, אך למרות התעניינות ממספר קבוצות בישראל הוא מכוון להישאר מחוץ לארץ

|
עופרי ארד (IMAGO)
עופרי ארד (IMAGO)

עופרי ארד חווה תקופה טובה מאוד בקייראט וקיבל חשיפה נרחבת עם הקבוצה במסגרת ליגת האלופות העונה, כשהוא אף כבש בהפסד לאינטר. כעת, עם סיום חוזהו בינואר, נראה כי הוא יעזוב את הקבוצה.

הקשר מחפש יעד מחוץ לישראל ולא מעוניין לחזור לארץ בשלב זה, למרות שהייתה התעניינות ממספר קבוצות, כאשר במידה והיה חוזר העדיפות הייתה למכבי חיפה.

השחקן שגדל במכבי חיפה עזב את המועדון לקייראט מקזחסטן בחורף 2023, ומאז הפך לשחקן הרכב המועדון וזכה פעמיים באליפות המקומית ופעם אחת בסופר קאפ.

השנה סיפר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE על העזיבה של מכבי חיפה: “הייתה לי תקופה מאוד קשה שם אישית ומקצועית, נכוויתי מההתנהלות שהייתה סביבי, ובגלל זה הרגשתי שאני כבר לא מצליח להתאמן, היה לי קשה להיות שם, אז ברור שהייתה לי טראומה. אבל בגלל הטראומה הגדולה שהייתה לי אני הולך להצליח בחו”ל ואין דרך חזרה”.

