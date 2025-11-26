יום רביעי, 26.11.2025 שעה 08:32
כדורגל עולמי  >> ליגה ברזילאית
ליגה ברזילאית 25-26
7524-7436פלמנגו1
7032-6036פלמייראס2
6825-5235קרוזיירו3
6334-5835מיראסול4
5832-5035בוטאפוגו5
5643-4735באהיה6
5538-4035פלומיננזה7
4840-4035סאו פאולו8
4648-4236גרמיו9
4553-4035ברגנטינו10
4542-3835קורינתיאנס11
4540-3835אתלטיקו מיניירו12
4252-5035ואסקו דה גמה13
4235-3235סיארה14
4148-4035אינטרנסיונל15
3948-3235ויטוריה16
3850-3635סאנטוס17
3453-3734פורטלזה18
3364-3335ג'ובנטוד19
1766-2835ספורט רסיפה20

חומר למחקר: סיוט הפציעות של ניימאר לא נגמר

המכה האחרונה מתוך שרשרת בלתי נגמרת: הכוכב, שסובל ממכאובים בברך, שוב אכזב את סנטוס וכשנותרו שלושה מחזורים לסיום מדווחים בברזיל שגמר את העונה

ניימאר (IMAGO)
ניימאר (IMAGO)

הסיפור של ניימאר הוא חומר למחקר. הברזילאי, שהחלום האחרון שלו הוא להשתתף במונדיאל 2026, לא מצליח להרים את הראש מהפציעות בעוד שסנטוס מתגעגעת אליו וחוזרת להיות בסכנת ירידה לליגה השנייה של הברזיליארו לאחר תיקו מול אינטרנסיונל.

סנטוס הגיעה למצב נוח אחרי שניצחה ואז השיגה תיקו מול פלמייראס ומיראסול בהתאמה. אחרי כמה מחזורים של מאבק כדי לצאת מהתחתית, זה סוף סוף קרה בזכות ניצחון מפתיע מול פלמייראס, שהייתה עד אז מוליכת הטבלה. ניימאר לא הבריק, למעשה כמעט לא הורגש, אבל קבוצתו ניצחה ויצאה מהאזור המסוכן.

גם התיקו מול מיראסול עזר. במשחק הזה ניימאר כן הופיע, לקח אחריות וסחט נקודה מול יריבה שנמצאת בעמדת העפלה לקופה ליברטדורס. הכוכב הברזילאי העלה את קבוצתו ליתרון אחרי ארבע דקות בלבד, כשהסתמך על כדור ארוך מההגנה שהשאיר אותו לבד לגמרי מול השוער. הוא התקרב, סיים נמוך ומדויק, והעלה את סנטוס ליתרון.

ניימאר (IMAGO)ניימאר (IMAGO)

השמחה לא הייתה מושלמת משום שמיראסול השוותה בפנדל במחצית השנייה, אבל תיקו מול יריבה שמדורגת רביעית עדיין אפשר אופטימיות בסנטוס. אבל המציאות הייתה רחוקה מכך. הכול היה שמח בקבוצה בזמן שהאקס של ברצלונה בכה מהתרגשות ומההקלה שירדה ממנו, מחשש להוריד את סנטוס שלו לסרייה ב'. אלא שהסכנה צצה מחדש. סנטוס שוב לא הצליחה להשיג במחזור החולף יותר מתיקו, הפעם עם 1:1 מול אינטרנסיונל, ושוב... בלי ניימאר.

באזור הירידה כשנותרו שלושה מחזורים

הקיצוני, שכבר החמיץ חודשיים של תחרות בין ספטמבר לנובמבר, עדיין לא הגיע לרמתו הפיזית הטובה ביותר וזה הורגש היטב על המגרש. אבל רוח המנהיגות שלו, העבר שלו בעולם הכדורגל והעובדה שהוא הקפטן נתנו למאמן סיבה להמשיך להאמין בו בהרכבים.

ניימאר. מה יהיה? (IMAGO)ניימאר. מה יהיה? (IMAGO)

כך היה אמור להיות גם מול אינטרנסיונל בליל יום שלישי, עד שנחשף שהכוכב הברזילאי סובל לאחרונה מכאבים בברך. בגלל זה המאמן חואן פבלו וויבודה נאלץ להשאיר את ניימאר מחוץ לסגל למשחק האחרון של סנטוס שהסתיים ב-1:1. וכשמצרפים לכך את הניצחון של ויטוריה, סנטוס חוזרת לאזור הירידה כשנותרו שלושה מחזורים בלבד. במהלך הלילה, דווח בברזיל שהשחקן סובל מפציעה במניסקוס שתשבית אותו עד סיום העונה, מה שאומר שחלום המונדיאל מתרחק משמעותית. 

זו המכה האחרונה מתוך שרשרת בלתי נגמרת של מכות שסופג ניימאר בשנים האחרונות. הוא לא מפסיק לצבור פציעה אחר פציעה, והחלום שלו להשתתף במונדיאל אחרון הולך ונעלם במהירות. "ניימאר נמצא ברשימת השחקנים שיכולים ללכת למונדיאל. יש לו שישה חודשים להיכנס לסגל הסופי, אבל הוא צריך להראות ביצועים", אמר קרלו אנצ'לוטי, מאמן נבחרת ברזיל, בעבר הלא רחוק. ובינתיים, ניימאר לא מראה כלום. כשהוא נפצע בכל שניים שלושה משחקים, לא מציאותי לחשוב על "ריקוד אחרון" שלו במונדיאל.

