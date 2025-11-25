יום שלישי, 25.11.2025 שעה 14:09
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

מ.ס אשדוד ינסו להכשיר את עזו, הרוש ועאמר

לאחר משחק הידידות מול הפועל ב"ש, החבורה של סילבס מתכוננת למפגש הקרוב מול מכבי ת"א, כאשר במועדון יעשו מאמצים בכדי שהקיצוני, הקשר והמגן יחזרו

|
חיים סילבס (ראובן שוורץ)
חיים סילבס (ראובן שוורץ)

אשדוד ממשיכה בהכנותיה לקראת המפגש המסקרן מול מכבי תל אביב ביום ראשון ב-20:00, כשבקבוצה יוצאים מעודדים מהיכולת שהציגו ברוב שלבי משחק האימון מול הפועל באר שבע אתמול (שני), שהסתיים ב-1:1. בצוות המקצועי ציינו לטובה את המשמעת הטקטית והאינטנסיביות, ומאמינים שהקבוצה מגיעה מוכנה למבחן הבא.

יחד עם זאת, אשדוד עדיין עוקבת בדאגה אחר מצבם של כמה שחקני מפתח. אורי עזו, שסבל מכאבים בשרירי הבטן ולא נכלל בסגל למשחק בבאר שבע, נמצא בספק וממשיך לקבל טיפולים. גם שלו הרוש וחמודי עאמר נמצאים בסימן שאלה לקראת ההתמודדות.

במועדון עושים מאמצים להכשיר את השלושה ומעריכים כי מצבם הרפואי יתבהר עד יום חמישי, מה שיאפשר לצוות לקבל תמונה ברורה לגבי הרכב המשחק מול מכבי ת”א. באשדוד מקווים שלפחות חלק מהם יעמדו לרשות המאמן במשחק החשוב.

