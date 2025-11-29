יום שבת, 29.11.2025 שעה 12:38
3212-2813ריאל מדריד1
3115-3613ברצלונה2
2911-2613ויאריאל3
2811-2513אתלטיקו מדריד4
2114-2013בטיס5
2116-1713אספניול6
2015-1314חטאפה7
1717-1213אתלטיק בילבאו8
1618-1713ריאל סוסיאדד9
1621-1913סביליה10
1618-1613סלטה ויגו11
1617-1514אלצ'ה12
1614-1213ראיו וייקאנו13
1512-1113אלאבס14
1321-1213ולנסיה15
1220-1313מיורקה16
1116-1013אוססונה17
1125-1213ג'ירונה18
924-1613לבאנטה19
920-713אוביידו20

מטפס ומטפס: המספרים השקטים של פראן טורס

החלוץ שבשנים האחרונות היה מושמץ כבר נמצא בטופ 50 של כובשי כל הזמנים בברצלונה ובטופ 10 של נבחרת ספרד. הוא גם עבר את רף מאה השערים בקריירה

|
פראן טורס (IMAGO)
פראן טורס (IMAGO)

פראן טורס צובר עוד ועוד כבוד בכל משחק, והקריירה שלו מתחילה להציג נתונים מרשימים במיוחד. למרות שלעתים נראה כמו שחקן ותיק בגלל הפריצה המוקדמת שלו, הוא רק בן 25. באופן ספציפי, החלוץ כבר נמצא בטופ 50 של כובשי כל הזמנים של ברצלונה עם 53 שערים. הוא מתחיל להיכנס לשדרת הכוכבים, ועם כל השנים שעוד לפניו (אם אכן יחדש את החוזה שמסתיים ב-2027), אפשר לדמיין אותו מטפס בדירוג.

לדוגמה, פראן נמצא רק ארבעה שערים מאנדרס אינייסטה שחגג 57 שערים, ושבעה שערים מיוהאן קרויף שכבש 60. הכניסה לטופ 20 עדיין רחוקה, שם נמצא פדרו עם 99. וה-11 בכל הזמנים, חריסטו סטויצ'קוב עם 117 שערים, מסמן את הכניסה הסופית לטופ 10. שמות אגדיים, אבל כל דבר בזמנו.

הכניסה הזו לטופ 50 של כובשי ברצלונה משלימה הישג נוסף שגם הוא עובר די בשקט. פראן כבר בטופ 10 של כובשי כל הזמנים בנבחרת ספרד, עם 23 שערים ב-53 משחקים. רק דויד וייה, עם 59 שערים, נראה כרגע מחוץ להישג יד. ראול, השני בכל הזמנים, נעצר על 44.

פראן טורס (IMAGO)פראן טורס (IMAGO)

אלו הם המספרים השקטים של טורס, שחקן שכבר עבר את רף מאה השערים בקריירה שלו. מעבר ל-53 בברצלונה ול-23 בנבחרת ספרד, הוא כבש תשעה שערים בוולנסיה ו-16 במנצ'סטר סיטי, ובסך הכל 101. עכשיו, כשמדברים כל כך הרבה על עתידו של רוברט לבנדובסקי ועל האסטרטגיה של ברצלונה בנוגע לחלוץ מספר תשע הבא, פראן הוא חלק מרכזי בתוכנית.

כשהוא תחת חוזה עד 2027, הפך הספרדי לשחקן בעל חשיבות גדולה מאוד. הוא מסוגל לשחק בכל שלוש עמדות ההתקפה, אף כי כמעט סופית נע לעבר עמדת התשע. העונה הוא גם מציג רמה גבוהה של הבנה טקטית, שמשלימה היטב את לבנדובסקי. הוא פותח משמאל, אך למעשה יוצר מעין צמד חלוצים עם הפולני, והנוסחה הזו עובדת היטב עבור האנזי פליק.

כאן זה בית: ברצלונה מתפוצצת בקאמפ נואו!

טורס הוא גם ברכה לשחקנים כמו לאמין ימאל, שחיים על כדורי עומק. שני השערים מול אתלטיק בילבאו הם דוגמה מובהקת, כמו גם שער השוויון הזכור בגמר גביע המלך בעונה שעברה בלה קרטוחה מול ריאל מדריד. הוא כמובן נהנה מהכישרון של חבריו, בין אם זה לאמין ימאל, דני אולמו או פדרי, והוא ממשיך בשקט להגדיל את הסטטיסטיקה המרשימה שלו.

