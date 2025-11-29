מטפס ומטפס: המספרים השקטים של פראן טורס

פראן טורס צובר עוד ועוד כבוד בכל משחק, והקריירה שלו מתחילה להציג נתונים מרשימים במיוחד. למרות שלעתים נראה כמו שחקן ותיק בגלל הפריצה המוקדמת שלו, הוא רק בן 25. באופן ספציפי, החלוץ כבר נמצא בטופ 50 של כובשי כל הזמנים של ברצלונה עם 53 שערים. הוא מתחיל להיכנס לשדרת הכוכבים, ועם כל השנים שעוד לפניו (אם אכן יחדש את החוזה שמסתיים ב-2027), אפשר לדמיין אותו מטפס בדירוג.

לדוגמה, פראן נמצא רק ארבעה שערים מאנדרס אינייסטה שחגג 57 שערים, ושבעה שערים מיוהאן קרויף שכבש 60. הכניסה לטופ 20 עדיין רחוקה, שם נמצא פדרו עם 99. וה-11 בכל הזמנים, חריסטו סטויצ'קוב עם 117 שערים, מסמן את הכניסה הסופית לטופ 10. שמות אגדיים, אבל כל דבר בזמנו.

הכניסה הזו לטופ 50 של כובשי ברצלונה משלימה הישג נוסף שגם הוא עובר די בשקט. פראן כבר בטופ 10 של כובשי כל הזמנים בנבחרת ספרד, עם 23 שערים ב-53 משחקים. רק דויד וייה, עם 59 שערים, נראה כרגע מחוץ להישג יד. ראול, השני בכל הזמנים, נעצר על 44.

פראן טורס (IMAGO)

אלו הם המספרים השקטים של טורס, שחקן שכבר עבר את רף מאה השערים בקריירה שלו. מעבר ל-53 בברצלונה ול-23 בנבחרת ספרד, הוא כבש תשעה שערים בוולנסיה ו-16 במנצ'סטר סיטי, ובסך הכל 101. עכשיו, כשמדברים כל כך הרבה על עתידו של רוברט לבנדובסקי ועל האסטרטגיה של ברצלונה בנוגע לחלוץ מספר תשע הבא, פראן הוא חלק מרכזי בתוכנית.

כשהוא תחת חוזה עד 2027, הפך הספרדי לשחקן בעל חשיבות גדולה מאוד. הוא מסוגל לשחק בכל שלוש עמדות ההתקפה, אף כי כמעט סופית נע לעבר עמדת התשע. העונה הוא גם מציג רמה גבוהה של הבנה טקטית, שמשלימה היטב את לבנדובסקי. הוא פותח משמאל, אך למעשה יוצר מעין צמד חלוצים עם הפולני, והנוסחה הזו עובדת היטב עבור האנזי פליק.

טורס הוא גם ברכה לשחקנים כמו לאמין ימאל, שחיים על כדורי עומק. שני השערים מול אתלטיק בילבאו הם דוגמה מובהקת, כמו גם שער השוויון הזכור בגמר גביע המלך בעונה שעברה בלה קרטוחה מול ריאל מדריד. הוא כמובן נהנה מהכישרון של חבריו, בין אם זה לאמין ימאל, דני אולמו או פדרי, והוא ממשיך בשקט להגדיל את הסטטיסטיקה המרשימה שלו.