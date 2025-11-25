השת"פ בין מכבי תל אביב לאיסטא ספורט ימשיך

מכבי תל אביב הודיעה באופן רמשי שחברת ‘איסתא ספורט’ ומועדון הכדורגל הצהוב חידשו את השותפות ושיתוף הפעולה לעונה נוספת, שנה שמינית ברציפות. במסגרת ההסכם, קבוצת הנסיעות תמשיך לנהל את כל סידורי הנסיעה הבין לאומיים למשחקי מכבי ת"א באירופה לרבות סיוע בתכנון טיסות, תיאום לינה ולוגיסטיקה למשלחת המועדון, כמו גם חבילות רשמיות לאוהדים הכוללות טיסות ישירות, בתי מלון וכרטיסים למשחקים.

מנכ״ל קבוצת איסתא ספורט, עדו ווג, אמר: “אנו גאים להמשיך את המסע רב השנים שלנו עם מועדון הכדורגל מכבי תל אביב ולספק מערך מקיף של שירותי תעופה, שירותי קרקע ונסיעות לאורך כל העונה. גם בתקופות מאתגרות הוכחנו את יכולתנו להתגבר יחד על כל מכשול, ואנו נמשיך להעניק לאוהדים חוויה ייחודית כשהם נוסעים ללוות את הקבוצה בחו״ל, תוך הבטחת התנאים הטובים ביותר להצלחת השחקנים והצוות”.

מנכ”ל מכבי תל אביב, ג'ק אנגלידס אמר: “המשכיות לשנה שמינית בכל שותפות מדברת בעד עצמה. הנסיעות למשחקים האירופיים שלנו בתקופה קשה זו יצרו מורכבויות הדורשות גמישות ויוזמה. קבוצת איסתא ספורט, בשיתוף פעולה הדוק עם המועדון, הצליחה להפגין תכונות אלו ולטפל באתגרים השונים באופן מקצועי וקפדני”.