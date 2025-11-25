יום שלישי, 25.11.2025 שעה 12:50
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
13595-6737מכבי ת"א
13532-5877הפועל העמק
12444-5416הפועל ת"א
12632-6757עירוני קריית אתא
10436-4866הפועל ירושלים
10509-4986הפועל חולון
10555-5387עירוני נס ציונה
9568-5816בני הרצליה
9622-5887הפועל ב"ש/דימונה
9583-5437מכבי רעננה
9625-5717עירוני רמת גן
9562-4987הפועל גליל עליון
8617-5627מכבי ראשל"צ
8616-5557אליצור נתניה

התובע דורש: הרחקת לאמב לשני משחקים וקנס

שחקן הפועל ירושלים דחף את קרופורד מרמת גן על המצלמה במה שגם לפורוורד להיפצע, ועו"ד ליפנר מבקש הרחקה משני משחקים בנוסף לקנס כספי של 7,500

|
אנתוני לאמב (מיכל בן אגמון)
אנתוני לאמב (מיכל בן אגמון)

הפועל ירושלים רשמה ניצחון על מכבי עירוני רמת גן במסגרת המחזור האחרון בליגה, ובכך הירושלמים רשמו ניצחון שמיני ברציפות בכל המסגרות, אבל בזמן המשחק התרחש אירוע די מכוער בו שחקן המאחרת דחף את שחקן היריבה לעבר המצלמה, במה שגרם לפציעה.

אנתוני לאמב מהפועל ירושלים דחף את קרופורד בפעולה לא ספורטיבית בכלל בזמן שזה היה בחוסר שיווי משקל, והדבר גרם לחבלה בראשו של קרופורד, ולכך שאנתוני לאמב הורחק מהמשחק. אז היום (שלישי) התובע המשמעתי של איגוד הכדורסל הישראלי, עו”ד איתמר ליפנר, החליט על ההמלצה שלו לעונש.

התובע דורש שלאמב יורחק משני משחקים בפועל בעקבות הפעולה, כשבנוסף לכך הוא יקבל קנס של 7,500 שקלים. הקנס הזה יוסף לקנס האוטומטי של 12,000 ש”ח שהושת על השחקן, וכעת נותר רק שבאיגוד הכדורסל יהפכו את העונש לרשמי, אם וכאשר.

