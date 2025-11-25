התובע דורש: הרחקת לאמב לשני משחקים וקנס

הפועל ירושלים רשמה ניצחון על מכבי עירוני רמת גן במסגרת המחזור האחרון בליגה, ובכך הירושלמים רשמו ניצחון שמיני ברציפות בכל המסגרות, אבל בזמן המשחק התרחש אירוע די מכוער בו שחקן המאחרת דחף את שחקן היריבה לעבר המצלמה, במה שגרם לפציעה.

אנתוני לאמב מהפועל ירושלים דחף את קרופורד בפעולה לא ספורטיבית בכלל בזמן שזה היה בחוסר שיווי משקל, והדבר גרם לחבלה בראשו של קרופורד, ולכך שאנתוני לאמב הורחק מהמשחק. אז היום (שלישי) התובע המשמעתי של איגוד הכדורסל הישראלי, עו”ד איתמר ליפנר, החליט על ההמלצה שלו לעונש.

התובע דורש שלאמב יורחק משני משחקים בפועל בעקבות הפעולה, כשבנוסף לכך הוא יקבל קנס של 7,500 שקלים. הקנס הזה יוסף לקנס האוטומטי של 12,000 ש”ח שהושת על השחקן, וכעת נותר רק שבאיגוד הכדורסל יהפכו את העונש לרשמי, אם וכאשר.