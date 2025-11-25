יואב כץ בראיון: מקווה לסיים מעל מכבי חיפה

לא מעט פעמים נשמעו ביקורות על כמות הכסף שיואב כץ שם בהפועל חיפה, אבל דו”ח הבקרה התקציבית שהגיש המועדון מראה שהאיש החזק אצל הצפוניים שם בעונה החולפת כמעט 12 מיליון ש”ח ושיש תלות הגדולה בו. בינתיים, יואב כץ עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’.

לפי הדו”ח, הזרמת סכום של כמעט 12 מיליון ש”ח מהכיס. עולה לך הרבה כסף העניין הזה. ואז מקללים אותך וקוראים לך ללכת?

”אני מאוד אוהב את התוכנית ואף פעם לא מסרב לעלות, אבל מאוד לא אוהב לדבר על כסף. 98-99 אחוז מהאוהדים מעריכים את העבודה שאנחנו עושים. אי אפשר שיהיה 100 אחוז. תראו את מכבי חיפה, יושב שם בן אדם ששם את כל ההון של המשפחה והרבה פעמים לא זוכה להוקרה”.

קבוצות אחרות יודעות לייצר כסף. התלות בך גדולה. גם אם מחר יבוא מישהו חדש, אם הוא לא מיליונר כמוך, הוא בבעיה.

”לצערי אתה צודק, המרקטים שלנו הם לא כמו של מכבי חיפה, מכבי תל אביב ובית”ר ירושלים”.

אצלך 2-3 אנשים מנהלים את כל העסק, לעומתם.

”אני לא חושב שזה תלוי בזה. תיקח את מכבי נתניה או אשדוד למשל, שנתמכות על ידי העירייה. זה תלוי בהרבה דברים. אנחנו כבר השתפרנו קצת וצריכים להשתפר הרבה. סמי עופר מתאים יותר למכבי חיפה ופחות לנו. כשבאים 5,000 אוהדים זה נבלע”.

אצטדיון סמי עופר, מתאים יותר למכבי חיפה (IMAGO)

עיריית חיפה יצאו נגדך.

”מעולם לא היה משפט עליי שלא שילמתי כסף. הטענות היו לא נכונות. ראש העיר עזר בעבר ובטוח שיעזור בעתיד. מוזר שעיר כמו נתניה נותנת 7 מיליון ועיר כמו חיפה פחות. הפועל חיפה נותנת יותר מ-100 מקומות עבודה, ספורט מקצועי עוזר לעיר להתפתח. בארה”ב הרבה ערים התפתחו בזכות הספורט המקצועי”.

אתה כבר לא מחפש רוכש להפועל חיפה?

”אני מאוד מחפש”.

מבחינה מקצועית, איך אתה רואה את הקבוצה?

”התחלנו טוב, 3 משחקים אחרונים פחות טוב, אני חושב שנהיה כמו משהו באמצע הטבלה”.

הפלייאוף העליון זה כבר לא המטרה?

”זה כן, סוף הפלייאוף העליון זה אמצע טבלה”.

אתה רואה את עצמכם מסיימים לפני מכבי חיפה?

”לא יודע, אין לי את הידע המקצועי. מקווה שכן”.

שחקני הפועל חיפה, "מקווה לסיים מעל מכבי חיפה" (עמרי שטיין)

מה אתה חושב על המחאה של מכבי חיפה נגד יעקב שחר?

”אני לא רואה את הבסיס לזה”.

אתה חושב שהמחאה הזו לא מוצדקת?

”לגמרי לא. הם עושים עבודה מצוינת, אי אפשר להיות בטופ כל הזמן. תראו את מנצ’סטר יונייטד שהייתה בטופ הרבה מאוד שנים ועכשיו לא”.