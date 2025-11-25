"קטש לא הבעיה, ההנהלה לא נותנת לו כלים"

המון שנים לא זכורה לאוהדים מכבי תל אביב כמו של היום, כאשר הקבוצה גם כבר לא מושלמת בדרבי, אבל יותר מכך, היא במקום ה-19 ולפני האחרון ביורוליג עם מאזן רע במיוחד, ואפשר לומר מזה עונה שנייה ברציפות בלי כל כך על מה לשחק כבר בנובמבר. מי שעלה לדבר על כך בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’ הוא עידו קוז’יקרו.

התאוששת מענייני חיפה?

”כן, סיימתי את דרכי שם והפנים קדימה”.

מה אתה חושב על המצב במכבי תל אביב?

”מצב לא טבעי, בטח לא למכבי תל אביב. זה עדיין אחד המועדונים הגדולים בעולם, שזכה ב-6 אליפויות אירופה ולאורך שנים נמצא בטופ האירופי. אני יכול להבין את המרמור שיש לקהל. צריך להגיד מילה טובה לקהל של מכבי, שהוא אחד הקהלים הכי ספורטיביים שיש. קטש לא הבעיה, מאמן מוכח שזכה בתארים כמעט בכל קבוצה שהוא אימן, כולל מכבי”.

איך עודד יכול עכשיו לאמן את הקבוצה כשהוא יודע שהחרב על הצוואר שלו?

”כל מי שמתעסק בצד המקצועי בכדורסל בארץ, יודע שהחרב על הצוואר שלו בצורה כזו או אחרת, בטח במכבי. לעודד יש את היכולת להתמודד עם זה, הבעיה שלו היא מקצועית, שההנהלה לא נותנת לו את הכלים המספקים כדי להרים קבוצה שתצליח להתמודד בצורה שהקהל רוצה שהיא תתמודד ביורוליג וכיום אפילו בליגה הישראלית”.

עודד קטש, יש לו את היכולת להתמודד (רועי כפיר)

אתה חושב שנראה שינוי במשחקים הקרובים?

”השינוי צריך להיות בעמדת הגבוהים. סורקין בטופ האירופאי התקפית, אבל הגבוהים באירופה יותר הגנתיים, ומכבי חייבת שחקן הגנתי גבוה ברמות הגבוהות של אירופה. בלאט שחקן עם ‘איי קיו’ כדורסל מאוד גבוה, אני לא משווה אותו לשאראס, אבל גם שאראס ו-וויצ’יץ’ בזמנו לא היו סטופרים הגנתיים ומכבי מצאה דרכים להחביא אותם בהגנה”.

כמה החלק של קטש? כמה הוא מוציא את המקסימום מהסגל הזה?

”הוא בראש המערכת המקצועית אז יש לו אחריות, אבל גם עם המאמן הטוב בעולם, אם אתה לא מביא לו את השחקנים המתאימים זו הבעיה. למכבי היום יש סגל בינוני מינוס. אין לה אף שחקן בסגל שהוא בטופ של היורוליג והתוצאות בהתאם. בהפועל נתנו לאיטודיס צ’ק פתוח ובמכבי אין את היכולת הזו והתוצאות בהתאם”.

דימיטריס איטודיס, קיבל צ'ק פתוח (ראובן שוורץ)

אוהדי מכבי חיפה שואלים מה קרה איתך.

”הייתה מגבית ועננה גדולה מעל הקיום על הקבוצה, כמנהל מקצועי לא קיבלתי תקציב מוגדר כדי לבנות סגל אלא בנינו את הקבוצה טלאי על טלאי. בנינו סגל מאוד צעיר ולא מנוסה, עם שחקן אחד מוכח שזה נאור שרון. שיחקנו עם זר אחד בשלושת המחזורים הראשונים כי לא היה תקציב להביא זר, ובסוף התוצאות בהתאם. להנהלה לא היה את ההבנה והאורך רוח כדי להבין שיש פה תהליך ושצריך סגל טוב יותר כדי להביא תוצאות יותר טובות”.