"אבו רומי? סעיף השחרור עומד על 2 מיליון אירו"

אמנם אין חלון העברות כרגע, אך בקרוב של ינואר יגיע ובינתיים גם אפשר להאריך לשחקנים חוזה, אז הסוכנים פעילים מאוד כרגיל גם בימים אלו. מי שעלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’ הוא שחר גרינברג, סוכן השחקנים הישראלי שמייצג לא מעט שחקנים.

אבו פרחי האריך חוזה לשלוש שנים במכבי תל אביב. מתי אתה מוציא אותו לחו”ל?

”מכבי מימשה את האופציה עליו לעונה הבאה ואז בעצם פנינו אליהם ובדין ודברים משותף אמרנו שאולי הגיע הזמן לעשות הסכם חדש. הם הסכימו, ובמקום השנה וחצי שיש, בנינו הסכם חדש, זו החלטה נבונה של השחקן והמועדון. אם הכל יהיה בסדר, הגרף שלו צריך להיות גרף עלייה. הוא יכול לתקוע יתד ומשם זו כבר העבודה שלנו”.

אני מניח שיש שדרוג כלכלי.

”כן, כבר עכשיו. המטרה שלנו היא ששחקן כזה, במידות של סייד, בגיל שלו ובסיטואציה שהוא נמצא במכבי, היא לייצר סוג של עסקה עם מכבי תוך שנה-שנתיים, כשהוא ייכנס ויהיה שחקן הרכב מוביל במכבי. ייקח זמן, הוא יצטרך להוכיח את עצמו, אבל כשזה יקרה יש שנה-שנתיים שצריך לנצל את זה ולדחוף אותו קדימה”.

אבו פרחי חותם על החוזה החדש (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

את נועם בן הרוש הפכו לנער פוסטר. למה הם קנו אותו?

”זה לא המקרה. כשהתחיל המו”מ עם מכבי ראיתי את המאמץ וההשתדלות שלהם. אני יכול להגיד עם יד על הלב שמנספורד ופרייס רצו את נועם מאוד במכבי תל אביב. לפעמים דברים לוקחים זמן ויש עניינים של מאמן שמעדיף לשחק בצורה כזו או אחרת או שיש שחקן על העמדה שלך שקשה להוציא אותו מההרכב. אבל בכדורגל הכל דינמי והכל יכול להתהפך בשנייה. בן הרוש צריך להגיע לקראת החלון בינואר לסיטואציה שעושים הערכת מצב עם מכבי, שבודקים מה המצב שלו. הוא צריך לשחק”.

לאזטיץ’ אמר לאנשי מכבי למה הוא לא משחק?

”מהפידבקים שאני מקבל, אני שומע רק דברים טובים ממקורבים למאמן. שהוא מתאמן טוב, ילד טוב, מעולה, נראה טוב בנבחרת. אני שואל ‘אז למה הוא לא משחק?’ הם מבינים את זה וזה על השולחן שלהם”.

מה עובר עליו? הוא מצטער על המעבר?

”ממש לא. הוא מאוד מחובר ואוהב את מכבי תל אביב. לפני שהלכו למכבי היו לו לא מעט אופציות, והוא החליט מכבי. הוא אמר שגם אם יהיה קשה הוא רוצה את זה. הוא לא ציפה שהוא לא ישחק בכלל, הסיטואציה לא נעימה. הוא צריך לשחק, אבל אני רואה את היכולות והאופי שלו, הוא יודע להתמודד עם הדברים, הוא חזק והתא המשפחתי שלו חזק ועד כה הוא מתמודד עם זה מעולה”.

נועם בן הרוש, לא ציפה שלא ישחק בכלל (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

יש התעניינות מקבוצות אחרות?

”כל הזמן, אבל זה לא רלוונטי. אם מכבי תחליט שהוא יכול לצאת להשאלה בינואר, אני לא דואג שלא תהיה קבוצה, אבל כשאתה במכבי, אתה לא רוצה ללכת אחורה. אתה רוצה להישאר איפה שאתה, לקחת את הצ’אנס ולהוכיח. מכבי צריכה להבין את הסיטואציה כמו שנועם מבין את הסיטואציה כרגע ומראה שהוא בוגר ואחראי, הוא רוצה לשחק בסך הכל”.

עומר דהן, גם שחקן שלא משחק, במכבי חיפה, לאן פניו מועדות?

”הוא שחקן צעיר, יכול להיות שהוא ייצא להשאלה ויעשה חצי שנה מצוינת, אז חיפה לא תחזיר אותו לסגל?”

מה הכיוון?

“איציק עובדיה נמצא בחו”ל. כשהוא יחזור נעשה פגישה, אולי נפגוש גם את יענקל’ה ונחשוב כולם ביחד מה הכי טוב עבור השחקן”.

עומר דהן, "נחשוב מה הכי טוב עבור השחקן" (עמרי שטיין)

אולי אבו רומי יגיע למכבי חיפה? אני יודע שרוצים אותו מאוד שם.

”תג המחיר שקריית שמונה שמה עליו לינואר הוא תג מחיר שמסבך אותנו. יש לו סעיף שחרור בחוזה של 2 מיליון אירו, אני לא מכיר מישהו שיכול לבוא ולשים את זה עכשיו”.

אתה מכוון עבורו לישראל או לחו”ל?

”תמיד יש עדיפות לצאת לחו”ל”.

מוחמד אבו רומי, "תמיד יש עדיפות לחו"ל" (עמרי שטיין)

הגדולות בעניין?

”מדברים, אבל זה לא מקרב אותנו לעסקה. אני מאמין שגם הן שוקלות לפני החלון את האפשרויות”.

לדעתך הוא יישאר בקריית שמונה או יעבור בינואר?

”אם תגיע הצעה טובה, לדעתי הוא יעבור”.

מה קורה עם גלוך? מרגיש שיש לחץ סביבו וסביב הקבוצה.

”קבוצה כמו אייאקס, שעושה תוצאות לא גדולות, יש ביקורת לגיטימית. אוסקר מתמודד עם זה בצורה טובה, מעניין אותו רק להצליח ולשחק, השאר לא משפיע עליו. אייאקס כרגע במצב לא נעים, נקווה שהדברים יסתדרו”.

אוסקר גלוך, "אייאקס במצב לא נעים" (IMAGO)

יש סיטואציה שגלוך יעבור לקבוצה אחרת בינואר?

”אני לא רואה את זה קורה. הוא יכול לעבור רק אם תבוא הצעה הרבה יותר טובה ממה שיש לו. מה שכתוב בתקשורת זה בסדר, אבל המעמד של אוסקר מבחינת הקהל, הרחוב באמסטרדם ואנשים במועדון הוא טוב, אוהבים אותו ממש. אני לא רואה שאייאקס תוותר עליו, אלא אם תבוא הצעה עליו מהפרמייר ליג או משהו כזה, אבל אנחנו כרגע לא שם”.

אתה מאמין שג’ורדי קרויף יהיה בסוף המנהל המקצועי של אייאקס?

”לדעתי האישית, אם הוא ייקח את התפקיד אני לא חושב שזה יהיה בגלל כסף, אלא משהו פנימי. אייאקס זה הסמל המשפחתי ואם הוא ייקח על עצמו את האתגר הזה זה יהיה עבורו שליחות”.