יום שלישי, 25.11.2025 שעה 14:56
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

"הפועל י-ם מרחיקה קהל, פתיחה קטסטרופה"

רמי מנדל, איש התקשורת ואוהד האדומים, ב"שיחת היום": "המועדון גורם לאוהדים לא לאהוב את הקבוצה, מתכון לירידת ליגה". וגם: אריה ומי צריך להחליפו?

|
שחקני הפועל ירושלים מאוכזבים (חג'אג' רחאל)
שחקני הפועל ירושלים מאוכזבים (חג'אג' רחאל)

הפועל ירושלים בשיאה של פתיחת עונה רעה מאוד, ולמרות שיצאה לפגרה עם ארבע תוצאות תיקו ברציפות, הקבוצה עדיין בחלק התחתון של הטבלה וטרם ניצחה העונה. מי שעלה לדבר על מצב האדומים-שחורים מהבירה הוא רמי מנדל, איש תקשורת ואוהד הקבוצה, בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’.

מה דעתך על מה שקורה עד כה בקבוצות הירושלמיות?
”הפתיחה של הפועל ירושלים קטסטרופה, 4 נקודות מ-30 זה מתכון בטוח לירידת ליגה. כל מה שהם עושים השנה זה לא ברור, הם מרחיקים את הקהל, גורמים לו לא לאהוב את הקבוצה. הם הגיעו כמעט ל-800 אוהדים ביציע. מה שי אהרון רוצה להגיד לאוהדים בישיבות האלו? ועל כל זה העננה שמרחפת של זיו אריה. מה הבושה להחליף מאמן אחרי 6-7 שנים?”

אולי רמת הסגל לא מספיק טובה?
”אם תפנה לרוני לוי, הוא בינואר יעשה כמה שינויים ואפשר להציל את העונה”.

זיו אריה (עמרי שטיין)זיו אריה (עמרי שטיין)

רוני לוי לא יבוא להפועל ירושלים.
”אז דראפיץ’, לא חסר מי שיבוא. הפועל ירושלים היום זו לא הקבוצה של הוותיקים, לא של אלה שאוהבים את המועדון, היא עשתה ריחוק מהקהל שלה”.

למה?
”כי הקבוצה לא הישגית. קבוצת האוהדים עשתה את שלה, עלתה ליגות. כיום, אם אין איש עסקים שיזרים לקופה הזאת כספים, אין סיכוי לקבוצה להיות הישגים, ואוהדים אוהבים הישגים. אין הישגים – לא באים”.

שי אהרון (אורן בן חקון)שי אהרון (אורן בן חקון)

בבית”ר הקהל מגיע והקבוצה מתרוממת.
”ביקשו ממני להכין את ה-11 שלי בכל הזמנים של בית”ר. בקבוצה הזאת יש הישגים, כוכבים שגדלו, שחקני נבחרת רבים שהיו, אליפויות וגביעים. היום הקבוצה הזו מאוד אטרקטיבית”.

מה ה-11 שלך?
”יוסי מזרחי, אבי כהן הירושלמי, שאול מזרחי, אודי רובובויץ’, שירזי, מלמיליאן, גלר, נוימן, אוחנה, פישונט ושאלוי”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרתנגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */