"הפועל י-ם מרחיקה קהל, פתיחה קטסטרופה"

הפועל ירושלים בשיאה של פתיחת עונה רעה מאוד, ולמרות שיצאה לפגרה עם ארבע תוצאות תיקו ברציפות, הקבוצה עדיין בחלק התחתון של הטבלה וטרם ניצחה העונה. מי שעלה לדבר על מצב האדומים-שחורים מהבירה הוא רמי מנדל, איש תקשורת ואוהד הקבוצה, בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’.

מה דעתך על מה שקורה עד כה בקבוצות הירושלמיות?

”הפתיחה של הפועל ירושלים קטסטרופה, 4 נקודות מ-30 זה מתכון בטוח לירידת ליגה. כל מה שהם עושים השנה זה לא ברור, הם מרחיקים את הקהל, גורמים לו לא לאהוב את הקבוצה. הם הגיעו כמעט ל-800 אוהדים ביציע. מה שי אהרון רוצה להגיד לאוהדים בישיבות האלו? ועל כל זה העננה שמרחפת של זיו אריה. מה הבושה להחליף מאמן אחרי 6-7 שנים?”

אולי רמת הסגל לא מספיק טובה?

”אם תפנה לרוני לוי, הוא בינואר יעשה כמה שינויים ואפשר להציל את העונה”.

זיו אריה (עמרי שטיין)

רוני לוי לא יבוא להפועל ירושלים.

”אז דראפיץ’, לא חסר מי שיבוא. הפועל ירושלים היום זו לא הקבוצה של הוותיקים, לא של אלה שאוהבים את המועדון, היא עשתה ריחוק מהקהל שלה”.

למה?

”כי הקבוצה לא הישגית. קבוצת האוהדים עשתה את שלה, עלתה ליגות. כיום, אם אין איש עסקים שיזרים לקופה הזאת כספים, אין סיכוי לקבוצה להיות הישגים, ואוהדים אוהבים הישגים. אין הישגים – לא באים”.

שי אהרון (אורן בן חקון)

בבית”ר הקהל מגיע והקבוצה מתרוממת.

”ביקשו ממני להכין את ה-11 שלי בכל הזמנים של בית”ר. בקבוצה הזאת יש הישגים, כוכבים שגדלו, שחקני נבחרת רבים שהיו, אליפויות וגביעים. היום הקבוצה הזו מאוד אטרקטיבית”.

מה ה-11 שלך?

”יוסי מזרחי, אבי כהן הירושלמי, שאול מזרחי, אודי רובובויץ’, שירזי, מלמיליאן, גלר, נוימן, אוחנה, פישונט ושאלוי”.