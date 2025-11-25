יום שלישי, 25.11.2025 שעה 14:07
75%1018-110512הפועל ת"א1
67%972-104312אולימפיאקוס2
67%978-103812הכוכב האדום3
67%1041-107212פנאתינייקוס4
58%994-104412מונאקו5
58%1021-102112ברצלונה6
58%957-96912פנרבחצ'ה7
58%1051-106712ולנסיה8
58%976-105012ז'לגיריס9
50%997-99712אולימפיה מילאנו10
50%1006-102312ריאל מדריד11
50%1017-99612וירטוס בולוניה12
42%1017-98012אנדולו אפס13
42%990-93512באיירן מינכן14
42%1075-107212פאריס15
42%1056-103112דובאי16
33%1088-104512באסקוניה17
33%1045-99212פרטיזן בלגרד18
25%1027-90712ליון וילרבאן19
25%1130-106912מכבי ת"א20

ניסים: אוטורו ובלייקני הכי חשובים בהפועל ת"א

שחקן העבר דיברת על האדומים לקראת ריאל ב-20:00: "הם מפתיעים אותנו כל שבוע מחדש מול אריות אירופה". על קטש: "עושים לו עוול, המאמן הכי טוב בארץ"

|
שחקני הפועל תל אביב (רועי כפיר)
שחקני הפועל תל אביב (רועי כפיר)

הפועל תל אביב מבחינה מקצועית בתקופה הכי טובה בתולדות המועדון ללא ספק, כאשר הערב (שלישי, 20:00) האדומים ינסו להבטיח מחזור נוסף במקום הראשון ביורוליג במשחק בבולגריה נגד ריאל מדריד. מי שעלה לדבר לקראת המשחק בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’ הוא שחקן העבר אפיק ניסים.

איך אתה רואה את המשחק של הפועל מול ריאל?
”הפועל מפתיעים אותנו בכל שבוע מחדש מול אריות אירופה. איטודיס יצר מרקם מאוד חזק ומלוכד. הפועל פייבוריטית, למרות שקשה להגיד את זה מול ריאל מדריד. להפועל יש איכות כדורסל גבוהה מאוד ובסופו של דבר זה בא לידי ביטוי במשחקים”.

מי השחקן בו תלויה הפועל תל אביב הערב מול ריאל?
”יש 2 שחקנים שהכי חשובים בהפועל – אוטורו, שאני לא יודע איך אף קבוצה חוץ מהפועל לא שמה עליו את כל הז’יטונים. בלייקני – שנכנס מהספסל וישר מאוד חד. כולם משחקים ואז הוא דופק 2-3 שלשות והמשחק משתנה. הם הכי חשובים בהפועל בכל משחק”.

דן אוטורו מטביע (הפועל ת"א)דן אוטורו מטביע (הפועל ת"א)

לגבי מכבי. איך קטש יכול להמשיך לאמן קבוצה שהוא יודע שבכל רגע הוא עשוי להיות  מפוטר?
”אני לא אובייקטיבי כי עודד הוא חבר ואימן אותי 3 שנים. עושים לו עוול. גם בעקבות הסיטואציה וגם חוסר החיזוק וגם כל מה שקורה במדינה, זה לא נכון ולא יהיה צודק לשפוט אותו. אני בטוח שהראייה של קולדבלה יותר רחבה ורגועה ושהוא מבין את הסיטואציה”.

אתה מדבר איתו לאחרונה?
”מסתמסים, אבל לא דיברתי איתו על הסיטואציה האחרונה. אני שולח לו שיילך בדרך שלו ושהדברים יסתדרו. הוא המאמן הכי טוב בארץ ואני לא רואה מישהו אחר שיחליף אותו. לפני 4-5 שנים היה במועדון 3 מאמנים בשנה וזה לא היה נראה טוב. גם אם פחות מצליחים, לפעמים צריך לסיים את העונה ואז לעשות חושבים, זו הדרך הנכונה”. 

