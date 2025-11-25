ניסים: אוטורו ובלייקני הכי חשובים בהפועל ת"א

הפועל תל אביב מבחינה מקצועית בתקופה הכי טובה בתולדות המועדון ללא ספק, כאשר הערב (שלישי, 20:00) האדומים ינסו להבטיח מחזור נוסף במקום הראשון ביורוליג במשחק בבולגריה נגד ריאל מדריד. מי שעלה לדבר לקראת המשחק בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’ הוא שחקן העבר אפיק ניסים.

איך אתה רואה את המשחק של הפועל מול ריאל?

”הפועל מפתיעים אותנו בכל שבוע מחדש מול אריות אירופה. איטודיס יצר מרקם מאוד חזק ומלוכד. הפועל פייבוריטית, למרות שקשה להגיד את זה מול ריאל מדריד. להפועל יש איכות כדורסל גבוהה מאוד ובסופו של דבר זה בא לידי ביטוי במשחקים”.

מי השחקן בו תלויה הפועל תל אביב הערב מול ריאל?

”יש 2 שחקנים שהכי חשובים בהפועל – אוטורו, שאני לא יודע איך אף קבוצה חוץ מהפועל לא שמה עליו את כל הז’יטונים. בלייקני – שנכנס מהספסל וישר מאוד חד. כולם משחקים ואז הוא דופק 2-3 שלשות והמשחק משתנה. הם הכי חשובים בהפועל בכל משחק”.

דן אוטורו מטביע (הפועל ת"א)

לגבי מכבי. איך קטש יכול להמשיך לאמן קבוצה שהוא יודע שבכל רגע הוא עשוי להיות מפוטר?

”אני לא אובייקטיבי כי עודד הוא חבר ואימן אותי 3 שנים. עושים לו עוול. גם בעקבות הסיטואציה וגם חוסר החיזוק וגם כל מה שקורה במדינה, זה לא נכון ולא יהיה צודק לשפוט אותו. אני בטוח שהראייה של קולדבלה יותר רחבה ורגועה ושהוא מבין את הסיטואציה”.

אתה מדבר איתו לאחרונה?

”מסתמסים, אבל לא דיברתי איתו על הסיטואציה האחרונה. אני שולח לו שיילך בדרך שלו ושהדברים יסתדרו. הוא המאמן הכי טוב בארץ ואני לא רואה מישהו אחר שיחליף אותו. לפני 4-5 שנים היה במועדון 3 מאמנים בשנה וזה לא היה נראה טוב. גם אם פחות מצליחים, לפעמים צריך לסיים את העונה ואז לעשות חושבים, זו הדרך הנכונה”.