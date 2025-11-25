דרישה לפסול את בחירת המנכ"ל בכדוריד

חלק מחברי הנהלת איגוד הכדוריד דורשים לפסול את בחירת המנכ”ל החדש, בשל מה שהם טוענים לפגיעה בהליך. ONE חושף סדרת התנצחויות בין ראשי איגוד הכדוריד אתמול (שני) ובמרכזה עומד היו”ר עידן מזרחי, שכפי שפורסם התקפל ופסל עצמו מלכהן בוועדת האיתור לאחר שישב ביציע במשחק כדוריד עם אחד המועמדים, עדלי מרכוס, בעיצומו של ההליך כאשר ישנם עוד שני מועמדים נוספים לתפקיד.

על אף שפסל עצמו מחברות בוועדת האיתור והפך למשקיף, חלק מחברי ההנהלה לא הסתפקו בכך ודרשו לפסול לחלוטין את ההליך לבחירת המנכ”ל החדש. בעקבות זאת, היועץ המשפטי התערב במהלך ההתכתבויות וחילופי ההאשמות בין יו”ר האיגוד עידן מזרחי ליו”ר האופוזיציה בהנהלה יובל צלנר. ללא ספק, סוער באיגוד, ו-ONE מביא את עיקרי הדברים מתוך ההנהלה כולל הביקורת על מי שעומדים בראש הענף.

הכל התחיל כאשר חבר ההנהלה מטעם סיעת מכבי, יובל צלנר, שלח מייל תקיף ליו”ר האיגוד עידן מזרחי, המנכ”ל שי סימון, היועץ המשפטי עו”ד רועי רוזן ואף לחברי הנהלת האיגוד. צלנר כתב כי לטענתו ישנה “חריגה מסמכות ופגיעה חמורה בטוהר הליך ועדת האיתור למשרת מנכ”ל איגוד הכדוריד”. כל זאת, כך לדבריו, “בעקבות סדרת צעדים תמוהים שבוצעו במהלך עבודת ועדת האיתור למשרת המנכ”ל, צעדים שמעלים חשד לפגיעה בטוהר המידות, זיהום ההליך, פגיעה בשוויון, ופגיעה במינהל התקין ובאמון ההנהלה בהליך”.

צלנר הוסיף בהתכתבות הפנימית בין ראשי האיגוד: “להבנתי, בהתאם להנחיית היועץ המשפטי, בשל קשר אישי מוצהר בין היו”ר לאחד המועמדים, פסל עצמו היו”ר בצדק ועבר למעמד של משקיף בלבד. אולם בניגוד לכל סמכות, בניגוד להחלטת הנהלה ובניגוד לכללי המינהל התקין, לא ניתן למנות חבר נוסף לוועדה ללא אישור ההנהלה. מדובר בחריגה בוטה מסמכות”.

עידן מזרחי (לילך וויס-רוזנברג)

כמו כן, צלנר האשים: “חמור מכך, מתברר כי קיימת מעורבות אסורה מצד היו”ר מול שלושת המועמדים, לרבות פגישות אישיות איתם, וזאת לאחר קבלת הצהרה רשמית על ניגוד עניינים. עצם קיום הפגישות הללו, ללא תיעוד ושקיפות, אינו מתקבל על הדעת והוא יוצר מראית עין חמורה ביותר של הטיית ההליך, בין אם הייתה הכוונה ובין אם לאו. התנהלות זו חוצה קווים אדומים. היא פוגעת באמון הציבור, ופוגעת ביכולתנו לנהל הליך מקצועי, עצמאי ושקוף לבחירת המנכ”ל״.

בעקבות זאת, בין היתר, דרש יובל צלנר לעצור את עבודת ועדת האיתור לבחירת המנכ״ל הבא של איגוד הכדוריד, לקבל הסברים מהיו”ר על פעולותיו, ולבחון משפטית את הנושא כדי למנוע מקרים דומים ולקבוע אמות מידה מחייבות.

זמן קצר לאחר מכן, יו”ר האיגוד עידן מזרחי השיב במייל בתפוצה רחבה: “ב-11 בנובמבר אדון צלנר כתב מייל שזו לשונו, ואני מצטט: ‘אתכבד להשיב בשם סיעת מכבי (כולה) אנו עומדים על דרישות המנהל התקין שמחייב לעניות דעתנו נציג אחד לפחות של האופוזיציה בוועדת האיתור, כך שלכל הפחות נציג אחד מתוך שלושת חברי ועדת האיתור יהיה חבר בסיעת מכבי. אנו נעדכן בזמן הקרוב מי הוא חבר הסיעה מטעמנו’. לא התווכחתי עם החלטתכם והסיעה אכן החליטה את מי למנות והודעה נמסרה בהתאם. כעת, כתבת: ‘לא ניתן למנות חבר נוסף לוועדה ללא כל אישור ההנהלה. אין כל סמכות לבצע מהלך זה ללא אישור ההנהלה. מדובר בחריגה בוטה מסמכות, הפוגעת ישירות באמינות ההליך ובהנהלה שקיבלה את ההחלטה המקורית’. נראה לי שלא צריך להוסיף הרבה על האמור”.

מזרחי המשיך והגיב בין היתר בנוגע לדרישותיו לפסול את ההליך כולו: “המון מילים פומפוזיות וגדולות, אבל אין תוכן. כרגיל, חלק מההתנהלות שלך ושל אבי כחלון בשבועות האחרונים להכפיש את שמי ושם האיגוד, בכתבות צהובות, רחוקות מהאמת תוך מניעים לפגוע באיגוד הכדוריד”. כמו כן, הוסיף היו”ר: “כמובן שכל שאלה או טענה תזכה למענה מהיועץ המשפטי שלנו ובלבד שתהיה עניינית וברורה”.

בעקבות זאת היועץ המשפטי עו”ד רועי רוזן התערב וכתב לחברי ההנהלה: “סליחה שאני נכנס באמצע אבל חשבתי שיש לכך מקום... ראיתי כתבה לפני זמן קצר ב-ONE ממנה עולה כי יושב הראש ‘התקפל’ וכן מילים דומות. האמור צרם לי ובהקשר הזה חשוב לי לציין, בפורום הזה, שלא נכון להציג את הדברים כך, ואסביר בקצרה. לאחר פרסום הכתבה הקודמת, בדקתי את הדברים וחיוויתי דעתי. בהתאם לכך, פעל יושב הראש. אני יכול רק להניח שהוא לא רווה נחת כתוצאה מכך, אבל הוא יישם את עצתי. אני לא חושב שזה מעיד על התקפלות כלשהי אלא דווקא שזה ראוי להערכה, שכן כך צריך לנהוג. מי שאינו משפטן ומקבל ייעוץ משפטי, יש לצפות שהוא יקבל אותו ויפעל בהתאם לו. זה בכלל לא אומר שהוא התקפל”.

היועץ המשפטי של האיגוד הוסיף והדגיש בפני ההנהלה: “אני לא סבור שההליך זוהם, טומא, הושחת או כל דבר אחר מסוג זה. העצה שלי ניתנה בעיקר לשם מראית העין של הדברים. אני חושב שגם בהקשר הזה הקונטקסט חשוב”.

בהמשך עו”ד רוזן התייחס לבקשת סיעת מכבי, וכתב, בין היתר, כי “סיעת מכבי הודיעה כי תמנה נציג מטעמה, תוך התבססות על תפיסת עולם על פיה לאופוזיציה יש זכות למינוי חברים, וכי האמור הינו חלק מתקינות ההליך. אני חייב להגיד שאני לא חושב שזה נכון, ברמה התפיסתית, מכיוון שעמותה בנויה אחרת… לסיכום, אני סבור שיש לפעול בסיטואציה הנוכחית בדיוק באותו אופן שננהג קודם”.