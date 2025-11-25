"הרגע הגדול בחיי, פשוט צריך תמיד להאמין"

קנג’י גורה, שחקנה של מכבי חיפה, היה שותף לרגע היסטורי של נבחרת קורסאו שהבטיחה לראשונה את השתתפותה במונדיאל 2026. כעת הוא חזר לאימונים של הקבוצה הירוקה מהכרמל ושיתף בראיון לאתר המועדון על תחושותיו אחרי החגיגות עם המדינה ואביו שעמד על הקווים במשחק ההעפלה לאליפות העולם, אילו נבחרות יקווה לפגוש בטורניר הגדול והתהליך במכבי חיפה.

לגבי התחושות אחרי העפלה למונדיאל קנג’י גורה אמר: “וואו, זאת חוויה משנה חיים. לדעת שהעפלנו למונדיאל עם המדינה הקטנה ביותר שעשתה זאת אי פעם, זה פשוט לא ייאמן, זה מה שחלמתי עליו כילד. לחוות את זה, להרגיש את זה ולדעת שהעפלנו למונדיאל, פסגת הכדורגל, זה פשוט מדהים. אני מודה לאלוהים, לחבריי לקבוצה ולאבא שלי שהוביל אותנו כמאמן”.

על החגיגות עם אביו הוא אמר: “אחרי השריקה רצתי ישר לאבא שלי, כי לפני המשחק הוא אמר לי: “קנג’י זהו רגע שתיזכר בו בעתיד ותספר עליו לבנך ולנכדיך, שהעפלת למונדיאל עם אבא שלך כמאמן”. בשריקה הסופית, כל הרגשות פשוט התפרצו.

קנג'י גורה במדי קורסאו (IMAGO)

על נבחרתו גורה אמר: “יש לנו את היכולת, יש לנו את האיכות, רובנו גדלנו בהולנד וכשאתה עובר דרך האקדמיה של הולנד, יש לך כמה דברים בסיסיים כמו טכניקה ועוד יכולות, שאפשר לשחק איתן ולראות אותן אצל כל מי שמשחק בהולנד”.

שחקן הכנף שיתף גם על ילדותו: “בשבילי זה היה קצת שונה, גדלתי במנצ’סטר יונייטד באנגליה, אז יש לי סגנון שונה מהם. אני פחות או יותר יודע מה צריך כדי לנצח. גדלתי עם המנטליות של מנצ’סטר יונייטד של סר אלכס פרגוסון שהיה מדהים בזה, הוא באמת הכניס את הלב שלו לכל קבוצות הגיל. ואני זוכר שהוא ידע את השם של כל אחד זה מדהים, מנהיג מדהים. הוא אפילו ידע דברים קטנים כמו שמות המנקים ואת השמות של כל אנשי הצוות, הוא גרם לנו להרגיש כמו משפחה”.

קנג’י המשיך וסיפר על הקשר בנבחרת: “אני חושב שאנחנו באמת מאוחדים. היינו כל כך קרובים כיחידה אחת, עברנו כל כך הרבה ביחד כקבוצה. האחדות הזאת עלתה למגרש ואנחנו עשינו את זה, באמת עשינו את זה, עם האחדות והחיבור הזה. הכל התחיל מאמונה, כי כשיש לך אמונה במשהו, לא משנה מה אנשים אומרים, לא משנה איזה דעות יש לאנשים, כשאתה באמת מאמין במשהו ואתה מאמין בו עד הסוף, זה יקרה.

קנג'י גורה במדי קורסאו (IMAGO)

לגבי היריבות שהוא רוצה לפגוש בשלב הבתים במונדיאל הוא שיתף: “הראשונה שעלתה לי לראש הייתה ברזיל, לשחק נגד ברזיל יהיה מטורף. ואז חשבתי על פורטוגל, אמרתי וואו, שיחקתי חמש שנים בפורטוגל, אז לשחק נגד הנבחרת וכריסטיאנו רונאלדו יהיה משוגע. ואנגליה כמובן, גדלתי שם, אני אשמח לשחק נגד אנגליה. גם הולנד, יהיה משחק מרגש כי גדלנו שם.

שחקן נבחרת קורסאו דיבר גם על קבוצתו, אליה חזר אחרי החגיגות: “במכבי חיפה אנחנו לא עוברים את התקופה הכי טובה, אבל דבר אחד שאני יודע הוא שאנחנו בתהליכי בנייה. כשאתה בונה משהו, צריך להתחיל מהיסודות של מה שאתה בונה עליו, כרגע אנחנו מנסים לבנות בסיס שעליו נוכל להצליח. הצלחה לא מגיעה בלילה אחד, הצלחה מתמשכת לא פשוט נוצרת ונשארת, היא באה עם עקביות, משמעת, ידיעה של מה המטרה הסופית שלך, מה אתה רוצה ומה העבודה לקראתה.

מיכאל אוחנה (עמרי שטיין)

לבסוף הוא סיכם: “אני חושב שאנחנו במסע, אנחנו לא יכולים לצפות שיהיו כל כך הרבה שחקנים חדשים ושהכל יפרח מיד. אנחנו צריכים להכיר אחד את השני, להבין מה מניע אנשים, מה גורם להם לתפקד ואיך להוציא את המיטב מהקבוצה שלנו. בכנות אני חושב שזה רק עניין של זמן עד שהתוצאות הטובות יגיעו”.

בנושא אחר, לקראת יום המודעות לאלימות נגד נשים הגיעו שחקני מכבי חיפה פיטר אגבה, מתיאס נהואל ומיכאל אוחנה למעון לנשים נפגעות אלימות, במטרה להעלות את המודעות לתופעה הקשה שבה נשים נאלצות לעזוב את ביתן יחד עם ילדיהן בעקבות אלימות במשפחה. במהלך הביקור שיחקו השחקנים עם הילדים ששוהים במעון, יצרו עבורם רגעים של שמחה והעניקו להם מתנות. השחקנים סיירו במעון, שמעו על חיי היום יום במקום ועל חשיבות התמיכה בנשים ובילדים בשלב הרגיש שבו הם נמצאים. מועדון מכבי חיפה רואה בכך חלק משמעותי מפעילותו החברתית בקהילה.