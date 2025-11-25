גרינפלד שובץ לנהל את המשחק בין גנק לבאזל

אחרי שהליגות המקומיות חזרו מפגרת הנבחרות, כעת תורם של המפעלים הבינלאומיים באירופה. ליגת האלופות תשוב לה היום (שלישי), אך בהמשך השבוע גם הקונפרנס ליג והאירופית לחזור לעניינים, וכמו שיש לנו ליגיונרים שם, יש שם שופטים.

מי שקיבל שיבוץ במסגרת המחזור החמישי של שלב הליגה בליגה האירופית הוא אוראל גרינפלד, שינהל את ההתמודדות בין גנק ולבין באזל על אדמת בלגיה. המשחק יקרה ביום חמישי (27.11) בשעה 22:00, כשיחד איתו יהיה צוות ישראלי כמובן.

הקווים יהיו רועי חסן ומתי יעקובוב, כאשר השופט הרביעי יהיה גל לייבוביץ. גם אנשי ה-VAR יהיו בצבע כחול-לבן, כאשר דניאל בר נתן יהיה מול המסכים ולצידו יישב איתן שמואלביץ’.