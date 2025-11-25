יום שלישי, 25.11.2025 שעה 12:38
123-114מיטיולן1
103-84פרייבורג2
104-84פרנצווארוש3
94-94סלטה ויגו4
94-84בראגה5
92-64אסטון וילה6
92-54ליון7
82-64ויקטוריה פלזן8
82-64בטיס9
76-94פאוק סלוניקי10
72-54בראן11
76-74דינמו זאגרב12
74-54גנק13
74-44פורטו14
74-44פנרבחצ'ה15
66-74פנאתינייקוס16
65-64פ.צ. באזל17
64-54רומא18
66-64ליל19
64-44שטוטגרט20
65-44גו אהד איגלס21
610-64יאנג בויז22
55-64נוטינגהאם פורסט23
53-34בולוניה24
45-34הכוכב האדום25
45-34שטורם גראץ26
47-44סלטיק27
36-44רד בול זלצבורג28
36-34פיינורד29
39-54לודוגורץ30
37-34סטיאווה בוקרשט31
15-14אוטרכט32
17-24מאלמו33
18-14מכבי ת"א34
09-44ניס35
08-14גלאזגו ריינג'רס36

גרינפלד שובץ לנהל את המשחק בין גנק לבאזל

השופט הישראלי ישפוט במסגרת המחזור ה-5 של שלב הליגה באירופית במחזור הקרוב (27.11, 22:00). חסן, יעקובוב, לייבוביץ', בר נתן ושמואלביץ' איתו

|
אוראל גרינפלד שורק לפנדל (רועי כפיר)
אוראל גרינפלד שורק לפנדל (רועי כפיר)

אחרי שהליגות המקומיות חזרו מפגרת הנבחרות, כעת תורם של המפעלים הבינלאומיים באירופה. ליגת האלופות תשוב לה היום (שלישי), אך בהמשך השבוע גם הקונפרנס ליג והאירופית לחזור לעניינים, וכמו שיש לנו ליגיונרים שם, יש שם שופטים. 

מי שקיבל שיבוץ במסגרת המחזור החמישי של שלב הליגה בליגה האירופית הוא אוראל גרינפלד, שינהל את ההתמודדות בין גנק ולבין באזל על אדמת בלגיה. המשחק יקרה ביום חמישי (27.11) בשעה 22:00, כשיחד איתו יהיה צוות ישראלי כמובן.

הקווים יהיו רועי חסן ומתי יעקובוב, כאשר השופט הרביעי יהיה גל לייבוביץ. גם אנשי ה-VAR יהיו בצבע כחול-לבן, כאשר דניאל בר נתן יהיה מול המסכים ולצידו יישב איתן שמואלביץ’.

