בלתי ספורטיביים: ביה"ד ידון בעניין מגדל העמק

בית הדין המשמעתי ידון במה יעלה בגורלם של הפועל מגדל העמק, דרור כהן (בעל תפקיד בעבר במגדל העמק), יותם כהן (שחקן עבר בהפועל מגדל העמק), מוחמד חמודה (שחקן עבר בהפועל בועיינה) ושחקנים נוספים בדמותם של עלי זועבי ומוחמד אבוחמיס, אשר צפויים להיענש בדומה לאחרים (כדוגמת הפועל בועיינה, הפועל בני זלפה וצעירי כפר כנא).

בשבוע שעבר (19/11), הדיין, עו”ד ישראל שמעוני, שידון בתיק 128302 היום (שלישי), ציין בהערת ביניים (בעניינה של הפועל מגדל העמק) כי “ההליך דנן נפתח כבר בחודש יולי 2025 ואז לערך ניתן היתר ייצוג. אמש, כארבעה חודשים מאוחר יותר, ולאחר קזומנה לדיון בשבוע הבא הודיעה הנאשמת על התפטרות בא כוחה ובקשה דחייה למינוי ב”כ אחר, ללא פירוט וללא נימוקים.

“ייצוג הינו זכות ולא חובה, ולרשות הנאשמת עמד זמן רב לשם מציאת עו”ד שיסכים לייצגה בהליך ובהמשך ההליך. בשים לב לכך ולעובדה כי עד למועד הידון עומד עוד שבוע, בקשת הנאשמת לדחייה הדיון נדחית”. על כן, הדיון שייערך בפני הדיין, עו”ד ישראל שמעוני יוכל להכריע את עתיד המועדון והשחקנים שיופיעו בדיון.

הפועל מגדל העמק (קבוצה) תעלה לדין בגין מעשה בלתי ספורטיבי. דרור כהן (בעל תפקיד) יעלה לדין בגין השתתפות בהימורים בלתי חוקיים ומעשה בלתי ספורטיבי. יותם כהן (שחקן) יעלה לדין בגין מעשה בלתי ספורטיבי. מוחמד חמודה (שחקן) יעלה לדין בגין השתתפות בהימורים בלתי חוקיים ומעשה בלתי ספורטיבי.

מוחמד אבוחמיס (שחקן) יעלה לדין בגין אי דיווח על מעשה בלתי ספורטיבי ומעשה בלתי ספורטיבי. עלי זועבי (שחקן) יעלה לדין בגין מעשה בלתי ספורטיבי, השתתפות בהימורים בלתי חוקיים ואי התייצבות לחקירה. שש דמויות, שיחד עם עורכי דינם, ינסו להוציא עצמם זכאים, לצד האשמות שתציג ההתאחדות לכדורגל, באמצעות עו”ד גלעד ברגמן, תובע ההתאחדות.