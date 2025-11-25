יום שלישי, 25.11.2025 שעה 13:05
 ליגה א צפון 
194-168מכבי אחי נצרת1
156-138מכבי אתא ביאליק2
1512-178מ.ס. טירה3
157-118מכבי נווה שאנן4
148-128הפועל כרמיאל5
1412-138עירוני נשר6
139-128הפועל ב.א.גרבייה7
129-98בני מוסמוס8
116-87צעירי אום אל פאחם9
1013-88צעירי טמרה10
813-108מ.כ. צעירי טירה11
79-77הפועל טירת הכרמל12
714-88הפועל בית שאן13
611-78הפועל עראבה14
610-28הפועל מגדל-העמק15
312-68הפועל א.א. פאחם16
215-48מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
205-218מכבי קרית גת1
167-128מכבי קרית מלאכי2
159-148הפועל הרצליה3
137-128מ.כ. כפ"ס4
1310-148מכבי עירוני אשדוד5
1311-148מ.כ. ירושלים6
125-78הפועל אזור7
1210-108מ.ס. דימונה8
1111-128מכבי יבנה9
1015-98בית"ר יבנה10
813-128מ.כ. חולון ירמיהו 11
811-98בית"ר נורדיה ירושלים12
813-108שמשון תל אביב13
716-58הפועל ניר רמה"ש14
618-78הפועל מרמורק15

בלתי ספורטיביים: ביה"ד ידון בעניין מגדל העמק

הקבוצה מליגה א' הודיעה כי ב"כ התפטר מתפקידו וביקשה מביה"ד דחייה, אלא שזה דחה הטענות בנימוק "ההליך נפתח ביולי 2025. ייצוג הינו זכות ולא חובה"

כדור כדורגל אילוסטרציה (רועי כפיר)
כדור כדורגל אילוסטרציה (רועי כפיר)

בית הדין המשמעתי ידון במה יעלה בגורלם של הפועל מגדל העמק, דרור כהן (בעל תפקיד בעבר במגדל העמק), יותם כהן (שחקן עבר בהפועל מגדל העמק), מוחמד חמודה (שחקן עבר בהפועל בועיינה) ושחקנים נוספים בדמותם של עלי זועבי ומוחמד אבוחמיס, אשר צפויים להיענש בדומה לאחרים (כדוגמת הפועל בועיינה, הפועל בני זלפה וצעירי כפר כנא).

בשבוע שעבר (19/11), הדיין, עו”ד ישראל שמעוני, שידון בתיק 128302 היום (שלישי), ציין בהערת ביניים (בעניינה של הפועל מגדל העמק) כי “ההליך דנן נפתח כבר בחודש יולי 2025 ואז לערך ניתן היתר ייצוג. אמש, כארבעה חודשים מאוחר יותר, ולאחר קזומנה לדיון בשבוע הבא הודיעה הנאשמת על התפטרות בא כוחה ובקשה דחייה למינוי ב”כ אחר, ללא פירוט וללא נימוקים.

“ייצוג הינו זכות ולא חובה, ולרשות הנאשמת עמד זמן רב לשם מציאת עו”ד שיסכים לייצגה בהליך ובהמשך ההליך. בשים לב לכך ולעובדה כי עד למועד הידון עומד עוד שבוע, בקשת הנאשמת לדחייה הדיון נדחית”. על כן, הדיון שייערך בפני הדיין, עו”ד ישראל שמעוני יוכל להכריע את עתיד המועדון והשחקנים שיופיעו בדיון.

הפועל מגדל העמק (קבוצה) תעלה לדין בגין מעשה בלתי ספורטיבי. דרור כהן (בעל תפקיד) יעלה לדין בגין השתתפות בהימורים בלתי חוקיים ומעשה בלתי ספורטיבי. יותם כהן (שחקן) יעלה לדין בגין מעשה בלתי ספורטיבי. מוחמד חמודה (שחקן) יעלה לדין בגין השתתפות בהימורים בלתי חוקיים ומעשה בלתי ספורטיבי.

מוחמד אבוחמיס (שחקן) יעלה לדין בגין אי דיווח על מעשה בלתי ספורטיבי ומעשה בלתי ספורטיבי. עלי זועבי (שחקן) יעלה לדין בגין מעשה בלתי ספורטיבי, השתתפות בהימורים בלתי חוקיים ואי התייצבות לחקירה. שש דמויות, שיחד עם עורכי דינם, ינסו להוציא עצמם זכאים, לצד האשמות שתציג ההתאחדות לכדורגל, באמצעות עו”ד גלעד ברגמן, תובע ההתאחדות.

