יום שלישי, 25.11.2025 שעה 20:10
יום שלישי, 25/11/2025, 19:45אצטדיון ראמס פארקליגת האלופות - מחזור 5
אוניון סט. ז'ילואז
דקה 24
0 0
שופט: חוסה מריה סאנצ'ס מרטינס
גלאטסראיי
ליגת האלופות 25-26
123-144באיירן מינכן1
120-114ארסנל2
121-114אינטר3
103-104מנצ'סטר סיטי4
95-144פאריס סן-ז'רמן5
92-104ניוקאסל6
92-84ריאל מדריד7
94-94ליברפול8
96-84גלאטסראיי9
82-74טוטנהאם10
77-124ברצלונה11
76-94צ'לסי12
75-84ספורטינג ליסבון13
711-134בורוסיה דורטמונד14
77-84קרבאח אגדם15
75-34אטאלנטה16
69-104אתלטיקו מדריד17
57-94פ.ס.וו. איינדהובן18
56-44מונאקו19
55-24פאפוס20
510-64באייר לברקוזן21
410-84קלאב ברוז'22
411-74איינטרכט פרנקפורט23
49-44נאפולי24
35-64מארסיי25
38-74יובנטוס26
39-44אתלטיק בילבאו27
312-44אוניון סט. ז'ילואז28
28-54בודה גלימט29
28-24סלביה פראג30
29-24אולימפיאקוס31
16-24ויאריאל32
112-44פ.צ. קופנהאגן33
111-24קייראט34
08-24בנפיקה ליסבון35
014-14אייאקס36
מערכת ONE | 25/11/2025 19:45
הרכבים וציונים
 
 
ענאן חלאילי (IMAGO)
ענאן חלאילי (IMAGO)

פגרת הנבחרות תמה ומשחקי הליגות המקומיות חזרו, וכעת תורה של ליגת האלופות. המחזור החמישי של שלב הליגה בצ’מפיונס ליג יצא לדרך, כאשר בשעה זו מתקיים משחק מסקרן במיוחד בטורקיה, שם גלאטסראיי מארחת את אוניון סן ז’ילואז של ענאן חלאילי. שני הצדדים מגיעים במצב רוח חיובי, אחרי שניצחו במשחקים שלהן במסגרת המקומית בחזרה מהפגרה.

האורחת נמצאת בחלק התחתון של הטבלה, כאשר בארבעה מחזורים יש לה ניצחון אחד ושלושה הפסדים, הישראלי פתח בהרכב בכל המשחקים באירופה. הניצחון של מוליכת הליגה הבלגית היה 1:3 במחזור הפתיחה נגד פ.ס.וו איינדהובן, ומאז היא עם שלושה הפסדים רצופים בצ’מפיונס: לניוקאסל, אינטר ואתלטיקו מדריד.

מנגד, המצב של הטורקים טוב יותר, כאשר יש להם מאזן הפוך בדיוק עם שלושה ניצחונות והפסד אחד. למה הפוך בדיוק? כי במקרה הזה הקבוצה הפסידה במשחק הראשון במפעל לאיינטרכט פרנקפורט, ומאז יצאה לרצף של שלושה ניצחונות על ליברפול, בודה גלימט ואייאקס.

מחצית ראשונה
  • '10
  • החמצה
  • בריס יילמז פרץ מאגף שמאל למרכז והפציץ לשער, אבל הכדור שלו הלך גבוה מידי
  • '7
  • החמצה
  • זורגאנה הצליח לגנוב את הכדור לאחר מסירה חלשה שהגיעה אליו, ובעט בנגיעה כדור חלש שלא הקשה על השוער
  • '4
  • החמצה
  • התקפה ראשונה של האורחת, חלאילי העביר למרכז לחאדי, שעצר וחיכה להצטרפות, ניאנג פרץ באגף, קיבל את הכדור, הפיל את המגן שלו, אבל הוא הצליח לקום בזמן כדי לבלום את הבעיטה של הקיצוני הסנגלי, וסאנצ’ז הרחיק את הסכנה
  • '1
  • החלטת שופט
  • חוסה מריה סאנצ'ס מרטינס שרק לפתיחת ההתמודדות
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגן כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרתנגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע