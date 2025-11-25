הרכבים וציונים



ענאן חלאילי (IMAGO) ענאן חלאילי (IMAGO)

פגרת הנבחרות תמה ומשחקי הליגות המקומיות חזרו, וכעת תורה של ליגת האלופות. המחזור החמישי של שלב הליגה בצ’מפיונס ליג יצא לדרך, כאשר בשעה זו מתקיים משחק מסקרן במיוחד בטורקיה, שם גלאטסראיי מארחת את אוניון סן ז’ילואז של ענאן חלאילי. שני הצדדים מגיעים במצב רוח חיובי, אחרי שניצחו במשחקים שלהן במסגרת המקומית בחזרה מהפגרה.

האורחת נמצאת בחלק התחתון של הטבלה, כאשר בארבעה מחזורים יש לה ניצחון אחד ושלושה הפסדים, הישראלי פתח בהרכב בכל המשחקים באירופה. הניצחון של מוליכת הליגה הבלגית היה 1:3 במחזור הפתיחה נגד פ.ס.וו איינדהובן, ומאז היא עם שלושה הפסדים רצופים בצ’מפיונס: לניוקאסל, אינטר ואתלטיקו מדריד.

מנגד, המצב של הטורקים טוב יותר, כאשר יש להם מאזן הפוך בדיוק עם שלושה ניצחונות והפסד אחד. למה הפוך בדיוק? כי במקרה הזה הקבוצה הפסידה במשחק הראשון במפעל לאיינטרכט פרנקפורט, ומאז יצאה לרצף של שלושה ניצחונות על ליברפול, בודה גלימט ואייאקס.