ביה"ד: הפסקת פעילות על תנאי לאורנית וטירה

במסגרת המחזור השישי בליגת ילדים ב' שרון 2 (שנתון 2013) נפגשו הפועל אורנית "צו פיוס" ומ.ס. טירה. המשחק התקיים במגרש באורנית, אלא שלקראת סוף ההתמודדות (דקה 76) שחקן טירה ביצע עבירה בלתי ספורטיבית כנגד שחקן אורנית, מה שהלהיט האווירה, עד כדי כך שמספר הורים של שחקני אורנית ירדו אל כר הדשא. השופט, מוחמד אעמור, נעל ההתמודדות לנוכח האירוע.

אל הדיון בבית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל הגיע שופט המשחק, מוחמד אעמור, לתת את גרסתו לדברים שראה, עפ"י דו"ח השופט שכתב, כשמנגד, הגיע גם נאהד פדילה, נציג מ.ס. טירה. הפועל אורנית העבירה כתב הגנה בכתב לדיין, עו"ד גיורא, שפסק כי אורנית אשמה בשלושה סעיפים ואילו טירה אשמה תחת סעיף אחד.

הפועל אורנית יצאה אשמה תחת הסעיפים "הופעה ללא מאמן", "התפרעות, תגרה ותקיפה" וכן "התפרצות לשדה המשחק". על כן, ראה לנכון הדיין, עו"ד גיורא לנדאו, לקנוס הקבוצה ב-2,500 שקלים ולקבוע הפסקת פעילות, על תנאי, עד תום העונה, בכל הרשעה בעבירה שהיא אירוע אלימות אוהדים או שחקנים אשר הביאה לסיום המשחק טרם מועדו החוקי.

מ.ס. טירה יצאה אשמה תחת הסעיף "התפרעות, תגרה ותקיפה". על כן, ראה לנכון הדיין, עו"ד גיורא לנדאו, בדומה לעונש של הפועל אורנית, לקנוס הקבוצה בסכום כולל של 2,500 שקלים, לצד הפסקת פעילות, על תנאי, בכל הרשעה בעבירה שענינה אירוע אלימות אוהדים או שחקנים אשר הביאה לסיום המשחק טרם מועדו החוקי. תוצאת המשחק נקבעה כ"טכני", 0:0, ללא נקודות.

שופט המשחק, מוחמד אעמור: "מעבר לנאמר בדוח שאותו הורה שנתן אגרוף למאמן של טירה הוא גם ניסה לתקוף אותי והתרחקתי אחורה והייתי צריך להרגיע אותו. אני 8 שנים שופט ומעולם לא היה לי אירוע כזה".

"אם לא הכניסה של ההורים מאורנית למגרש אני חושב שהייתי יכול להרגיע את המשחק ולסיים אותו בזמן. כשהחלטתי לשרוק לסיום ההרגשה שלי הייתה שבעקבות המהומה והקטטה על כר הדשא אבד הערך הספורטיבי של האירוע".

נציג טירה, נאהד פדילה: "אני המאמן של הקבוצה. התיאור של השופט מדויק. כל הקטטה ארכה כמה דקות. אני קבלתי אגרוף בפרצוף ובהמשך ראיתי את ההורה מאורנית על כר הדשא מכה את הילדים של טירה. בסיום המשחק הנחיתי את הילדים שלנו ללחוץ יידים לילדים של אורנית. אני חייב לציין שהשופט משכמו ומעלה ואם זה לא היה הוא לא יודע איך זה היה נגמר".

"בפני עמדו: דו"ח השופט, עדות השופט בפני, עדות מאמן טירה בפני וכתב ההגנה של אורנית שהוגש בכתב. העובדות שאינן שנויות במחלוקת: האירוע החל בעבירת אלימות קשה של שחקן טירה על שחקן אורנית. לאחר מכן, החלו שחקני טירה להכות את שחקני אורנית".

"בשלב הזה ירדו אוהדים/הורים של ילדי אורנית לכר הדשא. לדברי השופט ומאמן טירה, הורה של ילד מאורנית חבט בו בפניו ושבר לו שיניים. המהומה שהתפתחה הביאה את שופט המשחק להבנה שאבד הערך הספורטיבי של האירוע ולכן שרק לסיום המשחק טרם זמנו".

"ישנה מחלוקת האם הורי אורנית רק פעלו להרגיע את הרוחות (כתב ההגנה של אורנית) ולהפריד בין הניצים או שלקחו חלק פעיל במהומה (דוח השופט ודברי מאמן טירה). בכל מקרה, אין מחלוקת שאת המהומה החלו שחקני טירה ומן הסתם, תרומת אורנית הייתה משמעותית אף היא".

"מכל האמור לעיל עולה כי שני הצדדים "תרמו" לפיצוץ המשחק. על כן, אני מרשיע את הנאשמות בעבירות נשוא כתב האישום. בנסיבות אלה, אני גוזר על שתי הקבוצות קנס בסך 2,500 שקלים וכן עונש על תנאי של הפסקת פעילות עד לתום העונה בכל הרשעה נוספת בעבירה שענינה התפרעות אוהדים או שחקנים שהסתיימה בסיום המשחק טרם מועדו החוקי. המשחק – 0:0 ללא נקודות".

"בדקה 76, שחקן טירה עשה עבירת אלימות קשה על שחקן אורנית. בהתחלה, ניסיתי אני ומאמן טירה להפריד את השחקנים אבל לצערי הגיעו כמעט כל השחקנים של טירה והתחילו לתקוף השחקנים של אורנית וגם שחקנים של אורנית החזירו להם. שני הספסלים השתתפו בקטטה האלימה".

"אבל המקרה עוד רחוק מלהסתיים, כאשר ההורים של שחקני אורנית חדרו לתוך המגרש והתחילו לתקוף שחקנים של טירה. חשוב לציין שהורה של אורנית תקף את מאמן טירה, שלטענתו נשברו לו שתי שיניים. החלטתי, אחרי כל המקרה הזה, שאין טעם להמשיך את המשחק ושרקתי לסיום ההתמודדות".