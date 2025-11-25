יום שלישי, 25.11.2025 שעה 20:10
יום שלישי, 25/11/2025, 19:45אצטדיון יוהאן קרויףליגת האלופות - מחזור 5
בנפיקה ליסבון
שער סמואל דהל (6)
דקה 26
0 1
שופט: סבן יאבלונסקי
אייאקס
ליגת האלופות 25-26
123-144באיירן מינכן1
120-114ארסנל2
121-114אינטר3
103-104מנצ'סטר סיטי4
95-144פאריס סן-ז'רמן5
92-104ניוקאסל6
92-84ריאל מדריד7
94-94ליברפול8
96-84גלאטסראיי9
82-74טוטנהאם10
77-124ברצלונה11
76-94צ'לסי12
75-84ספורטינג ליסבון13
711-134בורוסיה דורטמונד14
77-84קרבאח אגדם15
75-34אטאלנטה16
69-104אתלטיקו מדריד17
57-94פ.ס.וו. איינדהובן18
56-44מונאקו19
55-24פאפוס20
510-64באייר לברקוזן21
410-84קלאב ברוז'22
411-74איינטרכט פרנקפורט23
49-44נאפולי24
35-64מארסיי25
38-74יובנטוס26
39-44אתלטיק בילבאו27
312-44אוניון סט. ז'ילואז28
28-54בודה גלימט29
28-24סלביה פראג30
29-24אולימפיאקוס31
16-24ויאריאל32
112-44פ.צ. קופנהאגן33
111-24קייראט34
08-24בנפיקה ליסבון35
014-14אייאקס36
מערכת ONE | 25/11/2025 19:45
הרכבים וציונים
 
 
אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך (IMAGO)

אחרי פגרת נבחרות ושלושה שבועות ללא משחקים במפעל, ליגת האלופות חזרה. בשעה זו המחזור החמישי של שלב הליגה במפעל הבכיר באירופה הוזנק לו, כאשר אייאקס, של אוסקר גלוך, שמחכה להזדמנות שלו על הספסל, מארחת את בנפיקה במטרה להתחיל לצאת מהמשבר החריף בו נמצא המועדון.

אם לפני כמה עשרות שנים זה היה מפגש בין אימפריות על הדשא, היום בעיקר השם נשאר ותאמינו או לא, אבל ההולנדים והקבוצה של ז’וזה מוריניו אלו שתי הקבוצות היחידות בליגת האלופות העונה עם כמות נקודות של 0 עגול, ושתיהן נועלות את הטבלה.

אייאקס אחרונה רק כי ספגה 14 שערים וכבשה גול אחד, להבדיל משמונה הספיגות של בנפיקה ושני השערים שהפורטוגלים כבשו. בכל מקרה, בוודאות אחד המועדונים ייצא מרף 0 הנקודות, כאשר ייתכן שגם שניהם יעשו זאת במצב של תיקו וחלוקת נקודות.

מבחינת אוסקר גלוך, אז הוא עם ארבעה שערים ושני בישולים העונה במסגרת הליגה ההולנדית, אבל בליגת האלופות הוא עדיין לא רשם שער או בישול בארבע הופעות. כעת, היהלום הישראלי ינסה לעשות זאת לראשונה ולעזור לקבוצה שלו לצאת מהמשבר הקשה ולהתחיל דרך חדשה.

מחצית ראשונה
שחקני בנפיקה חוגגים (IMAGO)שחקני בנפיקה חוגגים (IMAGO)
  • '5
  • שער
  • שער! בנפיקה עלתה ל-0:1: ריוס עלה גבוה והגיע לנגיחה מכדור קרן, יארוש הדף וסמואל דהל עט על הריבאונד ובעט בעוצמה אל הרשת
אוסקר גלוך על הספסל (IMAGO)אוסקר גלוך על הספסל (IMAGO)
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט סבן יאבלונסקי שרק לפתיחת ההתמודדות!
