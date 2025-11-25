יום שלישי, 25.11.2025 שעה 10:12
ליגת האלופות 25-26
123-144באיירן מינכן1
120-114ארסנל2
121-114אינטר3
103-104מנצ'סטר סיטי4
95-144פאריס סן-ז'רמן5
92-104ניוקאסל6
92-84ריאל מדריד7
94-94ליברפול8
96-84גלאטסראיי9
82-74טוטנהאם10
77-124ברצלונה11
76-94צ'לסי12
75-84ספורטינג ליסבון13
711-134בורוסיה דורטמונד14
77-84קרבאח אגדם15
75-34אטאלנטה16
69-104אתלטיקו מדריד17
57-94פ.ס.וו. איינדהובן18
56-44מונאקו19
55-24פאפוס20
510-64באייר לברקוזן21
410-84קלאב ברוז'22
411-74איינטרכט פרנקפורט23
49-44נאפולי24
35-64מארסיי25
38-74יובנטוס26
39-44אתלטיק בילבאו27
312-44אוניון סט. ז'ילואז28
28-54בודה גלימט29
28-24סלביה פראג30
29-24אולימפיאקוס31
16-24ויאריאל32
112-44פ.צ. קופנהאגן33
111-24קייראט34
08-24בנפיקה ליסבון35
014-14אייאקס36

קרב ענק בלונדון: היחסים לברצלונה נגד צ'לסי

הקטלונים אנדרדוג במעט לפי המומחים ב-Winner עם פי 2.40 לניצחון, כשהבלוז עם פי 2.25 ותיקו פי 4. וגם: סיטי - לברקוזן, מנור בדורטמונד והפועל סל

|
שחקני ברצלונה בטירוף (IMAGO)
שחקני ברצלונה בטירוף (IMAGO)

ספורט באמצע השבוע זה תמיד דבר כיף, והערב (שלישי) אנחנו נקבל משחקים בשתי הליגות הכי טובות באירופה בשני הענפים הכי בכירים. בכדורגל, ליגת האלופות חוזרת מפגרה די ארוכה ובכדורסל הפועל ת”א תנסה לשמור על המקום הראשון ביורוליג.

לשליחת טופס ‘ווינר’ לחצו כאן.

במשחק המרכזי היום, ברצלונה תתארח אצל צ’לסי לקרב ענקיות (22:00). היחס לניצחון של הקטלונים בלונדון עומד על פי 2.40, כאשר היחס לניצחון ביתי של בלוז עומד על יחס כמעט דומה של פי 2.25. מי שרוצה לשים תיקו, אז היחס על כך הוא פי 4.

האנזי פליק (IMAGO)האנזי פליק (IMAGO)

עוד בצ’מפיונס, מנצ’סטר סיטי תארח את לברקוזן והיא פייבוריטית לפי המומחים, כאשר ניצחון שלה מקבל יחס של פי 1.20. מי שרוצה להמר על הגרמנים, אז היחס לשלוש נקודות מפתיעות שלהם באיתיחאד עומד על פי 9.80, והיחס על תיקו שגם כן יפתיע הוא פי 6.

פפ גווארדיולה (IMAGO)פפ גווארדיולה (IMAGO)

בנוסף, דורטמונד תארח בזיגנל אידונה פארק את ויאריאל הלוהטת יחד עם מנור סולומון. ניצחון של הגרמנים מקבל יחס של פי 1.80, כאשר הצוללת הצהובה בעונה אדירה בליגה הספרדית וניצחון שלה מקבל יחס של פי 3.75. היחס על תיקו בין הצדדים עומד על פי 3.55.

מנור סולומון (IMAGO)מנור סולומון (IMAGO)

ולסיום ובכדור הכתום, הפועל ת”א פייבוריטית מול ריאל מדריד במטרה לשמור על הפסגה למחזור נוסף, כאשר היחס לניצחון של האדומים בארבע נקודות ומעלה מקבל יחס של פי 1.80, וניצחון כלשהו של ריאל מדריד או הפסד עד שלוש נקודות מקבל יחס של פי 1.90.

/* LAST / NEXT ROUNDs */