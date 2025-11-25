קרב ענק בלונדון: היחסים לברצלונה נגד צ'לסי

ספורט באמצע השבוע זה תמיד דבר כיף, והערב (שלישי) אנחנו נקבל משחקים בשתי הליגות הכי טובות באירופה בשני הענפים הכי בכירים. בכדורגל, ליגת האלופות חוזרת מפגרה די ארוכה ובכדורסל הפועל ת”א תנסה לשמור על המקום הראשון ביורוליג.

במשחק המרכזי היום, ברצלונה תתארח אצל צ’לסי לקרב ענקיות (22:00). היחס לניצחון של הקטלונים בלונדון עומד על פי 2.40, כאשר היחס לניצחון ביתי של בלוז עומד על יחס כמעט דומה של פי 2.25. מי שרוצה לשים תיקו, אז היחס על כך הוא פי 4.

האנזי פליק (IMAGO)

עוד בצ’מפיונס, מנצ’סטר סיטי תארח את לברקוזן והיא פייבוריטית לפי המומחים, כאשר ניצחון שלה מקבל יחס של פי 1.20. מי שרוצה להמר על הגרמנים, אז היחס לשלוש נקודות מפתיעות שלהם באיתיחאד עומד על פי 9.80, והיחס על תיקו שגם כן יפתיע הוא פי 6.

פפ גווארדיולה (IMAGO)

בנוסף, דורטמונד תארח בזיגנל אידונה פארק את ויאריאל הלוהטת יחד עם מנור סולומון. ניצחון של הגרמנים מקבל יחס של פי 1.80, כאשר הצוללת הצהובה בעונה אדירה בליגה הספרדית וניצחון שלה מקבל יחס של פי 3.75. היחס על תיקו בין הצדדים עומד על פי 3.55.

מנור סולומון (IMAGO)

ולסיום ובכדור הכתום, הפועל ת”א פייבוריטית מול ריאל מדריד במטרה לשמור על הפסגה למחזור נוסף, כאשר היחס לניצחון של האדומים בארבע נקודות ומעלה מקבל יחס של פי 1.80, וניצחון כלשהו של ריאל מדריד או הפסד עד שלוש נקודות מקבל יחס של פי 1.90.