כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

תקציב ריינה זינק, אך הגירעון המצטבר העמיק

עמותת בני ריינה פרסמה את הדוחות הכספיים ומהם עולה תמונה מורכבת: כמה כסף שם בסול בקבוצה והגירעון הכולל בסוף מאי 2025 הגיע ל-2.36 מיליון ש"ח

|
שחקני מכבי בני ריינה (שחר גרוס)
שחקני מכבי בני ריינה (שחר גרוס)

עמותת מכבי בני ריינה פרסמה את הדוחות הכספיים לשנת הפעילות שהסתיימה ב-31 במאי 2025, ומהם עולה תמונה מורכבת: מצד אחד, עלייה בהוצאות, מצד שני, גירעון מצטבר שממשיך לגדול ומעיד על אתגר תקציבי משמעותי. על פי הדו"ח, סך הכנסות הפעילות בעונת 2024/25  ירדו לסך של 17.502,488 מיליון שקל לעומת 18.123,660 מיליון שקל אשתקד. תרומת הרשויות המקומיות ירדה מ-600 אלף ל-300 אלף ש"ח.

שכר השחקנים והנלווים לעונת 2025 עמד על  10.986,589 מיליון שקל לעומת סך של 10.627,284 מיליון שקל בעונת 2023/24. שכר המאמן והצוות המקצועי עלה לסך של 1.619,484 מיליון שקל לעומת 987,549 שקל בעונת 2023/24. סה״כ הוצאות הפעילות עלו לסך 16.930,614 מיליון שקל לעומת סך של 14.866,212 מיליון שקל. הקבוצה סיימה עם הפסד תפעולי של 871,874 שקל. סך הכל ההפסד התפעולי המתמשך של הקבוצה עומד על 2.234,726 מיליון שקל.

הלוואה של בסול נמחקה והשלכותיה

אחד האירועים הבולטים בדו"ח הוא מחיקת הלוואה בסך 1,695,000 ש"ח שהעמותה קיבלה מחברת "ריינה בונה", בבעלות סעיד בסול.  החברה החליטה למחול על החוב ולהפוך אותו לתרומה, מהלך שסייע משמעותית לצמצום הגירעון השנתי.

סעיד בסול (ראובן שוורץ)סעיד בסול (ראובן שוורץ)

בסול גם מעביר לבקרה התקציבית ערבות אישית מהחשבון האישי שלו בסך של כ-900 אלף שקל. הקבוצה רשמה הכנסה בסך של 1.835,317 מיליון שקל ממשחקים, כאשר הקבוצה רשמה הכנסה של 606,060 שקל בלבד ממכירת מנויים ועוד סך של 1.229,257 מיליון שקל ממכירת כרטיסים. 

