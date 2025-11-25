"חלמתי לפרוש בריאל, משאלות לא תמיד קורות"

לוקה מודריץ’ הוא ללא ספק אחד מגדולי הקשרים והשחקנים שהכדורגל ראה, וגם בגיל 39 הוא מוכיח את זה. במקום לעבור ל-MLS או סעודיה, הקרואטי בחר ללכת למילאן, ושם, עדיין בגיל הזה, הוא שחקן קריטי בקבוצה שמדורגת במקום השני בסרייה א’, כשהוא עדיין מייצג את הנבחרת שלו בנוסף להכל. בינתיים, הוא התפנה לראיון בקרואטיה בעיקר על ריאל, אך גם על מילאן.

תחילה מודריץ’ דיבר על העזיבה של ריאל: “המשאלה שלי הייתה להישאר בריאל מדריד, זו הייתה המשאלה הגדולה שלי באמת. זה לא היה סתם דיבורים יפים או חנופה לאוהדים. לפעמים, משאלות פשוט לא מתגשמות. למרות שהמשאלה שלי לפרוש במדריד לא התגשמה, השגתי דברים שלא חלמתי עליהם מעולם. אין לי שום חרטה. אפילו בחלומות הכי פרועים שלי לא דמיינתי שאגיע למה שהגעתי”.

עוד על המועדון הלבן: “האהבה של האוהדים, המועדון וכל האנשים שמחוברים אליו תישאר איתי לנצח. אין לי מילים להודות להם על היחס הזה. זה היה ככה מהיום הראשון. למרות שהיו לי קשיים בהתחלה, הרגשתי את האהבה והחיבה שלהם. הם הרגישו שאני הבנאדם הנכון, וזה נתן לי מוטיבציה עצומה להחזיר להם בדרך הכי טובה שאני יכול”.

לוקה מודריץ' (La Liga)

על הפרידה: “לעזוב את ריאל מדריד לא היה קל. ביליתי שם חצי מהקריירה שלי. זו הייתה אחת התקופות הכי טובות בחיי. הגעתי די מאוחר, בגיל 27, אבל הייתי מוכן לקפיצה הזו. ארבע השנים באנגליה עזרו לי מאוד. כל מה שקרה אחרי זה פשוט מרגיש לא אמיתי. אם מישהו היה אומר לי לכתוב מה הייתי רוצה להשיג במדריד, הייתי מפחד לכתוב את כל מה שבסוף באמת השגתי. מעבר לתארים והניצחונות, להישאר במועדון כזה במשך 13 שנים, מ-27 ועד כמעט 40, זה משהו מדהים. אנחנו יודעים מה זה מדריד, מועדון שלא סובל בינוניות”.

לגבי המעבר למילאן: “תמיד אמרתי שאחרי ריאל מדריד הכל הוא צעד אחד למטה, כולם יכולים להעיד על זה, אבל אני חושב שהצטרפתי למועדון שהכי קרוב לריאל מדריד מבחינת יוקרה והיסטוריה. זו הייתה סיטואציה אידיאלית מבחינתי. כשהאפשרות למילאן הופיעה, ידעתי שזה זה. נשארתי ברמה גבוהה. הליגה האיטלקית היא אחת התחרותיות באירופה, וזה לא פשוט לשחק שם, אבל זו הייתה בחירה קלה בשבילי, במיוחד בגלל הגישה של אנשי המועדון”.

לוקה מודריץ' (IMAGO)

לסיום, דיבר על כך שהוא עדיין בטופ גם בגיל כזה מתקדם: “להישאר במועדון כזה כל כך הרבה שנים, זה הדבר הכי מדהים. כשהגעתי, חשבתי שיהיה נהדר אם אצליח להחזיק שם חמש או שש שנים. חשבתי שקריירות נמשכות עד גיל 33 או 34. לא רק שעברתי את זה, אני עדיין משחק ברמה הזו”.