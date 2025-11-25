תקציב אשדוד ב-2024/25: הכנסות נמוכות וגירעון

תקציב מ.ס. אשדוד בעונת 2024/25 עמד על כ-25 מיליון שקל, כולל תקציב מחלקת הנוער. מהנתונים עולה כי ההכנסות ממשחקי הבית הסתכמו בכ-1.07 מיליון שקל בלבד.

סעיף שכר השחקנים והנלווים הגיע בעונה זו לכ-11.22 מיליון שקל, ירידה לעומת כ-12.56 מיליון שקל בעונת 2023/24. מנגד, שכר המאמנים והצוות המקצועי עלה לכ-3.02 מיליון שקל, לעומת כ-2.49 מיליון שקל בעונה שלפניה.

הכנסות הקבוצה מאימוץ זינקו באופן משמעותי והסתכמו בכ-5.8 מיליון שקל, חלק גדול מהסכום הגיע מהבעלים ג’קי בן-זקן. זאת בהשוואה לכ-1.73 מיליון שקל בלבד בעונת 2023/2024. עיריית אשדוד תרמה סכום דומה לעונות קודמות, כ־3.46 מיליון שקל.

שחקני מ.ס אשדוד (שחר גרוס)

הכנסות נוספות: ממנהלת הליגות קיבלה הקבוצה כ-3.45 מיליון שקל, מענק המדינה עמד על כ-2.88 מיליון שקל, ומפרסום ושילוט נרשמה הכנסה של כ-1.13 מיליון שקל.

מחלקת הנוער תרמה הכנסות בהיקף של כ-5.95 מיליון שקל, אך גם הוציאה סכומים משמעותיים: כ-4.18 מיליון שקל על שכר והוצאות עובדים, כ-1.10 מיליון שקל על אחזקה, ביטוח וציוד, וכ-1.73 מיליון שקל על הוצאות אחרות.

לפי סיכום התקציב הכולל, מ.ס. אשדוד סיימה את העונה החולפת עם גרעון של כ-566,680 שקל.