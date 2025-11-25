יום שלישי, 25.11.2025 שעה 09:04
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
296-2412ארסנל1
2311-2312צ'לסי2
2210-2412מנצ'סטר סיטי3
2111-1512אסטון וילה4
209-1612קריסטל פאלאס5
1916-1912ברייטון6
1911-1412סנדרלנד7
1920-1912בורנמות'8
1814-2012טוטנהאם9
1819-1912מנצ'סטר יונייטד10
1813-1312אברטון11
1820-1812ליברפול12
1619-1812ברנטפורד13
1515-1312ניוקאסל14
1416-1312פולהאם15
1220-1312נוטינגהאם פורסט16
1125-1512ווסטהאם17
1122-1112לידס18
1024-1412ברנלי19
227-712וולבס20

"סלאח מדבר רק כשהוא מצטיין או רוצה חוזה"

אחד השחקנים הגדולים בתולדות ליברפול, ג'יימי קראגר, בביקורת אדירה על המצרי: "לפני שנה הוא לא התבייש לצאת לדבר על מצבו, השנה רק ואן דייק מדבר"

|
מוחמד סלאח (IMAGO)
מוחמד סלאח (IMAGO)

שמונה הפסדים ושלושה ניצחונות, זה המאזן הנורא של ליברפול ב-11 המשחקים האחרונים של המועדון. הרדס נמצאים הרחק מאחורי ארסנל במאבק לשחזר את האליפות מאשתקד, והתחושה היא ששעון החול של ארנה סלוט כבר התהפך, כשעוד כמה הפסדים ולא בטוח שעדיין נראה את ההולנדי על הקווים של האדומים.

בינתיים, אחד השחקנים הגדולים ביותר שלבשו את המדים של ליברפול ופרשן ‘סקיי ספורטס’ כיום, ג’יימי קראגר, בחר לבקר את מוחמד סלאח: “כמו תמיד, וירג’יל ואן דייק יצא לדבר אחרי ההפסד האחרון, כמו שמצופה מקפטן אמיתי, הוא קרא לליברפול בלגן. אם אני מסתכל על כמה הפסדים כואבים שהיו לליברפול, זה תמיד ואן דייק שיוצא לדבר וכמו שאמרתי קפטן צריך לעשות זאת, אבל יש עוד שחקנים שצריכים לעשות זאת”.

הבלם לשעבר הפנה את האש כעת ישירות למצרי: “לפני שנה מוחמד סלאח לא התבייש לצאת ולדבר על המצב האישי שלו, על כך שהמועדון לא הציע לו חוזה חדש. אני שומע את סלאח מדבר רק כשהוא מקבל את פרס שחקן המשחק או שהוא צריך חוזה חדש. הייתי רוצה לראות אותו יוצא ומדבר כאגדה במועדון הזה גם ברגעים קשים, זה לא תמיד צריך להיות הקפטן”.

נזכיר שסלאח לבסוף האריך חוזה בעונה נוספת, והוא כעת פעם נוספת משחק כאשר בינואר הוא יכול לחתום היכן שירצה. אם בעונה שעברה הוא נתן עונת שיא, הפעם הדברים לא הולכים לו כשהוא עם ארבעה שערים ושני בישולים ב-12 הופעות בליגה, יחד עם עוד שער ובישול בארבעה משחקים בליגת האלופות, מספרים שממש לא התרגלנו לראות מהקיצוני, שרק בעונה שעברה סיים את הפרמייר ליג עם 29 גולים ו-18 בישולים.

