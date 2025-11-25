דיווח: ההחלטה התקבלה, פאס ישוב לריאל בינואר

ריאל מדריד נמצאת באירוע שאולי אפשר להגדיר אותו כמשבר. הקבוצה מבירת ספרד לא ניצחה במשך שני משחקים ואף לא כבשה שער גם בשני המשחקים הללו, עם הפסד לליברפול ואז 0:0 נגד ראיו, ואז הגיעה הפגרה. לאחר הפגרה, המצב לא ממש השתנה, שאמנם חניכיו של צ’אבי אלונסו כבשו שני שערים, אך סיימו ב-2:2 ומשחק שלישי ברציפות ללא ניצחון, הפעם עם אלצ’ה.

ייתכן שהצוות המקצועי של המועדון כבר חושב על איך פותרים את היכולת הפחות טובה, ובעיקר את התלות בקיליאן אמבפה, שלא כבש בשלושת המשחקים הללו. בינתיים, לפי דיווח בארגנטינה, במועדון אכן פעילים ורוצים להתחזק כאשר נטען: “ריאל מדריד תפעיל את סעיף הרכישה בחזרה של ניקו פאס”.

עוד נרשם בדיווח שאנשי ריאל מדריד כבר בישרו על כך לשחקן, שגדל במחלקת הנוער של הבלאנקוס, ערך מספר הופעות קטן בבוגרים ונמכר לקומו, שם כמיטב המסורת פלורנטינו פרס דאג להכניס סעיף שמאפשר לקנות אותו בחזרה. הסעיף של ריאל עומד על תשעה מיליון אירו בלבד, מחיר מאוד עדין ביחס לרמה שמציג שחקן נבחרת ארגנטינה בקומו.

צפו בניקו פאס כובש ב-1:5 של קומו על טורינו

פאס מככב כמעט בכל משחק אליו הוא אלה בסרייה א’ העונה, כאשר ב-12 משחקים הוא רשם חמישה שערים וארבעה בישולים, כשהוא השחקן המוביל של קומו בדרך לעונה נפלאה ולמקום השישי אחרי 12 מחזורים, רק שש נקודות פחות מרומא המוליכה. פאס (21, 1.86) הוא קשר קדמי ויהיה מעניין לראות איך ישלב אותו אלונסו במערכים של ריאל מדריד. רק אתמול (שני) פאס כבש ב-1:5 של קומו על טורינו.