יום שלישי, 25.11.2025 שעה 09:07
כדורסל עולמי  >> ליגת המכללות

עמנואל שארפ קלע 26 נקודות בניצחון יוסטון

ניצחון 6 ברצף לישראלי וקבוצתו בליגת המכללות, כשהפעם גברו 74:78 על סירקיוז בהארכה ונותרו מושלמים. 20 לאבייב בניצחון סינסינטי, 15 לנווה באוראל

עמנואל שארפ בפעולה (רויטרס)
עמנואל שארפ בפעולה (רויטרס)

ליגת המכללות בארצות הברית ממשיכה להתקדם כשהלילה (בין שני לשלישי) עלו מספר ישראלים על הפרקט והציגו מספרים מרשימים: עמנואל שארפ קלע 26 נקודות כשיוסטון נותרה מושלמת, שון אבייב עם 20 נקודות הוביל את סינסינטי לניצחון ועופרי נווה קלע 15 נקודות בהפסד של אוראל רוברטס.

# עמנואל שארפ שוב היה האיש המרכזי וסחב את יוסטון לניצחון קשה מול סירקיוז עם 26 נקודות ו-5 חסימות. ההתמודדות נגררה להארכה, בסופה ניצחה יוסטון 74:78 ונותרה מושלמת עם ניצחון שישי ברציפות.

# שון אבייב במשחק הטוב ביותר שלו העונה קלע 20 נקודות והוסיף 8 ריבאונדים, כשהוא היה הקלע המוביל בהתפוצצות של סינסינטי עם 67:93 מול NJIT. קבוצתו עלתה למאזן של חמישה ניצחונות מול הפסד בודד.

מי שלא היה בצד המנצח הוא עופרי נווה, שלמרות משחק טוב אישית שבו קלע 15 נקודות ירד בצד המפסיד עם קבוצתו אוראל רוברטס שנכנעה 93:88 לפלורידה גולף קוסט.

