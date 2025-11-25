עמנואל שארפ קלע 26 נקודות בניצחון יוסטון

ליגת המכללות בארצות הברית ממשיכה להתקדם כשהלילה (בין שני לשלישי) עלו מספר ישראלים על הפרקט והציגו מספרים מרשימים: עמנואל שארפ קלע 26 נקודות כשיוסטון נותרה מושלמת, שון אבייב עם 20 נקודות הוביל את סינסינטי לניצחון ועופרי נווה קלע 15 נקודות בהפסד של אוראל רוברטס.

# עמנואל שארפ שוב היה האיש המרכזי וסחב את יוסטון לניצחון קשה מול סירקיוז עם 26 נקודות ו-5 חסימות. ההתמודדות נגררה להארכה, בסופה ניצחה יוסטון 74:78 ונותרה מושלמת עם ניצחון שישי ברציפות.

# שון אבייב במשחק הטוב ביותר שלו העונה קלע 20 נקודות והוסיף 8 ריבאונדים, כשהוא היה הקלע המוביל בהתפוצצות של סינסינטי עם 67:93 מול NJIT. קבוצתו עלתה למאזן של חמישה ניצחונות מול הפסד בודד.

# מי שלא היה בצד המנצח הוא עופרי נווה, שלמרות משחק טוב אישית שבו קלע 15 נקודות ירד בצד המפסיד עם קבוצתו אוראל רוברטס שנכנעה 93:88 לפלורידה גולף קוסט.