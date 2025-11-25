יום שלישי, 25.11.2025 שעה 06:51
 מזרח 
87%1703-179515דטרויט פיסטונס
67%1734-180615טורונטו ראפטורס
67%1768-182915מיאמי היט
64%1575-166014ניו יורק ניקס
64%1646-168014פילדלפיה 76'
62%1838-188516אטלנטה הוקס
62%1845-188816קליבלנד קאבלירס
57%1526-162514בוסטון סלטיקס
57%1718-171014שיקגו בולס
50%1861-190116אורלנדו מג'יק
38%1904-182416מילווקי באקס
27%1774-173315שארלוט הורנטס
14%1698-153514ברוקלין נטס
13%1840-166115אינדיאנה פייסרס
7%1778-158214וושינגטון וויזארדס
 מערב 
94%1689-193116אוקלהומה ת'אנדר
82%1226-136111יוסטון רוקטס
79%1613-175714דנבר נאגטס
71%1618-164114לוס אנג'לס לייקרס
71%1576-166314סן אנטוניו ספרס
62%1504-154813מינסוטה טימברוולבס
60%1717-178315פיניקס סאנס
53%1704-173115גולדן סטייט ווריורס
40%1815-179615פורטלנד בלייזרס
38%1601-158513יוטה ג'אז
31%1884-179116ממפיס גריזליס
27%1858-169315סקרמנטו קינגס
25%1828-173216דאלאס מאבריקס
20%1742-164215לוס אנג'לס קליפרס
20%1832-164715ניו אורלינס פליקנס

טריפל-דאבל וסל מהחצי ליוקיץ' בניצחון דנבר

הסרבי המשיך להרשים וקלע סל קריטי עם הבאזר בסוף הרבע השלישי ב-115:125 מול ממפיס גריזליס. 37 נקודות לאנתוני טאונס ב-100:113 של הניקס מול הנטס

|
ניקולה יוקיץ' בפעולה (IMAGO)
ניקולה יוקיץ' בפעולה (IMAGO)

לילה נוסף עמוס במשחקים בליגת הכדורסל הטובה בעולם, ה-NBA, התקיים הלילה (בין שני לשלישי) וסיפק מספר תוצאות מעניינות. במוקד: עוד טריפל-דאבל לניקולה יוקיץ’ בניצחון דנבר מול ממפיס, הניקס גברו על הנטס ודטרויט ניצחה את אינדיאנה.

ממפיס גריזליס – דנבר נאגטס 125:115

עוד מופע של יוקיץ’ העניק ניצחון לקבוצתו. הענק הסרבי עם טריפל-דאבל עשירי העונה העמיד שורה סטטיסטית של 17 נקודות, 16 אסיסטים ו-10 ריבאונדים בדרך לניצחון נוסף, כשהוא קיבל עזרה מג’מאל מרי שקלע 29 נקודות.

דנבר הובילה ברוב הזמן, אך ממפיס נותרה צמודה, ואחד הרגעים המכריעים הגיעו בסוף הרבע השלישי כשיוקיץ’ קלע שלשה מהחצי עם הבאזר. דנבר המשיכה להחזיק ביתרון סולידי ברבע האחרון, בדרך לניצחון ולמאזן 4:13. מנגד, ממפיס עם מאזן 12:6.

ניקולה יוקיץניקולה יוקיץ' בפעולה (IMAGO)

ברוקלין נטס – ניו יורק ניקס 113:100

קארל אנתוני טאונס סחף את קבוצתו לניצחון במופע אישי נהדר עם 37 נקודות ב-70% מהשדה. המשחק היה צמוד, אך במחצית השנייה הניקס יצאו לריצה מרשימה ועם רבע שלישי מצוין סגרו את הסיפור ועלו למאזן 6:10. 31 נקודות של נואה קלאוני לא הספיקו לנטס, שירדו למאזן של 14:3.

קארל אנתוני טאונס במאבק (IMAGO)קארל אנתוני טאונס במאבק (IMAGO)

אינדיאנה פייסרס – דטרויט פיסטונס 122:117

הפיסטונס כבר עלו ליתרון מבטיח של 16 נקודות בסוף המחצית הראשונה והאמינו שהם משייטים לניצחון, אך הם הורידו הילוך וראו את אינדיאנה שבה ובענק. לבסוף כחצי דקה לסוף ההפרש עמד על 2 בלבד, אך קייד קאניגהאם (24 נקודות ו-11 ריבאונדים) עמד בלחץ, קלע סל חשוב ואיפשר לקבוצתו לנצח ולהמשיך ולשפר את המאזן שלהם ל-2:15. אינדיאנה תסתפק במחמאות על האופי וירדה למאזן הפוך של 15:2.

תוצאות נוספות

טורונטו ראפטורס – קליבלנד קבאלירס 99:110
מיאמי היט – דאלאס מאבריקס 102:106
ניו אורלינס פליקנס – שיקגו בולס 130:143
 

