נ.ב.א 25-26
 מזרח 
87%1703-179515דטרויט פיסטונס
67%1734-180615טורונטו ראפטורס
67%1768-182915מיאמי היט
64%1575-166014ניו יורק ניקס
64%1646-168014פילדלפיה 76'
62%1838-188516אטלנטה הוקס
62%1845-188816קליבלנד קאבלירס
57%1526-162514בוסטון סלטיקס
57%1718-171014שיקגו בולס
50%1861-190116אורלנדו מג'יק
38%1904-182416מילווקי באקס
27%1774-173315שארלוט הורנטס
14%1698-153514ברוקלין נטס
13%1840-166115אינדיאנה פייסרס
7%1778-158214וושינגטון וויזארדס
 מערב 
94%1689-193116אוקלהומה ת'אנדר
82%1226-136111יוסטון רוקטס
79%1613-175714דנבר נאגטס
71%1618-164114לוס אנג'לס לייקרס
71%1576-166314סן אנטוניו ספרס
62%1504-154813מינסוטה טימברוולבס
60%1717-178315פיניקס סאנס
53%1704-173115גולדן סטייט ווריורס
40%1815-179615פורטלנד בלייזרס
38%1601-158513יוטה ג'אז
31%1884-179116ממפיס גריזליס
27%1858-169315סקרמנטו קינגס
25%1828-173216דאלאס מאבריקס
20%1742-164215לוס אנג'לס קליפרס
20%1832-164715ניו אורלינס פליקנס

22 נקודות לאבדיה, פורטלנד ניצחה את מילווקי

הישראלי התאושש מהמפלה מול אוקלהומה עם משחק טוב ושיא שלשות עונתי באחוזים גבוהים בדרך ל-103:115 על היריבה ללא יאניס. הטרייל בלייזרס במאזן 10:8

|
דני אבדיה חולף על פני גרי האריס (IMAGO)
דני אבדיה חולף על פני גרי האריס (IMAGO)

המפלה מול אוקלהומה סיטי ת’אנדר כבר נותרה מאחור ודני אבדיה חזר לתלם. הישראלי ופורטלנד טרייל בלייזרס חזרו לצד המנצח הלילה (בין שני לשלישי) כשגברו 103:115 על מילווקי באקס שהייתה ללא יאניס אנטטוקומפו.

22 נקודות היו לישראלי הנהדר שלא היה בשיאו בסלי שדה ל-2 נקודות, אך הצטיין מחוץ לקשת כשהשווה את שיאו העונתי עם 5 שלשות ב-71.4% מחוץ לקשת.

פורטלנד שלטה בקצב המשחק מהרגע הראשון, ניצחה בכל אחד משלושת הרבעים הראשונים והגיעה להפרש שיא שעמד על 33 נקודות. ברבע האחרון מילווקי צמצמה את הנזק, בדרך ל-103:115 בסיום לזכות הטרייל בלייזרס.

דני אבדיה בפעולת הגנה (IMAGO)דני אבדיה בפעולת הגנה (IMAGO)

מי שהצטיין לצד דני אבדיה במדי פורטלנד היה ג’רמי גראנט שקלע 35 נקודות, כש-16 מהם הגיעו מזריקות עונשין. מנגד, 22 נקודות של בובי פורטיס לא הספיקו.

הטרייל בלייזרס התאוששו מההפסד לאוקלהומה, שבו אבדיה קלע 11 נקודות בלבד, וחזרו לנצח בדרך למאזן של 8 ניצחונות ו-10 הפסדים, מאזן זהה לזה של מילווקי לאחר ההפסד.

