22 נקודות לאבדיה, פורטלנד ניצחה את מילווקי

המפלה מול אוקלהומה סיטי ת’אנדר כבר נותרה מאחור ודני אבדיה חזר לתלם. הישראלי ופורטלנד טרייל בלייזרס חזרו לצד המנצח הלילה (בין שני לשלישי) כשגברו 103:115 על מילווקי באקס שהייתה ללא יאניס אנטטוקומפו.

22 נקודות היו לישראלי הנהדר שלא היה בשיאו בסלי שדה ל-2 נקודות, אך הצטיין מחוץ לקשת כשהשווה את שיאו העונתי עם 5 שלשות ב-71.4% מחוץ לקשת.

פורטלנד שלטה בקצב המשחק מהרגע הראשון, ניצחה בכל אחד משלושת הרבעים הראשונים והגיעה להפרש שיא שעמד על 33 נקודות. ברבע האחרון מילווקי צמצמה את הנזק, בדרך ל-103:115 בסיום לזכות הטרייל בלייזרס.

דני אבדיה בפעולת הגנה (IMAGO)

מי שהצטיין לצד דני אבדיה במדי פורטלנד היה ג’רמי גראנט שקלע 35 נקודות, כש-16 מהם הגיעו מזריקות עונשין. מנגד, 22 נקודות של בובי פורטיס לא הספיקו.

הטרייל בלייזרס התאוששו מההפסד לאוקלהומה, שבו אבדיה קלע 11 נקודות בלבד, וחזרו לנצח בדרך למאזן של 8 ניצחונות ו-10 הפסדים, מאזן זהה לזה של מילווקי לאחר ההפסד.