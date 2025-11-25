ביונסה חוותה 320 קמ״ש עם המילטון בלאס וגאס

מרוץ הפורמולה 1 הלאס־וגאס הפך בסוף השבוע האחרון לשואו הכי מדובר בעיר, לא רק בגלל המכוניות אלא גם בגלל שורת הסלבס שהגיעו לטעום מעט מהחווייה. דוגמניות, שחקנים, מוזיקאים – כולם רצו להיות ליד המסלול ברגעי השיא, אבל מי שגנבו את ההצגה היו ביונסה וג’יי־זי, שהפכו את האירוע לנוצץ במיוחד.

הזמרת הגיעה במראה מלא בהשראת הפורמולה 1, ועמדה על קו הזינוק כדי לקחת חלק ב"הקפות חמות" (נסיעות הדגמה מהירות במיוחד שמבוצעות עם נהג מקצועי, במהירות כמעט מירבית, כדי להעניק לנוסעים טעימה מחוויית מירוץ אמיתית).

יחד עם בעלה, הראפר ג’יי-זי, היא ניצלה את ההזדמנות להתיישב בפרארי 296 Challenge שעוטרה במספר 44 של לואיס המילטון. המילטון הפך את האירוע לחוויה בלתי נשכחת עם שתי הקפות מהירות – אחת עם ביונסה ואחת עם ג’יי־זי – כשהוא מגיע למהירות מרשימה של כ־320 קמ״ש.

שניהם לא הצליחו להסתיר את ההתרגשות, ואפשר לנחש שצעקות האדרנלין שלהם בלטו אפילו מעל נהמת המנוע. ביונסה סיימה את הנסיעה במחיאות כפיים נלהבות, כאילו ירדה הרגע מהופעה ולא ממכונית־על שקורעת את המסלול.

ה־Ferrari 296 Challenge עצמה היא כוכבת לא פחות גדולה. מדובר במכונית מרוץ טהורה שנבנתה במיוחד למסלול, ומצליחה לשלב כוח עצום עם הנדסה מדויקת. מתחת למכסה יושב מנוע V6 בנפח 3.0 ליטר עם שני מגדשי טורבו, שמפיק 700 כוחות סוס , כשהכול עובר לגלגלים האחוריים דרך תיבת הילוכים F1 בעלת שבעה יחסי העברה.

משקל של 1,330 ק״ג מעניק לה תגובה מיידית ומהירות מסחררת, והאווירודינמיקה שלה מייצרת עד 870 ק״ג כוח הצמדה (כוח אווירודינמי ש"דוחף" את הרכב כלפי הכביש) במהירות של 250 קמ״ש – נתון שמבטיח אחיזה כמעט בלתי נתפסת בפניות.

ג'יי זי, המילטון וביונסה (אינסטגרם)

הטכנולוגיה ממשיכה גם בפרטים הקטנים: בלמי קרבון־קרמיק, צמיגי פירלי ייעודיים למסלול, מערכת ABS מכוונת לנהיגה קיצונית וחישוקי 19 אינץ’. תא הנהג נראה ומרגיש כמו תא טייס – כלוב התהפכות תקני של FIA, מושב מרוץ חד ומרוכז ועמדת שליטה שנועדה להשאיר את הנהג ממוקד על הזמן הבא שיופיע על השעון.

זו פרארי במובן הכי עמוק: שילוב של כוח, עיצוב ודיוק שנועדו לא רק להציג ביצועים אלא לייצר חוויה נהיגה בלתי נשכחת. לא פלא שגם ביונסה וגם ג’יי-זי יצאו מההקפות החמות האלה בצעקות ועם חיוך שלא יורד מהפנים.

הכותב שי לב שימש בעבר כעורך הראשי של אתר ONE ובימים אלו עורך את מדור האזור המוטורי באתר.

רוצים לדעת ראשונים על כל כתבה במדור האזור המוטורי? היכנסו לתפריט באפליקציית ONE בסמארטפון, בחרו “התראות” וסמנו את האזור המוטורי. נתראה בכתבה הבאה