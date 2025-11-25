הדו"ח שחושף את התלות של הפועל חיפה בכץ

דו"ח הבקרה התקציבית שהגישה הפועל חיפה לעונת 2024/2025 חושף תמונה מדאיגה במיוחד על מצבה הכלכלי של הקבוצה. הבעלים יואב כץ הזרים בעונה החולפת סכום עצום של 11,901,485 מיליון שקל, אך למרות זאת תקציב הקבוצה הסתכם ב־35.2 מיליון שקל בלבד והפערים בין ההוצאות להכנסות ממשחקים רק הולכים וגדלים.

לדו”ח צורפו שטרי הון בהיקף מסחרר של 47,188,627 מיליון שקל, סכומים המצטברים לאורך השנים וממחישים עד כמה המועדון נשען באופן כמעט מוחלט על כיסו של הבעלים. גם בעונה שקדמה לעונה הנוכחית השקיע כץ סכום גבוה במיוחד 10,015,084 מיליון שקל. במשך השנים שלו בקבוצה כץ השקיע סכומים במצטבר בהרבה יותר גבוהים.

ההכנסות ממשחקי הבית נותרו נמוכות ועומדות על 4,772,643 מיליון שקל בלבד. אמנם ישנה עלייה קלה בהכנסות ממנויים – 1,095,394 מיליון שקל לעומת 962,067 שקל בעונה הקודמת, אך מכירת הכרטיסים הביאה 3,677,249 מיליון שקל בלבד, נתון שממחיש את הקושי למלא את היציעים בסמי עופר.

אוהדי הפועל חיפה (חג'אג' רחאל)

בעוד שכר השחקנים ירד ל־14,976,143 מיליון שקל (כ-1.8 מיליון פחות מהעונה שעברה), דווקא שכר המאמנים זינק בצורה חריגה ל-4,251,981 מיליון שקל יותר מפי שלושה מהנתון בעונה שקדמה לה, 1,358,912 מיליון שקל.

לצד השקעת הבעלים, רשמה הפועל חיפה הכנסות נוספות: 2.804 מיליון שקל מפרסום ותרומות, 3,915,865 מיליון שקל מזכויות שידור, 907,500 שקל ממועצת ההימורים, 2,921,129 מיליון שקל ממשרד התרבות והספורט ו־602,944 שקל מעיריית חיפה. מכירת אביזרים הניבה 165,691 שקל, ומעסקאות השאלת ומכירת שחקנים נרשם סכום של 970,077 שקל. מנהלת הליגות תרמה 1,725,524 מיליון שקל, ומביטוחים התקבלו 602,682 שקל.

שחקני הפועל חיפה (עמרי שטיין)

מחלקת הנוער מציגה נתונים של רווחיות, הכנסות של 3,339,217 מיליון שקל מול הוצאות של 1,826,773 מיליון שקל בלבד, מה שמעיד על תרומתה המשמעותית לקופה המועדונית. בצד ההוצאות התפעוליות נרשמה הוצאה כבדה במיוחד על אבטחה – 3,368,004 מיליון שקל. עמלות סוכנים הסתכמו ב־787,895 שקל, והוצאות השכירות והאחזקה לדירות השחקנים והצוות הסתכמו ב־680,541 שקל.

בסיכומו של דבר, הדו"ח מציג מציאות שבה הפועל חיפה שרויה בתלות עמוקה בבעלים יואב כץ, שממשיך להזרים סכומי עתק בעוד הכנסות המועדון אינן מדביקות את הפער. המועדון מצליח להתקיים, אך עושה זאת כשהוא הולך בקו דק שבין יציבות פיננסית לסכנה מתמדת.