ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

הדו"ח שחושף את התלות של הפועל חיפה בכץ

הדו"ח שהוגש לבקרה מציג תמונה דרמטית: תקציב של 35.2 מיליון שקל, הכנסות דלות ומערך הוצאות שמסמן כי המועדון תלוי לחלוטין בבעלים, שמשקיע רבות

|
יואב כץ (עמרי שטיין)
יואב כץ (עמרי שטיין)

דו"ח הבקרה התקציבית שהגישה הפועל חיפה לעונת 2024/2025 חושף תמונה מדאיגה במיוחד על מצבה הכלכלי של הקבוצה. הבעלים יואב כץ הזרים בעונה החולפת סכום עצום של 11,901,485 מיליון שקל, אך למרות זאת תקציב הקבוצה הסתכם ב־35.2 מיליון שקל בלבד והפערים בין ההוצאות להכנסות ממשחקים רק הולכים וגדלים.

לדו”ח צורפו שטרי הון בהיקף מסחרר של 47,188,627 מיליון שקל, סכומים המצטברים לאורך השנים וממחישים עד כמה המועדון נשען באופן כמעט מוחלט על כיסו של הבעלים. גם בעונה שקדמה לעונה הנוכחית השקיע כץ סכום גבוה במיוחד  10,015,084 מיליון שקל. במשך השנים שלו בקבוצה כץ השקיע סכומים במצטבר בהרבה יותר גבוהים.  

ההכנסות ממשחקי הבית נותרו נמוכות ועומדות על 4,772,643 מיליון שקל בלבד. אמנם ישנה עלייה קלה בהכנסות ממנויים –  1,095,394 מיליון שקל לעומת 962,067 שקל בעונה הקודמת, אך מכירת הכרטיסים הביאה 3,677,249 מיליון שקל בלבד, נתון שממחיש את הקושי למלא את היציעים בסמי עופר.

אוהדי הפועל חיפה (חגאוהדי הפועל חיפה (חג'אג' רחאל)

בעוד שכר השחקנים ירד ל־14,976,143 מיליון שקל (כ-1.8 מיליון פחות מהעונה שעברה), דווקא שכר המאמנים זינק בצורה חריגה ל-4,251,981 מיליון שקל  יותר מפי שלושה מהנתון בעונה שקדמה לה, 1,358,912 מיליון שקל.

לצד השקעת הבעלים, רשמה הפועל חיפה הכנסות נוספות: 2.804 מיליון שקל מפרסום ותרומות, 3,915,865 מיליון שקל מזכויות שידור, 907,500 שקל ממועצת ההימורים, 2,921,129 מיליון שקל ממשרד התרבות והספורט ו־602,944 שקל מעיריית חיפה. מכירת אביזרים הניבה 165,691 שקל, ומעסקאות השאלת ומכירת שחקנים נרשם סכום של 970,077 שקל. מנהלת הליגות תרמה 1,725,524 מיליון שקל, ומביטוחים התקבלו 602,682 שקל.

שחקני הפועל חיפה (עמרי שטיין)שחקני הפועל חיפה (עמרי שטיין)

מחלקת הנוער מציגה נתונים  של רווחיות,  הכנסות של 3,339,217 מיליון שקל מול הוצאות של 1,826,773 מיליון שקל בלבד, מה שמעיד על תרומתה המשמעותית לקופה המועדונית. בצד ההוצאות התפעוליות נרשמה הוצאה כבדה במיוחד על אבטחה – 3,368,004 מיליון שקל. עמלות סוכנים הסתכמו ב־787,895 שקל, והוצאות השכירות והאחזקה לדירות השחקנים והצוות הסתכמו ב־680,541 שקל.

בסיכומו של דבר, הדו"ח מציג מציאות שבה הפועל חיפה שרויה בתלות עמוקה בבעלים יואב כץ, שממשיך להזרים סכומי עתק בעוד הכנסות המועדון אינן מדביקות את הפער. המועדון מצליח להתקיים,  אך עושה זאת כשהוא הולך בקו דק שבין יציבות פיננסית לסכנה מתמדת.

