הפועל חיפה גברה על יבנה, גם קריית גת ניצחה

שני משחקים פתחו הערב (שני) את המחזור השמיני בליגה הלאומית. הפועל חיפה השיגה ניצחון ביתי דרמטי על אליצור יבנה, בעוד מכבי קרית גת גברה בביתה על מ.ס צפת בקרב תחתית חשוב.

הפועל חיפה - אליצור יבנה 103:104

ניצחון דרמטי להפועל חיפה במשחק מותח. הקבוצה של רובן נייברגר הגיעה למשחק ללא ווסלי האריס הפצוע, ועם רבע אחרון ענק ומשחק פנטסטי של אקסבייר ג'ונסון (28 נקודות, 15 ריבאונדים) יצאה עם הניצחון. עבור האורחים, זה הפסד שלישי ברציפות והם מתמקדים כעת בחלק התחתון של הטבלה. יבנה שלטה לאורך החצי הראשון, אבל ברבע השלישי מטווח שלשות של ראיין טוראל איזן את המשחק, וברגעי ההכרעה עידו רומי ואקסבייר ג'ונסון היו שם עבור הביתיים. האחרון ניצח את המשחק עם זריקת עונשין 3 שניות לסיום.

יבנה התחילה טוב את המשחק, אך 7 נקודות רצופות של הפועל חיפה הפכו את התוצאה. האורחים לקחו פסק זמן והגיבו בריצת 17-3 ליתרון 27:17 לאחר הרבע הראשון. הקבוצה של יאיר גבירץ ידעה לשמור על הפער לאורך הרבע השני והלוח הראה 52:42 במחצית.

אקסבייר ג'ונסון שלט בריבאונד ההתקפה בפתיחת הרבע השלישי והפער ירד ל-59:53. יבנה מיד הגיבה עם שתי שלשות ברצף, אבל ראיין טוראל החזיר עם שלשות משלו. דנאל כוזהינוף עוד קבע מהפך בשלשה, אך אורי חי סגר את הרבע עם שלשה נוספת - 78:77 ליבנה בתום שלושה רבעים. המשחק השקול נמשך ו-4 דקות לסיום זה 92:88 ליבנה.

סדרת איבודים של יבנה השאירה את הפועל חיפה במשחק, ועם שתי שלשות רצופות היתרון עבר לצד האדום - 100:103, דקה וחצי לסיום המשחק. יבנה הצליחה לכפות שוויון כשאיאן מרטינז איזן ל-103:103, 16 שניות לסיום.

להפועל חיפה: אקסבייר ג'ונסון (15 ריבאונדים, 7 אסיסטים) 28 נק', ראיין טוראל (5/8 לשלוש) 25 נק', דנאל כוזהינוף (8 אסיסטים) 19 נק', עידו רומי ודניאל רוזנבאום 15 נק' כ"א, שוהם גת 2 נק'

ליבנה: עוז חולי (7 ריבאונדים, 7 אסיסטים) 25 נק', איאן מרטינז ואורי חי 21 נק' כ"א, סי ג'יי ווקר 14 נק', קיירי בראון 9 נק', יריב עמירם 7 נק', אור פורר 4 נק', עידן אברהם 2 נק'

א.ס אשקלון/קרית גת - מ.ס צפת 74:88

ניצחון מרשים לקרית גת, שרושמת ניצחון שני ברציפות ומתרחקת מהאזור המסוכן, עם פתיחת פער של שני משחקים מצפת. הקבוצה של אלון ספיר הופיעה עם זר אחד בלבד, אך הצליחה להשיג ניצחון ביתי אחרי רבע אחרון נהדר, ובעיקר בזכות 18 שלשות ב-43 אחוזי קליעה. מנגד, צפת עם הפסד נוסף ליריבה ישירה בחלק התחתון, במשחק שבו קיבלה תרומה בעיקר מג'וש נזיקור שסיים עם 30 נקודות.

הרבע הראשון היה שקול והסתיים ב-21:23 לביתיים. צפת פתחה טוב את הרבע השני, אבל ניב בלול סיפק שתי שלשות ברצף, ובהמשך גם מייקל גרין וקלארק רוזנברג דייקו מהשלוש - 32:40 לביתיים.

טאז שרמן הגיב בשלשה, אך ניב בלול במחצית ראשונה נהדרת קבע 35:44 לקרית גת במחצית. הקבוצה של אלון ספיר לא נרגעה והמשיכה באותה מגמה מהשלוש ברבע השלישי, בעיקר בזכות מייקל גרין שקבע 48:59. זיו מעוז ומאור נקרשביץ תרמו דקות טובות, אך נועם אקריש דאג להשאיר את צפת במשחק - 58:62 בלבד לקרית גת אחרי שלושה רבעים.

הרבע האחרון היה במעמד צד אחד - צפת התקשתה לייצר נקודות וראתה את המקומיים בורחים לפער דו-ספרתי בדרך לניצחון ביתי חשוב.

לקרית גת: מייקל גרין (8/20 לשלוש) קלארק רוזנברג 22 נק', ניב בלול 14 נק', דניאל נג'ר 10 נק', זיו מעוז 5 נק', בן אונצ'ה 3 נק', אלון דניאלי 2 נק', אמרי כגן 1 נק'

לצפת: ג'וש נזיקור (12/18 מהשדה) 30 נק', טאז שרמן 12 נק', נועם אקריש 10 נק', יובל בר ודינאל קופרברג 6 נק' כ"א, טל חדד 5 נק', רז מור 3 נק', די ג'יי שארפ 2 נק'