"רצינו כאן את מיציץ', בהפועל לא שחררו אותו"

בפתיחת האימונים של נבחרת סרביה תחת המאמן החדש דושאן אלימפייביץ׳, רק שחקן אחד מבין שמונת השחקנים שזומנו שמשחקים ביורוליג, אלקסה רדנוב, התייצב לאימון. בין השמות שלא הגיעו הוא כוכב הפועל תל אביב והמשתכר הבכיר באירופה, וסיליה מיציץ’.

אלימפייביץ׳ הבהיר כי הוא לא יהנה מכך שמיציץ’ יוכל לסייע לנבחרת בחלון הנוכחי, לאחר שמועדונו הפועל תל אביב מנע משחקניו להצטרף להתכנסויות בינלאומיות: “רצינו כאן את ואסה, אבל הפועל לא שחררה אותו לנבחרת. חיכינו עד הרגע האחרון לראות אם זה ישתנה, ולכן הוא עדיין הופיע ברשימה”, אמר המאמן.

אלימפייביץ׳ הוסיף כי נמאניה דנגוביץ׳ יצטרף לסגל לאחר משחק קבוצתו דובאי מול פריז ב־25 בנובמבר. באשר לשחקני נבחרת המשחקים בפרטיזן והכוכב האדום, המאמן ציין כי שני המועדונים היו “מאוד שיתופיים” ואף עודדו את שחקניהם להגיע לנבחרת.

נזכיר כי שלושה ימים בלבד לאחר המשחק מול שווייץ, סרביה תתארח אצל נבחרת בוסניה בסראייבו. בית המוקדמות C כולל גם את נבחרת טורקיה. שלוש הנבחרות הטובות בבית יעפילו לשלב הבא כשהן מעבירות את מספר הנקודות, ושם יפגשו את נבחרות בית D, שם יש את בריטניה, איטליה, איסלנד וליטא.