מכבי תל אביב ניצחה 32:36 את הפועל אשדוד

מכבי תל אביב העפילה הערב (שני) לפסגת ליגת ווינר בכדוריד, לאחר שגברה במשחק השלמה מהמחזור התשיעי על הפועל אשדוד - (14:17). הקבוצה בהדרכת חן פומרנץ עקפה עם 15 נק' את שתי המוליכות הקודמות, את א.ס רמה"ש ואת האלופה הפועל ראשל"צ (14 נק', במקומות 3-2), כאשר מצפה למכבי ת"א ביום שני משחק השלמה נוסף מול האדומים מראשל"צ - דבר שיכול להוביל לשינוי נוסף בפסגה (כבר בסוף השבוע, במחזור סיום הסיבוב הראשון, כאשר מכבי ת"א תהיה הקבוצה החופשית ביום שישי).

עוד לפני, מחרתיים, תיערך הגרלת משחקי גביע המדינה, כאשר שני הסיבובים הראשונים ייערכו בשבוע הבא. אגב, בעקבות ההפסד, המפגש ביום שישי בין חולון לאשדוד ייקבע מי מביניהן תסיים במקום החמישי, ותעפיל ישירות לשלב רבע גמר הגביע (5 הראשונות בתום הסיבוב), ומי תחל את דרכה בסיבוב הראשון (הקבוצות שיסיימו את הסיבוב הראשון בליגה במקומות 6-11).

אסף סוכליצקי ממכבי מול סבנביורן פטורסון מאשדוד (אגם לוי)

כבשו למכבי ת"א - נועם סוסנה 8, חלב הארבוז וניתאי היימן 6 כ״א, טל הרשקוביץ 5, גיא רש ארמן 4, פולג אסייג 3, אסף סוכליצקי יונתן ויינינגר 2 כ"א. עצירות שוערים: איליה אוסיק 8, אורן מאירוביץ ורובן אואנונו 2 כ"א. כבשו לאשדוד: אורוש טודורוביץ' 9, מיכאל ז'ילה 8, ירין ליברמן 5, איתי סויסה 3, אולכסנדר טילטה, לו אקסברוד ואור ממן 2 כ"א, אורי גז 1. עצירות שוערים: סוונביורן פטורסון - 10. שון מורוחוב - 4. שפטו דור לרון ומתן לינדנבאום.

אורן מאירוביץ (אגם לוי)

בליגת אתנה הנשים נערכו אתמול והיום שני משחקי השלמה: הפועל ראשל"צ גברה אמש על מכבי פ"ת 18:24, והשוותה את מאזן נקודותיה לזה של הפועל אשדוד שבמקום השני - לשתיים 12 נק' כ"א. האלופה מכבי הארזים ר"ג ניצחה הפועל קרית אונו, והיא מדורגת במקום הרביעי. אונו עדיין ללא נקודות במקום האחרון, כאשר ביום חמישי יתקיים המחזור השמיני.

דיין גבר על שמיר בדרבי הישראלי בגרמניה

האם נזכה לדרבי ישראלי בשלב הטופ סיקסטין בגביע אירופה? דניאל מוסינדי וטטאבאניה ההונגרית השלימו ניצחון כפול על אראו משוויץ - מוסינדי כבש שני שערים בניצחון 25:27 (ושישה בסה"כ בצמד המשחקים) במשחק הגומלין. אולימפיאקוס האלופה היוונית וקבוצתו של לידור פסו השלימה עלייה עם ניצחון כפול - 26:29 על קסאנו באיטליה. פסו סיים ללא שערים, ובמפגש הראשון כבש שניים. המשחקים נערכו כאמור במסגרת השלב השלישי, שבו מכבי ת"א הודחה מול בוזאו, מוליכת הליגה הרומנית.

אמש, נערך דרבי ישראלי במסגרת המחזור ה-12 בבונדסליגה השנייה בגרמניה. יונתן דיין ובאלינגן גברו 27:36 על יהב שמיר והוטנברג. דיין היה ממצטייני המשחק עם 6 שערים ו-3 אסיסטים, וקבוצתו העפילה למקום הראשון - בו הייתה עד לפני מספר שבועות הוטנברג, קבוצתו של יהב שמיר שסיים עם 6 עצירות מ-21. השניים מציגים יכולת אישית טובה, ודיין מעמיד מספרים יפים - 53 שערים באחוזים טובים, ו-36 אסיסטים ב-12 משחקים.