אליפות אירופה בגלישת רוח: ראובני ופלג מובילים

תום ראובני ודניאלה פלג מובילים באליפות אירופה בגלישת רוח שיצאה לדרך היום (שני) בפאלרמו שבאיטליה. אלא שהכל פתוח, משום ביומה הראשון של התחרות התקיים רק שיוט בודד בגלל תנאי מזג האוויר.

בתחרות גלישת הרוח האירופית לגברים, בשיוט הבודד שנערך, האלוף האולימפי תום ראובני מדורג במקום הראשון לאחר שניצח בו. יואב עומר ויואב כהן במקום ה-11 ביחד, משום שהשיוטים התבצעו בשני בתים. תומר ורדימון מדורג כרגע במקום ה-13 הכללי.

בתחרות לנשים, התקיים רק שייט אחד. דניאלה פלג ניצחה בו ולכן היא מובילה במקום הראשון. סגנית אלופת העולם המכהנת, תמר שטיינברג, במקום הרביעי. בנוסף, מאיה מוריס במקום ה-30 בשלב זה, אבל התחרות רק החלה.

דניאלה פלג (נעם תמיר)

באליפות אירופה לא משתתפת סגנית אלופה האולימפית מפאריס 2024, שרון קנטור. כמו כן, גם קטי ספיצ’קוב ושחר טיבי, שתי גולשות הרוח הוותיקות בנבחרת של המאמן שחר צוברי, בחרו שלא לצאת לתחרות באיטליה.