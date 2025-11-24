יום חמישי, 27.11.2025 שעה 00:42
ספורט אחר  >> גלישת רוח

אליפות אירופה בגלישת רוח: ראובני ופלג מובילים

המדליסט האולימפי והשייטת הישראלית מובילים אצל הגברים והנשים בהתאמה אחרי היום הראשון בתחרות, בו נערך רק שיוט בודד בכל מקצה בעקבות מזג האוויר

|
תום ראובני. צילום - sailing energy (אחר)
תום ראובני. צילום - sailing energy (אחר)

תום ראובני ודניאלה פלג מובילים באליפות אירופה בגלישת רוח שיצאה לדרך היום (שני) בפאלרמו שבאיטליה. אלא שהכל פתוח, משום ביומה הראשון של התחרות התקיים רק שיוט בודד בגלל תנאי מזג האוויר.

בתחרות גלישת הרוח האירופית לגברים, בשיוט הבודד שנערך, האלוף האולימפי תום ראובני מדורג במקום הראשון לאחר שניצח בו. יואב עומר ויואב כהן במקום ה-11 ביחד, משום שהשיוטים התבצעו בשני בתים. תומר ורדימון מדורג כרגע במקום ה-13 הכללי.

בתחרות לנשים, התקיים רק שייט אחד. דניאלה פלג ניצחה בו ולכן היא מובילה במקום הראשון. סגנית אלופת העולם המכהנת, תמר שטיינברג, במקום הרביעי. בנוסף, מאיה מוריס במקום ה-30 בשלב זה, אבל התחרות רק החלה.

דניאלה פלג (נעם תמיר)דניאלה פלג (נעם תמיר)

באליפות אירופה לא משתתפת סגנית אלופה האולימפית מפאריס 2024, שרון קנטור. כמו כן, גם קטי ספיצ’קוב ושחר טיבי, שתי גולשות הרוח הוותיקות בנבחרת של המאמן שחר צוברי, בחרו שלא לצאת לתחרות באיטליה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרתנגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */