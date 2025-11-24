"התאכזבתי לגלות שזרקו אותי מתחת לגלגלים"

תחילה עוז בלייזר לא נכלל בסגל של נבחרת ישראל לקראת פתיחת מוקדמות המונדובאסקט, ולאחר מכן הוא כן צורף לסגל. בסופו של דבר מנהל הנבחרת מוטי דניאל אישר שהשחקן בחר שלא להגיע, ואף אמר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE ש”אני מניח שהוא סיים את דרכו בנבחרת”. כעת, התגובה של בלייזר הגיעה ברשתות החברתיות.

בלייזר כתב: “ללבוש את מדי נבחרת ישראל עבורי היא זכות גדולה וגאווה אדירה. מאז שזומנתי לראשונה לנבחרת הנוער, במשך 15 שנים, הנבחרת תמיד הייתה לפני הכל, אפילו לפני המשפחה שלי. התאכזבתי לגלות שבמסיבת העיתונאים, פשוט זרקו אותי מתחת לגלגלים. בעבר, כשהיו קמפיינים שאף אחד לא רצה להגיע אליהם, אני תמיד התייצבתי. אפילו השארתי את הבן שלי מאושפז בבית חולים, רק כדי להיות בנבחרת, לייצג את המדינה ונתתי 200 אחוז, כמו שנתתי בכל פעם שנקראתי לדגל”.

עוד רשם: “הופתעתי מאוד לגלות שלא זומנתי לחלון הנוכחי. כשפניתי לוודא את זה, כי אף אחד בנבחרת לא טרח לעדכן אותי, הבנתי שהסיבה היא שאני ‘ותיק’ בן 33 ולא בטוח שאכנס לסגל הסופי. לאחר ההודעה הזו, כבר קבעתי מחויבויות משפחתיות, שלא ניתן לבטל. לפני כמה ימים קיבלתי הודעה ממנהל הנבחרת, שאני מצורף לסגל ובאותו רגע יצא גם פרסום רשמי, עוד לפני שהייתה לי הזדמנות לענות. כששיתפתי את המצב והסברתי שלא אוכל להגיע, איחלתי בהצלחה, אך לא קיבלתי כל תגובה”.

עוז בלייזר (חגי מיכאלי)

לסיום רשם: “מאכזב ועצוב מאוד שזאת הדרך שבה בוחרים להתנהל מול שחקנים שהקריבו ונתנו את הכל בשביל הנבחרת. מאחל לכל החברים שלי בכחול-לבן המון בהצלחה. אל אל ישראל”. כעת, ניתן רק להמתין ולחכות כדי לראות האם אכן ראינו את ההופעה האחרונה של שחקן הפועל תל אביב במדים הלאומיים, או שניתן יהיה בעתיד לגשר על הסאגה הזו ושהוא ישוב לסגל של אריאל בית הלחמי.