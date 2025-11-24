יום שני, 24.11.2025 שעה 22:06
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

עילאי בן סימון על סף סגירה ל-3 שנים במכבי ת"א

הקשר בן ה-16 נמצא במו"מ עם הצהובים והצדדים קרובים מאוד לסיכום סופי שיוביל לחתימה על חוזה מקצועני ראשון של הכישרון הגדול. כבר שיחק בבוגרים

|
עילאי בן סימון (באדיבות המועדון)
עילאי בן סימון (באדיבות המועדון)

אחרי ההחתמות של סייד אבו פרחי ואיתי בן חמו על חוזים לשלוש שנים, כפי שפורסם ב-ONE מוקדם יותר היום (שני), ל-ONE נודע כי גם עילאי בן סימון קרוב מאוד לחוזה חדש במדי הצהובים, במה שיהיה בעצם החוזה המקצועני הראשון שלו במועדון. 

בן סימון בן ה-16, שכבר שולב בסגל של ז’רקו לאזטיץ’, ואף עלה לדקות בכורה בליגה האירופית, נמצא במשא ומתן דרך נציגיו כבר מספר שבועות כאשר במכבי ת”א רוצים מאוד להבטיח את עתידו באמצעות חוזה מקצועני ראשון והצדדים קרובים מאוד לסגירה על חוזה לשלוש שנים. 

בן סימון כבש במשחק האימון של הצהובים נגד הפועל פתח תקווה במהלך הפגרה הבינלאומית, כאשר העונה הוא מתאמן לסירוגין עם הבוגרים ובמקביל גם משחק בקבוצת הנוער של מכבי ת”א.

יש לו 4 שערים בקבוצת הנוער ומדובר ביליד שנתון 2009, שכבר הגיע לנבחרת הנוער של אופיר חיים אף על פי שהוא בכלל בגיל של נערים א’. מדובר בקשר שיכול לשחק כ-10 או בכנפיים והוא נחשב כאחד הכישרונות הגדולים שיש כיום במחלקות הנוער בישראל. 

