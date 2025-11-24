עילאי בן סימון על סף סגירה ל-3 שנים במכבי ת"א

אחרי ההחתמות של סייד אבו פרחי ואיתי בן חמו על חוזים לשלוש שנים, כפי שפורסם ב-ONE מוקדם יותר היום (שני), ל-ONE נודע כי גם עילאי בן סימון קרוב מאוד לחוזה חדש במדי הצהובים, במה שיהיה בעצם החוזה המקצועני הראשון שלו במועדון.

בן סימון בן ה-16, שכבר שולב בסגל של ז’רקו לאזטיץ’, ואף עלה לדקות בכורה בליגה האירופית, נמצא במשא ומתן דרך נציגיו כבר מספר שבועות כאשר במכבי ת”א רוצים מאוד להבטיח את עתידו באמצעות חוזה מקצועני ראשון והצדדים קרובים מאוד לסגירה על חוזה לשלוש שנים.

בן סימון כבש במשחק האימון של הצהובים נגד הפועל פתח תקווה במהלך הפגרה הבינלאומית, כאשר העונה הוא מתאמן לסירוגין עם הבוגרים ובמקביל גם משחק בקבוצת הנוער של מכבי ת”א.

יש לו 4 שערים בקבוצת הנוער ומדובר ביליד שנתון 2009, שכבר הגיע לנבחרת הנוער של אופיר חיים אף על פי שהוא בכלל בגיל של נערים א’. מדובר בקשר שיכול לשחק כ-10 או בכנפיים והוא נחשב כאחד הכישרונות הגדולים שיש כיום במחלקות הנוער בישראל.