יום שני, 24.11.2025 שעה 22:06
ליגה ספרדית 25-26
3212-2813ריאל מדריד1
3115-3613ברצלונה2
2911-2613ויאריאל3
2811-2513אתלטיקו מדריד4
2114-2013בטיס5
1815-1512אספניול6
1715-1213חטאפה7
1717-1213אתלטיק בילבאו8
1619-1812סביליה9
1618-1713ריאל סוסיאדד10
1616-1513אלצ'ה11
1618-1613סלטה ויגו12
1614-1213ראיו וייקאנו13
1512-1113אלאבס14
1321-1213ולנסיה15
1220-1313מיורקה16
1116-1013אוססונה17
1125-1213ג'ירונה18
924-1613לבאנטה19
920-713אוביידו20

פליק: צ׳לסי קבוצה נהדרת, יהיה משחק מעניין

מאמן ברצלונה דיבר לקראת המפגש המסקרן בליגת האלופות: ״שתי קבוצות שתמיד מחפשות את הכדור״. וגם: הפציעות, ראפיניה, ראשפורד והשינויים הטקטיים

|
האנזי פליק (האתר הרשמי של ברצלונה)
האנזי פליק (האתר הרשמי של ברצלונה)

אחרי הניצחון על אתלטיק בילבאו והחזרה לקאמפ נואו, ברצלונה נערכת למפגש הגדול מול צ’לסי בליגת האלופות, וברוח אופטימית במיוחד. במסיבת עיתונאים שהתקיימה לקראת המשחק דיברו היום (שני) המאמן האנזי פליק וראפיניה, שחזר לאחר תקופה ארוכה מחוץ לסגל.

ראפיניה דיבר ראשון ואמר: ״לחזור לשחק זה כבר משהו מיוחד בשבילי. הייתי בערך חודשיים בחוץ, ולשחקן כדורגל זו תקופה קשה מאוד. יש מצבים קשים יותר משלי, אבל אני תמיד רוצה להיות על הדשא וזה עלה לי ביוקר. לחזור לשחק באצטדיון הזה זה משהו מיוחד. אני אוהב לשחק כאן וכבר הצלחתי לכבוש פה בעבר, ואני מקווה לעשות זאת שוב מחר. אם המאמן יבחר בי, אעשה הכול כדי לעזור לקבוצה ולהציג את הגרסה הכי טובה שלי״.

לאחר מכן עלה המאמן האנזי פליק: ״המטרה שלנו היא להיות בין שמונה הראשונות, אבל זה לא פשוט, והעונה שעברה הוכיחה שגם קבוצה שלא נמצאת בטופ שמונה יכולה לזכות בצ’מפיונס. הדבר החשוב הוא לשחק ברמה הגבוהה ביותר. צ’לסי יריבה נפלאה, יש לי כאן זיכרונות מצוינים ואני מקווה שהמשחק מחר ייצר עוד אחד״.

שחקני ברצלונה בטירוף (IMAGO)

פליק נשאל על האפשרות להשתמש באריק גארסיה בקישור והשיב: ״יכול להיות שהוא ישוב לשחק בקישור. יש לנו כמה אופציות שם ואריק הוא אחת מהן. הוא היה פשוט מצוין מול אתלטיק בילבאו, חטף המון כדורים ויצר מצבים. אני מאוד מרוצה ממנו״.

המאמן שידר סיפוק מהחזרה של מספר שחקנים שסבלו מפציעות: ״הקבוצה משתפרת בשבועות האחרונים. פרנקי חוזר, מרקוס חזר, רפיניה יוכל לשחק יותר דקות, ואני מקווה שפדרי יחזור בסוף השבוע. גם ז’ואן גארסיה חזר. אלו חדשות מצוינות. אנחנו מתאמנים חזק מאוד, עכשיו צריך להביא את זה למשחק״.

ראפיניה (IMAGO)

פליק התייחס גם לביקורת שנשמעה בתקשורת הספרדית על ריבוי הפציעות בקבוצה: ״לא קורא הרבה, אבל את זה כן קראתי. אני לא כועס על הצוות הרפואי שלנו, יש לנו צוות מדהים ומנוסה. במקרה של ראפיניה בהחלט היו טעויות, כולנו טועים, זה אנושי. אנחנו סומכים על כל אנשי המקצוע שלנו. כל השאר זה רעש״.

על מרקוס ראשפורד אמר המאמן: ״אני מאוד שמח בשבילו. הוא חזר מהצטננות ומרגיש טוב. מחר אחליט אם יפתח או יעלה מהספסל. תמיד עקבתי אחריו במהלך הקריירה, והוא שחקן שמרשים אותי בכל פעם מחדש. רואים עליו שהוא מאושר כאן, במועדון חדש, ליגה חדשה, מזג אוויר טוב. זה נהדר בשבילו״.

בהמשך התייחס פליק גם לראפיניה והדקות שהוא יקבל: “נלך איתו צעד צעד. הוא נפצע פעמיים וזה לא אידיאלי בשלב כזה של העונה, אז נהיה זהירים. אבל ברגע ששיחק בשבת ראינו ישר את ההבדל, דינמיות, יצירת שטחים. שמח מאוד שהוא חזר״.

שחקני ברצלונה חוגגים עם לבנדובסקי (IMAGO)

על דבריו של מאמן צ’לסי, שפירגן לברצלונה ההיסטורית של פפ, אמר פליק: ״מדובר בשתי קבוצות שרוצות את הכדור. גם הם משחקים כדורגל חיובי וגם אנחנו. כשאימנתי בגרמניה ראינו את גווארדיולה עובד, לא העתקנו אותו, אבל בהחלט למדנו ממנו. כל העולם למד ממנו. הוא המאמן הטוב בעולם״.

פליק התייחס גם להתאוששות של רוברט לבנדובסקי: ״לפני הפציעה שלו כולם הופתעו מהפתיחה הנהדרת שלו. אחר כך הוא חזר שוב בכושר מעולה והוא מראה את זה בכל משחק. יש לו רעב לשערים וגם את מזל החלוצים שצריך. הוא שחקן קריטי עבורנו״.

לאמין יאמל ורוברט לבנדובסקי (IMAGO)

על חסרונו של פדרי והאתגר מול צ’לסי אמר המאמן: ״צ’לסי היא אחת הקבוצות הטובות בעולם. השינוי שהם עוברים מדהים ויש להם שחקנים צעירים מצוינים ומאמן נהדר. זה יהיה משחק גדול. ליגת האלופות אף פעם לא קלה, אבל יש לנו ביטחון ונילחם כמו שאנחנו יודעים״.

לסיום, התייחס פליק לשינויי הטקטיקה האפשריים: ״אנחנו תמיד מתאימים את עצמנו ליריבה. יודעים איך אנחנו רוצים לשחק, אבל כל יריבה דורשת התאמות. אף משחק אינו זהה לקודם״.

