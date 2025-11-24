פליק: צ׳לסי קבוצה נהדרת, יהיה משחק מעניין

אחרי הניצחון על אתלטיק בילבאו והחזרה לקאמפ נואו, ברצלונה נערכת למפגש הגדול מול צ’לסי בליגת האלופות, וברוח אופטימית במיוחד. במסיבת עיתונאים שהתקיימה לקראת המשחק דיברו היום (שני) המאמן האנזי פליק וראפיניה, שחזר לאחר תקופה ארוכה מחוץ לסגל.

ראפיניה דיבר ראשון ואמר: ״לחזור לשחק זה כבר משהו מיוחד בשבילי. הייתי בערך חודשיים בחוץ, ולשחקן כדורגל זו תקופה קשה מאוד. יש מצבים קשים יותר משלי, אבל אני תמיד רוצה להיות על הדשא וזה עלה לי ביוקר. לחזור לשחק באצטדיון הזה זה משהו מיוחד. אני אוהב לשחק כאן וכבר הצלחתי לכבוש פה בעבר, ואני מקווה לעשות זאת שוב מחר. אם המאמן יבחר בי, אעשה הכול כדי לעזור לקבוצה ולהציג את הגרסה הכי טובה שלי״.

לאחר מכן עלה המאמן האנזי פליק: ״המטרה שלנו היא להיות בין שמונה הראשונות, אבל זה לא פשוט, והעונה שעברה הוכיחה שגם קבוצה שלא נמצאת בטופ שמונה יכולה לזכות בצ’מפיונס. הדבר החשוב הוא לשחק ברמה הגבוהה ביותר. צ’לסי יריבה נפלאה, יש לי כאן זיכרונות מצוינים ואני מקווה שהמשחק מחר ייצר עוד אחד״.

שחקני ברצלונה בטירוף (IMAGO)

פליק נשאל על האפשרות להשתמש באריק גארסיה בקישור והשיב: ״יכול להיות שהוא ישוב לשחק בקישור. יש לנו כמה אופציות שם ואריק הוא אחת מהן. הוא היה פשוט מצוין מול אתלטיק בילבאו, חטף המון כדורים ויצר מצבים. אני מאוד מרוצה ממנו״.

המאמן שידר סיפוק מהחזרה של מספר שחקנים שסבלו מפציעות: ״הקבוצה משתפרת בשבועות האחרונים. פרנקי חוזר, מרקוס חזר, רפיניה יוכל לשחק יותר דקות, ואני מקווה שפדרי יחזור בסוף השבוע. גם ז’ואן גארסיה חזר. אלו חדשות מצוינות. אנחנו מתאמנים חזק מאוד, עכשיו צריך להביא את זה למשחק״.

ראפיניה (IMAGO)

פליק התייחס גם לביקורת שנשמעה בתקשורת הספרדית על ריבוי הפציעות בקבוצה: ״לא קורא הרבה, אבל את זה כן קראתי. אני לא כועס על הצוות הרפואי שלנו, יש לנו צוות מדהים ומנוסה. במקרה של ראפיניה בהחלט היו טעויות, כולנו טועים, זה אנושי. אנחנו סומכים על כל אנשי המקצוע שלנו. כל השאר זה רעש״.

על מרקוס ראשפורד אמר המאמן: ״אני מאוד שמח בשבילו. הוא חזר מהצטננות ומרגיש טוב. מחר אחליט אם יפתח או יעלה מהספסל. תמיד עקבתי אחריו במהלך הקריירה, והוא שחקן שמרשים אותי בכל פעם מחדש. רואים עליו שהוא מאושר כאן, במועדון חדש, ליגה חדשה, מזג אוויר טוב. זה נהדר בשבילו״.

בהמשך התייחס פליק גם לראפיניה והדקות שהוא יקבל: “נלך איתו צעד צעד. הוא נפצע פעמיים וזה לא אידיאלי בשלב כזה של העונה, אז נהיה זהירים. אבל ברגע ששיחק בשבת ראינו ישר את ההבדל, דינמיות, יצירת שטחים. שמח מאוד שהוא חזר״.

שחקני ברצלונה חוגגים עם לבנדובסקי (IMAGO)

על דבריו של מאמן צ’לסי, שפירגן לברצלונה ההיסטורית של פפ, אמר פליק: ״מדובר בשתי קבוצות שרוצות את הכדור. גם הם משחקים כדורגל חיובי וגם אנחנו. כשאימנתי בגרמניה ראינו את גווארדיולה עובד, לא העתקנו אותו, אבל בהחלט למדנו ממנו. כל העולם למד ממנו. הוא המאמן הטוב בעולם״.

פליק התייחס גם להתאוששות של רוברט לבנדובסקי: ״לפני הפציעה שלו כולם הופתעו מהפתיחה הנהדרת שלו. אחר כך הוא חזר שוב בכושר מעולה והוא מראה את זה בכל משחק. יש לו רעב לשערים וגם את מזל החלוצים שצריך. הוא שחקן קריטי עבורנו״.

לאמין יאמל ורוברט לבנדובסקי (IMAGO)

על חסרונו של פדרי והאתגר מול צ’לסי אמר המאמן: ״צ’לסי היא אחת הקבוצות הטובות בעולם. השינוי שהם עוברים מדהים ויש להם שחקנים צעירים מצוינים ומאמן נהדר. זה יהיה משחק גדול. ליגת האלופות אף פעם לא קלה, אבל יש לנו ביטחון ונילחם כמו שאנחנו יודעים״.

לסיום, התייחס פליק לשינויי הטקטיקה האפשריים: ״אנחנו תמיד מתאימים את עצמנו ליריבה. יודעים איך אנחנו רוצים לשחק, אבל כל יריבה דורשת התאמות. אף משחק אינו זהה לקודם״.