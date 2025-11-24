הריעו לה: קומו הביסה את טורינו עם 1:5 גדול

המחזור ה-12 בליגה האיטלקית יינעל בהמשך הערב (שני) עם משחקן של ססואולו מול פיזה, אבל לפני כן קיבלנו הצגה אדירה מבית היוצר של ססק פברגאס, כשקבוצתו קומו הביסה בחוץ 1:5 את טורינו וטיפסה למקום השישי בטבלה על חשבון יובנטוס.

הלריאני היו טובים יותר כבר מהפתיחה, אבל השער הראשון הגיע לאחר 36 דקות, כשג’יידן אדאי הצעיר מצא את הרשת אחרי בישול נפלא של חסוס רודריגס. ניקולה ולאשיץ’ איזן באופן זמני מפנדל אחרי נגיעת יד של איבן סמולצ’יץ’ ברחבה, אך מכאן רק האורחת נותרה על הדשא.

השילוב של אדאי ורודריגס נתן אותותיו בפעם השנייה במשחק, כשההולנדי החזיר לקבוצתו את היתרון, בעוד שחאקובו ראמון הצטרף אחרי הגבהה אדירה של מקסימו פרונה. ניקו פאס הרגיש מחוץ לחגיגה, אז הוא כבש גם כן אחרי בישול נוסף של חברו הארגנטינאי פרונה, כשמרטין בטורינה, בנו של אקס בני יהודה, נעץ את המסמר האחרון בארון של השוורים.