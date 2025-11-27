יום חמישי, 27.11.2025 שעה 19:51
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
69%1058-112913הכוכב האדום1
69%1110-116313פנאתינייקוס2
69%1093-117913הפועל ת"א3
62%1063-112313אולימפיאקוס4
62%1060-114613מונאקו5
62%1099-110913ברצלונה6
62%1021-103513פנרבחצ'ה7
62%1115-115713ולנסיה8
62%1043-113213ז'לגיריס9
54%1085-109913אולימפיה מילאנו10
54%1080-109813ריאל מדריד11
46%1083-106013וירטוס בולוניה12
46%1145-112113דובאי13
38%1119-104613אנדולו אפס14
38%1080-99913באיירן מינכן15
38%1165-116113פאריס16
31%1170-111213באסקוניה17
31%1136-106113פרטיזן בלגרד18
23%1115-98513ליון וילרבאן19
23%1232-115713מכבי ת"א20

הישג למכבי ת"א: אחרי הפגישה, המשחקים שבים

פרסום ראשון: הישיבה הגורלית של הקבוצות במפעל הבכיר הביאה את הבשורה לה כל כך חיכינו - אפשר לארח בארץ מפגשים במפעל וביורוקאפ החל מה-9 בדצמבר

|
וסיליה מיציץ' מול תמיר בלאט (רדאד ג'בארה)
וסיליה מיציץ' מול תמיר בלאט (רדאד ג'בארה)

שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. כמה שחיכינו, כמה שרצינו, כמה שציפינו, ועכשיו זה סופי כשמכבי ת”א רשמה הישג יפה. בשבוע שעבר בכירי היורוליג הגיעו לארץ לביקור, ונקבע שתהיה פגישה גורלית עם כל הקבוצות בעל רישיון קבע במפעל הבכיר באירופה. הפגישה הזו התרחשה ולאחר מכן נקבע מה שרצינו כל כך לשמוע: סופית, הישראליות יכולות לארח משחקים כאן בארץ.

כעת, הפועל תל אביב תעזוב את סופיה ותחזור לארח משחקים בינלאומיים כאן בישראל, מכבי תל אביב תעזוב את סרביה ותחזור לארח משחקים בינלאומיים כאן והפועל ירושלים תעזוב את סרביה גם היא ותחזור לארח משחקים בינלאומיים כאן ביורוקאפ, זאת לאחר קצת יותר משלוש שנים ארוכות מאוד, עם המון טיסות, ריחוק מהמשפחה והיעדר קהל ביתי.

אם נסתכל רגע על הלו”ז, המשחקים חוזרים החל מה-9 בדצמבר, וזה אומר שהמשחק הראשון שישוחק כאן הוא דווקא ביורוקאפ, שם הפועל ירושלים בתאריך הזה תארח את המבורג בחולון בגלל הופעות של נקסט. יומיים לאחר מכן (11.12) מכבי ת”א תשחק ביורוליג נגד וילרבאן בהיכל מנורה, והפועל ת”א ב-16 מול הכוכב האדום בלגרד בבית.

