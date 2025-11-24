ניצחון חמישי ברצף לקבוצת ילדים ג' של אחי נצרת

קבוצת ילדים ג' של מכבי אחי נצרת פתחה את העונה עם תבוסה 9:1 במשחק מול הפועל הירדן - מה שלא עבר בצורה שקטה במועדון. המאמן הצעיר, מאדי גדיר, רק בן 22, תפס פיקוד על הקבוצה וממשחק למשחק ניכר שיפור משמעותי, והיא מצליחה הן בליגה והן בגביע המדינה. בשבת האחרונה קיימה הקבוצה משחק השלמה בו אירחה את מכבי אחי איכסל - שעמדה על מאזן של שלושה ניצחונות ותוצאת תיקו אחת. נצרת קיוותה לזכות בניצחון חמישי ברציפות, איכסל רצתה שלוש נקודות בפעם הרביעית.

שחקני נצרת הפגינו משחק כדורגל טוב ותכליתי, בכל אחד מהשלישים כבשו שער אחד, בעוד שהאורחת מאיכסל הצליחה לכבוש שער מצמק רק בשלהי המשחק - שהסתיים בניצחון 1:3 לזכות נצרת. בשליש הראשון איברהים אבו נאג'י כבש שער יתרון 0:1, בשליש השני יזיד אבו כנענה בעט בעיטה חופשית מצוינת ברגל שמאל היישר לרשתה של האורחת, ובשליש השלישי היה זה התור של עומרי סולימאן, יליד 2015, לכבוש שער בבעיטה חופשית. עומרי סולימאן הוא בנו של קפטן הקבוצה הבוגרת ואחד מסמליה הגדולים ביותר, אמג'ד סולימאן. הבן עומרי, הבקיע לא מעט שערים העונה בבעיטות חופשיות ובהחלט נראה שהולך בדרכו של אביו.

מאדי גדיר - מאמן אחי נצרת, אמר בסיום: "אני גאה בקבוצה שלי. משחק מצוין שלנו עם הרבה לחימה ומשמעת, משחק קבוצתי טהור. השחקנים הראו אופי גדול מהרגע הראשון ועד השריקה האחרונה. אנחנו ממשיכים את העונה בצורה מוצלחת, עם רצף משחקים טובים והמון התקדמות בכל הפרמטרים. כבשנו הרבה וספגנו מעט. המטרות שלנו ברורה - להמשיך לעבוד קשה, להישאר צנועים, ולכוון כמה שיותר גבוה בליגה ובגביע".

הולך בדרכי האב. עומרי סולימאן חוגג כיבוש שער (מחמוד חמדי)

המאמן גם מצא לנכון להודות למוחמד אבו אחמד, מאמן קבוצת ילדים ב': "תודה ענקית למאמן מצוין, שהוא גם שותף שלי - שהפך עם הזמן לחבר אמיתי, שתמיד שם בשבילי. תומך ועוזר בכל דבר, שעושה חיל כמאמן ילדים וכעוזר מאמן בקבוצת הבוגרת המצליחה שלנו. אני גאה בדרך שלו וגאה ללכת איתו יד ביד לעבר אותן מטרות".

בסופ"ש הקרוב צפוי למכבי אחי נצרת משחק חוץ מאתגר במסגרת גביע המדינה, בו תפגוש את קבוצת המשנה של מכבי קריית אתא, לאחר מכן, תיאלץ להמתין שבועיים עד לחזרתה לליגה - למשחק ביתי מול מ.ס כפר כמא.