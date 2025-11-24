יום שני, 24.11.2025 שעה 22:07
ועדת האיתור המליצה על מרכוס כמנכ"ל האיגוד

כצפוי מי שהיה מנכ"ל מכבי תל אביב, שכבר סיכם את הדברים עוד לפני שהוועדה התכנסה, יובא לאישור ההנהלה על מנת למנותו רשמית למנכ"ל איגוד הכדוריד

עדלי מרכוס (ראובן שוורץ)
עדלי מרכוס (ראובן שוורץ)

ועדת האיתור תמליץ על מינויו של עדלי מרכוס לתפקיד מנכ”ל איגוד הכדוריד הבא. בישיבתה שהתקיימה הערב (שני) נקבע כי המועמד המועדף על עידן מזרחי, יו״ר האיגוד, צפוי להיות זה שיעמוד בראש המערכת, כאשר המכשול העיקרי שנותר - אישור המינוי על ידי חברי הנהלת האיגוד.

כזכור, מבין שלושת המועמדים שניגשו להליך, מרכוס היה המועמד המוביל מלכתחילה. כצפוי, מנכ״ל מכבי תל אביב בכדורסל לשעבר ומנכ״ל מנהלת הליגה בכדורסל הוא זה שגם נבחר על ידי ועדת האיתור, ולאחר הראיונות שקיימה הוחלט כי ההמלצה תהיה למנות אותו למנכ״ל הבא.

כפי שפורסם ב-ONE, לאחרונה מרכוס ישב לצידו של היו״ר עידן מזרחי ביציע במשחק כדוריד בעיצומו של ההליך. בעקבות זאת, מזרחי נאלץ להודיע כי הוא לא יישב בוועדת האיתור, בה הוא היה בסופו של דבר על תקן של משקיף, לאחר התערבות היועץ המשפטי.

בוועדת האיתור לתפקיד המנכ״ל הבא ישבו חברי ההנהלה עמיר אהרון מסיעת עידן חדש, צחי וייס מסיעת הפועל וטוביה יוגב מסיעת מכבי. כל אחד מהם דירג את שלושת המועמדים, כאשר את מירב הקולות קיבל מרכוס. כעת, כל שנותר הוא לראות האם ההנהלה תאשר את המלצת הוועדה למנות את מרכוס לתפקיד המנכ״ל ביום חמישי, וזה המכשול העיקרי של המהלך.

