יום שני, 24.11.2025 שעה 20:43
ליגה צרפתית
ליגה צרפתית 25-26
3011-2713פאריס סן-ז'רמן1
2812-3313מארסיי2
2811-2213לאנס3
2317-2713ליל4
2217-2413שטרסבורג5
2118-2313ראן6
2115-1813ליון7
2025-2513מונאקו8
1723-1813ניס9
1617-1813טולוז10
1615-1113אנז'ה11
1425-2013פ.צ. פאריס12
1420-1313לה האבר13
1323-1713ברסט14
1119-1213נאנט15
1127-1513לוריין16
1130-1413מץ17
819-713אוקזר18

דיווח: פ.ס.ז' הצטרפה לריאל במאבק על אופמקאנו

ב'סקיי' טוענים שאלופת אירופה נכנסה למרוץ אחר בלמה של באיירן מינכן, בו גם הבלאנקוס חושקים, במטרה להחתימו לעונה הבאה. מסיים חוזה בקיץ הקרוב

|
דאיוט אופמקאנו (IMAGO)
דאיוט אופמקאנו (IMAGO)

פריס סן ז’רמן מתעניינת ברצינות בהבאתו של דאיוט אופמקאנו, בלמה של באיירן מינכן, שצפוי להפוך לשחקן חופשי בקרוב. על פי דיווח של כתב ‘סקיי ספורטס’ פלוריאן פלטנברג, כבר התקיימו שיחות בין הצדדים, כאשר גם ריאל מדריד נחשבת למועמדת במקביל וסימנה אותו מזמן.

באיירן מינכן, לעומת זאת, ממשיכה לקוות שהצרפתי יאריך את חוזהו עד לשנת 2030 לפחות. סעיף השחרור שיקבע את תנאי היציאה שלו נותר גורם מכריע במו"מ, ומקס אברל, המנהל הספורטיבי של באיירן מינכן, דוחף להשלמת ההסכם עם השחקן.

אופמקאנו, בן 25 בלבד, הפך בשנים האחרונות לאחת הדמויות המרכזיות בהגנת באיירן, אחרי שהגיע מלייפציג ב-2021. כעת נותר לראות האם השחקן יבחר להישאר במינכן עם חוזה חדש או שמא ייצא לשוק החופשי ויפתח את הדלת לאחת הקבוצות הגדולות באירופה.

