דיווח: פ.ס.ז' הצטרפה לריאל במאבק על אופמקאנו

פריס סן ז’רמן מתעניינת ברצינות בהבאתו של דאיוט אופמקאנו, בלמה של באיירן מינכן, שצפוי להפוך לשחקן חופשי בקרוב. על פי דיווח של כתב ‘סקיי ספורטס’ פלוריאן פלטנברג, כבר התקיימו שיחות בין הצדדים, כאשר גם ריאל מדריד נחשבת למועמדת במקביל וסימנה אותו מזמן.

באיירן מינכן, לעומת זאת, ממשיכה לקוות שהצרפתי יאריך את חוזהו עד לשנת 2030 לפחות. סעיף השחרור שיקבע את תנאי היציאה שלו נותר גורם מכריע במו"מ, ומקס אברל, המנהל הספורטיבי של באיירן מינכן, דוחף להשלמת ההסכם עם השחקן.

אופמקאנו, בן 25 בלבד, הפך בשנים האחרונות לאחת הדמויות המרכזיות בהגנת באיירן, אחרי שהגיע מלייפציג ב-2021. כעת נותר לראות האם השחקן יבחר להישאר במינכן עם חוזה חדש או שמא ייצא לשוק החופשי ויפתח את הדלת לאחת הקבוצות הגדולות באירופה.