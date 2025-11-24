שמונה דיינים ודיינות נבחרו לבית הדין המשמעתי

הושלמה בחירת הדיינים והדיינות החדשים לבית הדין המשמעתי. וועדת האיתור, שכללה את נשיא בית הדין העליון, שופט בדימוס ד"ר עדי זרנקין; חבר נשיאות בית העליון, פרופ' מיגל דויטש; נציגת ציבור, עו"ד אריאלה להב; יועמ"ש ההתאחדות בעבר, עו"ד אפרים ברק ויו"ר ההתאחדות, שינו זוארץ השלימה את מלאכתה.

הוועדה בחרה שמונה דיינים: עו"ד סיגל ברלינר לוינסון, עו"ד שרית לויתן, עו"ד ניר סמוגורה, עו"ד גיל סלומון, עו"ד חאלד חכרוש, עו"ד גיא מונין, עו"ד יריב שי ישינובסקי, עו"ד כמיל מנסור. מי שימשיך לתקופת כהונה נוספת בת ארבע שנים הוא עו"ד נעם ליובין. תקופת כהונתם תהיה למשך שמונה שנים, בהתאם להוראות תקנון היסוד. בהתאם להוראות תקנון היסוד, משך הכהונה של הדיינים החדשים יהיה 8 שנים.

בזמן הקרוב הוועדה תבחר גם דיין ראשי, שיחליף את מי שמחזיק בתפקיד זה כיום, עו"ד ישראל שמעוני שיסיים את תפקידו. גם הדיינים עו"ד גיורא לנדאו ועו"ד וופא זועבי-פאהום, יסיימו את תפקידם בבית הדין המשמעתי במהלך שנת 2026.

ישראל שמעוני ונעם ליובין. האחד יסיים את תפקידו והשני ימשיך (אסי ממן)

נשיא בית הדין העליון, שופט בדימוס ד"ר עדי זרנקין, בירך: ״אני מבקש לברך את הדיינים החדשים שנבחרו בהליך מיון קפדני ולאחר שקילת כל הנתונים הרלוונטיים על ידי ועדת מינויים שנתמנתה על פי הוראות התקנון.

“משרת דיין בבית הדין המשמעתי הינה מן המשרות החשובות במערך המשפטי של ההתאחדות לכדורגל ולהחלטות בית הדין חלק נכבד בניהולו החוקי והתקין של ענף הכדורגל בישראל. אני מאחל לדיינים החדשים הצלחה רבה במילוי תפקידם.

אני מבקש להודות מקרב לב לחברי בית הדין הפורשים, אשר נשאו בעול השפיטה בהצלחה רבה במשך שנים רבות וביצרו את מעמדו של בית הדין כמוסד שיפוטי מכובד ומקצועי״.