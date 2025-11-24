נערים א': עם האוכל בא התיאבון בנווה שאנן

ליגת מחוז יזרעאל בשנתון נערים א' מונה 15 קבוצות, כך שטבלת הליגה תהיה אחידה רק במחזור הסיום של הסיבוב הראשון ובמחזור הסיום של העונה. למרות חוסר האחידות במספר המשחקים ששיחקו הקבוצות, אי אפשר להתעלם מהעובדה שהחלק העליון בצמרת הטבלה צפוף מאוד.

הפועל עפולה מוליכה את הטבלה עם 22 נקודות משמונה משחקים, והיא מקדימה בשלוש נקודות את קבוצת "צו פיוס" של מכבי נווה שאנן ואת מכבי עין מאהל - ששיחקה משחק אחד פחות ממנה, במקום הרביעי מדורגת קבוצת "צו פיוס" של הפועל בית שאן שרחוקה ארבע נקודות ומשחק חסר מפסגת הטבלה.



מכבי נווה שאנן חיפה היא בהחלט אחת מההפתעות הגדולות בקרב קבוצות הדרג המחוזי. לאחר שבעונה שעברה כולה צברה הקבוצה 21 נקודות בליגת מפרץ של שנתון נערים ב', בתום שמונה מחזורים בעונה זו היא קרובה לצבירת הנקודות של העונה שעברה כולה.

ליעד סולומון (אמיר כהן)

הגנת הקבוצה בראשותם של השוער, סהר וידל והבלמים ליאם שמש ונתנאל אבשלומוב, ספגה חמישה שערים בלבד – הכמות הנמוכה ביותר בליגה. החלק הקדמי כבש כמות מרשימה של 43 שערים, 14 פחות מהפועל עפולה. ניתאי קרימוב הוא מלך שערי הקבוצה עם 13 שערים, אביב גן לב אחריו ברשימת הכובשים עם שבעה שערים.



מי שמוביל מהקווים את הקבוצה להצלחה גדולה עד כה הוא המאמן ליעד סולומון, שאימן בעונה שעברה בהצלחה את קבוצת נערים ג' של המועדון. בראיון קצר ל-VOLE משתף ליאם סולומון בגורמים להצלחת הקבוצה, במה שהוא צופה לקבוצה בהמשך הדרך ובמטרות שהוא מציב לקבוצתו.



ליעד, מה סיכום הביניים שלך לעונה שעוברת עליכם?



“עד עכשיו אנחנו בעונת שיא במחלקת הנוער, דבר שמורגש גם בקבוצה שלנו. כבשנו הרבה שערים וספגנו מעט מאוד, הפסדנו רק משחק אחד. זה משהו שמביא גאווה למועדון ולי, ואף נותן סיפוק אדיר על העבודה הקשה באימונים”.



מה ההתרשמות שלך מהרמה של קבוצות הליגה?



“הליגה שלנו מתחלקת בעיניי לשתיים: חלק אחד של הליגה שבנוי מחמש-שש קבוצות, שלדעתי האישית לא נופלות מהרמה של קבוצות מהליגה הארצית ויכולות להתחרות גם שם. החלק שני של הליגה שבנוי מקבוצות יותר חדשות, כאלה שבונות את עצמן ובעיקר בנויות על שחקנים ילידי שנתון 2010 שקפצו שנתון כדי להשתפשף, כך שגם ההפרשים ניכרים. אנחנו מהקבוצות היותר איכותיות בליגה ואנו שואפים להמשיך להוכיח זאת”.

המקום הראשון מקנה עליה לליגה הלאומית, מקומות 2-6 למעשה משאירות בדרג שלישי, פחות מזה שווה ערך לירידת ליגה. איפה אתם מבחינת הצבת המטרות?



“בתחילת העונה לא הצבתי מטרות עליה. דיברנו עם השחקנים בעיקר על שיפור והשתדרגות ביחס לעונות קודמות מבחינת תוצאות ודירוגים, קידום של כל שחקן ושחקן בסגל הקבוצה. מבחינה אישית הכי חשוב קידום של כמה שיותר שחקנים לקראת עונת גיל הנוער - לשם אנחנו חותרים”.

“כמובן שעם האוכל בא התיאבון ולאחר שאושרה הרפורמה במבנה הליגות, אז בהחלט באיזשהו מקום אנחנו רוצים להיות בצמרת עד הסוף להתחרות ולהעפיל לליגה גבוהה יותר, אבל גם אם לא נצליח ונמשיך להיות איכותיים כמו שהיינו עד עכשיו, מבחינתי זה מעולה”.