ליגה הולנדית 25-26
3417-4113פ.ס.וו. איינדהובן1
2816-3313פיינורד2
2421-2613אלקמאר3
2122-3313ניימיכן4
2017-2313אוטרכט5
2019-2313אייאקס6
2019-1913כרונינגן7
1719-2113טוונטה אנסחדה8
1722-2213הירנביין9
1721-1913פורטונה סיטארד10
1725-1513ספרטה רוטרדם11
1622-2113גו אהד איגלס12
1421-1713וולנדם13
1324-1313אקסלסיור רוטרדם14
1329-1613זוולה15
1222-1513נאק ברדה16
1235-2113הראקלס אלמלו17
1022-1513טלסטאר18

פגישה חשאית בין בכירי אייאקס לקרויף בברצלונה

ב'טלחרף' קיבלו צילום של עובר אורח בספרד שתיעד את מנכ"ל ומנהל הספורט של ההולנדים עם אקס מכבי ת"א, שמועמד למנהל הטכני. וגם: התגובה של ג'ורדי

|
ג'ורדי קרויף (IMAGO)
ג'ורדי קרויף (IMAGO)

אייאקס מאיצה את מאמציה לאייש את תפקיד המנהל הטכני: צילום בלעדי שדלף ל’טלחרף’ ההולנדי חשף מפגש חשאי שנערך היום (שני) בברצלונה בין מנכ"ל אייאקס, מננו הילן, מנהל הספורט מריין ביוקר והמועמד המרכזי לתפקיד, ג'ורדי קרויף, מי שכזכור היה כאן שנים רבות במכבי תל אביב.

השניים נפגשו עם קרויף וסוכנו סופיאן אסאפיאטי במלון טורה מלינה גראן מליה, לשיחה שנמשכה כשעה. הולנדי המתגורר בספרד זיהה את הארבעה, צילם אותם והעביר את התמונה לעיתון. לאחר בדיקה, הילן סיפק מעין אישור עקיף לפגישה: “אנחנו עובדים על פרויקטים חשובים. נעדכן כשיהיו חדשות, וזה עדיין לא המצב”. קרויף העדיף לשמור על שתיקה: “זה לא הזמן לדבר”.

מרוץ נגד השעון: אייאקס רוצה לחתום מהר

הביקור המפתיע בספרד התרחש יום לפני משחק ליגת האלופות של אייאקס מול בנפיקה, מה שמעיד על הדחיפות הגדולה של המועדון הנאבק על עונתו. באמסטרדם רואים בקרויף מועמד מוביל להוביל את השיקום המקצועי ולהחזיר את היציבות.

אוסקר גלוך (IMAGO)אוסקר גלוך (IMAGO)

על פי התקנון, דירקטוריון הפיקוח הוא זה שממנה את המנהל הטכני, אך העובדה שרק הילן וביוקר המריאו מראה שהם אלה שמובילים את התהליך, ושאלכס קרוס, המנהל הטכני העוזב, לא מעוניין להמשיך להשפיע מרחוק. אם ימונה, קרויף יהיה אחראי גם לבחירת המאמן הבא.

עצם קיום הפגישה הזו מאותת שקרויף נמצא גבוה בראש רשימת המועמדים, לצד שמות נוספים שאייאקס בוחנת. בהמשך צפויים הילן וביוקר לקיים ישיבות עם דירקטוריון הפיקוח כדי לקדם את הגעתו.

משימה בסדר גודל של יוהאן

אם אכן ימונה, מצפה לקרויף משימה מורכבת במיוחד, לא פחות מזו שניצבה בפני אביו האגדי, יוהאן קרויף, כשהוביל את “המהפכה הקטיפתית” ב-2010. אז טען שהמועדון התרחק מה-DNA של אייאקס ונמצא בשפל מקצועי. אותה מהפכה הובילה לשבע אליפויות, גמר הליגה האירופית וחצי גמר ליגת האלופות, עד שהכול קרס בעקבות עזיבתו של מארק אוברמארס ומספר מינויים כושלים.

גג'ורדי קרויף (IMAGO)

כעת, ג'ורדי צפוי לנסות לשחזר את ההישג: להחזיר את הערכים הקרויאפיים, להגביר את מעורבות אייקוני המועדון, רבים מהם כבר לא חלק מהמערכת, ולהחזיר את הזהות ההולנדית-אייאקסית למרכז. בנוסף, הוא עשוי לבחון מאמנים זרים, כולל ספרדים, מתוך הרשת הבינלאומית שלו. ההצלחה של פרנצ'סקו פאריולי בהולנד הוכיחה שאפשר לסלול דרך חדשה, אם בוחרים נכון. בשלב זה, השאלה הגדולה היא האם אייאקס וקרויף יצליחו להגיע להבנות. אם כן, בנו של מספר 14 האגדי עשוי להפוך לדמות המרכזית בשיקום המועדון.

